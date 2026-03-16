Nữ đại gia Thái Hương tham gia dự án LNG gần 60.000 tỷ

Nghệ An lập tổ công tác thúc tiến độ dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập hơn 59.000 tỷ đồng. Liên danh đầu tư có PV Power, SK Innovation và Mía đường Nghệ An thuộc hệ sinh thái của bà Thái Hương.

Phối cảnh tổng thể dự án Nhà máy điện LNG Quỳnh Lập. Ảnh: S.T.

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành quyết định thành lập Tổ công tác để đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập.

Tổ công tác gồm 19 thành viên, do Phó chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh làm Tổ trưởng. Sở Công Thương tỉnh được giao làm cơ quan thường trực, có nhiệm vụ theo dõi, triển khai các nhiệm vụ của tổ; đồng thời tham mưu ban hành quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

Các thành viên tổ công tác hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm được sử dụng bộ máy, công chức của cơ quan mình thực hiện chức năng nhiệm vụ được phân công theo quy chế hoạt động do tổ công tác ban hành. Đồng thời, chịu hoàn toàn trách nhiệm về chất lượng, tiến độ nội dung tham mưu thuộc cơ quan mình, thực hiện chế độ báo cáo theo yêu cầu.

Động thái đôn đốc tiến độ được đưa ra ngay sau khi dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập được UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận chủ trương đầu tư vào giữa tháng 2, với tổng mức đầu tư hơn 59.372 tỷ đồng .

Theo quyết định của UBND tỉnh, liên danh do Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) đứng đầu được chấp thuận là nhà đầu tư dự án. Liên danh này gồm PV Power, Công ty TNHH Mía đường Nghệ An (NASU) và SK Innovation Co., Ltd (Hàn Quốc).

Đáng chú ý, Công ty Mía đường Nghệ An là doanh nghiệp hiện do Tập đoàn TH sở hữu 100% vốn. Doanh nghiệp này được hệ sinh thái của bà Thái Hương mua lại từ tập đoàn Tate & Lyle và UBND tỉnh Nghệ An thông qua các giao dịch trong giai đoạn 2011-2013.

Tại Nghệ An, công ty đang vận hành khu liên hợp sản xuất với tổng vốn đầu tư khoảng 90 triệu USD , công suất ép khoảng 9.000 tấn mía nguyên liệu mỗi ngày. Trước khi tham gia dự án khí điện, doanh nghiệp đã triển khai mô hình đồng phát điện sinh khối từ bã mía, tự chủ nhu cầu điện cho sản xuất và cung cấp phần điện dư lên lưới điện quốc gia.

Việc tham gia liên danh dự án LNG Quỳnh Lập được xem là bước mở rộng đầu tư sang lĩnh vực hạ tầng năng lượng của hệ sinh thái TH.

Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập sản xuất điện từ khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), nằm trong Quy hoạch điện VIII đã được Thủ tướng phê duyệt, đóng vai trò trọng tâm trong chiến lược phát triển nguồn điện sạch, chuyển đổi năng lượng và giảm phát thải khí carbon của Việt Nam.

Đồng thời, dự án được kỳ vọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Nghệ An, thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao tỷ trọng công nghiệp của tỉnh trong giai đoạn tới, đồng thời đáp ứng các tiêu chí môi trường và giảm phát thải khí nhà kính.

Theo quy hoạch, dự án có quy mô nhà máy nhiệt điện công suất 1.500 MW; kho chứa LNG với bồn chứa khoảng 250.000 m3 cùng hệ thống tái hóa khí; bến cảng chuyên dùng phục vụ nhà máy và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Dự án được triển khai tại phường Tân Mai, tỉnh Nghệ An.