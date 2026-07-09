Han So Hee gợi cảm

Han So Hee gây chú ý khi đăng ảnh diện bikini, khoác áo xuyên thấu giữa đường phố Paris. Trước đó, cô cũng nổi bật tại show Dior với vẻ ngọt ngào, sang trọng.

Theo Chosun, ngày 7/7, Han So Hee đăng tải trên trang cá nhân một số bức ảnh ghi lại khoảnh khắc của cô tại Paris. Trong ảnh, nữ diễn viên diện bikini màu trắng kết hợp áo khoác xuyên thấu dáng rộng. Cô hoàn thiện diện mạo bằng kính râm, tóc buộc gọn và tạo dáng tự nhiên.

Điểm gây chú ý là việc Han So Hee lựa chọn trang phục bikini trong bối cảnh đường phố, thay vì không gian biển hay khu nghỉ dưỡng quen thuộc. Sự kết hợp giữa bikini tối giản và áo khoác đen khoác hờ tạo nên hình ảnh vừa phóng khoáng, cá tính.

Hình ảnh gợi cảm của Han So Hee tại Paris. Ảnh: @xeesoxee.

Khi được đăng tải, các bức ảnh nhanh chóng nhận nhiều phản hồi từ người hâm mộ, trong đó không ít ý kiến bày tỏ sự bất ngờ trước diện mạo táo bạo của cô tại Paris.

Trước đó, Han So Hee cũng gây chú ý khi xuất hiện tại show Dior Haute Couture ở Paris. Trong video được công bố, nữ diễn viên để tóc dài buông xõa tự nhiên, diện váy hai dây màu hồng pastel với phom dáng mềm mại. Thiết kế được điểm xuyết chi tiết hoa 3D ở phần vai và eo, tạo cảm giác nhẹ nhàng, bay bổng.

Tại sự kiện, Han So Hee cùng nhiều nghệ sĩ và nhân vật nổi tiếng quốc tế theo dõi bộ sưu tập mới của Dior. Sau show, cô dành thời gian ký tặng người hâm mộ.

Han So Hee tại show Dior ở Paris. Ảnh: @xeesoxee.

Sau giai đoạn vướng nhiều ồn ào đời tư, Han So Hee đang cho thấy nỗ lực ổn định lại hình ảnh và sự nghiệp. Về công việc, cô trở lại màn ảnh với Project Y, lựa chọn một nhân vật gai góc, khác với hình ảnh quen thuộc trước đây. Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn góp mặt trong bản Hàn của The Intern cùng Choi Min Sik, dự án remake của tác phẩm Hollywood đình đám.

Ngoài diễn xuất, Han So Hee vẫn gây chú ý bởi lối sống có phần khác biệt so với hình ảnh một ngôi sao hàng đầu. Cô từng tiết lộ thỉnh thoảng vẫn phụ việc tại quán cà phê của bạn trong những ngày nghỉ vì không muốn bản thân dừng lại quá lâu.

Sinh năm 1993, Han So Hee được biết đến qua nhiều tác phẩm như Money Flower, Lang quân 100 ngày, Thế giới hôn nhân, My Name, Dẫu biết, Soundtrack #1 và Sinh vật Gyeongseong.