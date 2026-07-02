Nụ cười của Ronaldo trước cơ hội phá cột mốc buồn nhất sự nghiệp

Với Ronaldo, đây không chỉ là cuộc đối đầu với một người bạn cũ mà còn là cơ hội tiến thêm một bước trên hành trình chinh phục chiếc cúp vàng World Cup còn thiếu trong bộ sưu tập đồ sộ. Ngoài ra, CR7 còn một mục tiêu khác là lần đầu tiên ghi bàn ở vòng knock-out một kỳ World Cup.