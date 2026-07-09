Nữ diễn viên Lưu Nguyệt Hảo qua đời 3 tháng không ai biết

Nữ nghệ sĩ Lưu Nguyệt Hảo qua đời vì bạo bệnh nhưng thông tin không được chia sẻ khiến nhiều đồng nghiệp bất ngờ.

Trang HK On đưa tin nữ diễn viên Lưu Nguyệt Hảo - thường được gọi là "dì Hảo" - qua đời vào khoảng tháng 2 hoặc tháng 4 nhưng đồng nghiệp không biết tin. Ngày 8/7, nam nghệ sĩ Trương Vỹ chia sẻ bài điếu văn dài từ biệt Lưu Nguyệt Hảo, công chúng mới biết bà đã ra đi.

Theo Trương Vỹ, Lưu Nguyệt Hảo là người nhiệt tình với bạn bè, hiếu khách và có mối quan hệ tốt với mọi người. Trong nhiều năm, khi Trương Vỹ từ nước ngoài trở về Hong Kong (Trung Quốc), Lưu Nguyệt Hảo luôn đứng ra tổ chức cuộc hội tụ bạn bè trong giới nghệ thuật. Đáng tiếc, cả hai từng nảy sinh hiểu lầm vì món quà lưu niệm dẫn đến tình cảm rạn nứt và dần xa cách, giờ đây khi cả hai không thể gặp nhau, sự hiểu lầm này trở thành nỗi tiếc nuối trong lòng Trương Vỹ.

Nữ diễn viên nổi tiếng Lưu Nguyệt Hảo qua đời nhưng không ai hay biết.

Theo Trương Vỹ, cuộc đời Lưu Nguyệt Hảo "đầy ắp những câu chuyện huyền thoại". Nữ diễn viên sinh năm 1951 tham gia cuộc thi Hoa hậu châu Á năm 1996 khi đã 45 tuổi, trở thành tâm điểm gây chú ý với danh xưng "Hoa hậu châu Á lớn tuổi nhất". Trong lúc được tung hô vì là biểu tượng cho việc phụ nữ không bị giới hạn bởi tuổi tác, vượt qua nhiều định kiến xã hội, Lưu Nguyệt Hảo lại vướng scandal lộ ảnh khỏa thân trong quá khứ và bị ban tổ chức hủy bỏ tư cách dự thi ngay trước chung kết.

Lưu Nguyệt Hảo từ đó bước chân vào giới giải trí, tham gia các bộ phim như Trộm tình, Tình yêu và thiền, Vây thôn hữu dã, Ngọc bồ đoàn... Nữ nghệ sĩ còn làm MC cho các chương trình giải trí, trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình.

Cuộc đời Lưu nguyệt Hảo trải qua nhiều thăng trầm nhưng vẫn được khán giả và đồng nghiệp yêu mến nhờ tính cách thân thiện.

Lưu Nguyệt Hảo cũng trải qua nhiều thăng trầm khác như bị cáo buộc tàng trữ ma túy tại nhà riêng năm 1998. Nữ diễn viên từng công khai tố cáo cảnh sát khám xét người một cách thô bạo.

Khoảng năm 2007, nữ diễn viên cũng vướng vào tin đồn nợ nần cờ bạc và tranh chấp sòng bạc. Có thông tin Lưu Nguyệt Hảo thua sạch cát-xê, bị chủ nợ truy đuổi trên đường phố. Sau nhiều năm sống kín tiếng, nữ diễn viên qua đời trong lặng lẽ.