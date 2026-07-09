'Người đàn ông đẹp trai nhất thế giới' gây xôn xao

Timothée Chalamet và nhân vật Paul Atreides đang trở thành tâm điểm bàn luận của khán giả yêu phim sau khi trailer đầu tiên của "Dune: Part Three" ra mắt.

Dune: Part Three vừa tung ra trailer đầu tiên. Phần phim đánh dấu sự trở lại của Timothée Chalamet trong vai Paul Atreides, tiếp nối câu chuyện sau khi nhân vật này lên nắm quyền ở cuối phần trước.

Mối quan hệ của Paul và Chani có nhiều chuyển biến phức tạp. Ảnh: Warner Bros.

Lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Dune Messiah của Frank Herbert, Dune: Part Three lấy bối cảnh 17 năm sau các sự kiện ở phần trước, xoay quanh những hệ quả từ triều đại của Paul trên cương vị hoàng đế. Nếu ở phần đầu, Paul sở hữu khả năng nhìn thấy tương lai, thì giờ đây tâm trí anh đã trở nên mơ hồ kể từ khi nắm quyền cai trị thiên hà.

Ở phần phim mới, Paul cũng phải đối đầu với một kẻ thù mới là Scytale do Robert Pattinson thủ vai, một sinh vật có khả năng biến hình đang tìm cách lật đổ hoàng đế.

Chỉ sau ít giờ đăng tải, trailer Dune: Part Three thu hút hàng triệu lượt xem. Bên cạnh quy mô của phần phim, số phận nhân vật do Timothée Chalamet cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Paul giờ đây trở nên bất ổn và dằn vặt hơn nhiều so với trước, sau khi vô tình gây ra làn sóng đổ máu trên quy mô toàn thiên hà. Tạo hình nhân vật ở cuối đoạn trailer với những vết sẹo trên mắt khiến người xem bàn luận xôn xao.

Trong buổi hỏi đáp sau khi trailer ra mắt, Timothée Chalamet cho biết cuộc khủng hoảng đạo đức của Paul đã được Frank Herbert gieo mầm từ trong nguyên tác và phản ánh thông điệp mà nhà văn muốn truyền tải về sức mạnh có thể làm tha hóa con người.

Tạo hình của Timothée Chalamet trong Dune: Part Three. Ảnh: Warner Bros.

"Tôi từng đọc ở đâu đó rằng Herbert viết Dune Messiah vì nhiều người đã hiểu lầm Paul là một người hùng theo kiểu truyền thống. Ông muốn cảnh báo thế giới về những gì có thể xảy ra khi con người mù quáng đi theo các nhà lãnh đạo có sức hút, và rằng ngay cả những người tốt cũng có thể bị quyền lực làm tha hóa", tài tử chia sẻ.

Ngoài Timothée Chalamet, dàn diễn viên quen thuộc của thương hiệu như Rebecca Ferguson, Javier Bardem và Florence Pugh đều trở lại trong phần phim mới.

Timothée Chalamet, sinh năm 1995, ghi dấu ấn với vai chính trong phim Call Me By Your Name. Kể từ đó, anh tiếp tục tham gia các dự án lớn như Dune, Wonka… Timothée từng được TC Candler bình chọn là người đàn ông đẹp trai nhất thế giới năm 2023.