Nụ cười của Ronaldo trước cơ hội phá cột mốc buồn nhất sự nghiệp

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Theo kết quả phân nhánh, Bồ Đào Nha sẽ chạm trán Croatia ở vòng 32 đội World Cup 2026 vào lúc 6h ngày 3/7.
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Xuất hiện trên sân tập, siêu sao 41 tuổi luôn nở nụ cười rạng rỡ, liên tục trò chuyện với các đồng đội và hoàn thành trọn vẹn mọi giáo án của ban huấn luyện.
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Gương mặt thư thái, tinh thần hứng khởi cùng những bước chạy đầy năng lượng cho thấy CR7 đang có trạng thái tâm lý rất tốt trước trận đấu được chờ đợi.
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Ở tuổi 41, Ronaldo vẫn là thủ lĩnh tinh thần của tuyển Bồ Đào Nha. Kinh nghiệm dày dạn cùng bản lĩnh ở những trận cầu lớn khiến anh trở thành điểm tựa quan trọng cho các đồng đội, đặc biệt khi phía trước là thử thách mang tên Croatia của Luka Modric.
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Trong các bức ảnh được công bố, Ronaldo nhiều lần cười tươi, thoải mái tương tác với các đồng đội và ban huấn luyện. Không hề có dấu hiệu căng thẳng, chủ nhân 5 Quả bóng vàng cho thấy sự tự tin quen thuộc trước thời khắc bước vào vòng đấu loại trực tiếp.
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Bầu không khí tích cực của Ronaldo cũng lan tỏa tới toàn đội. Các cầu thủ Bồ Đào Nha duy trì cường độ tập luyện cao nhưng vẫn đầy tiếng cười, cho thấy tinh thần đoàn kết và sự tự tin sau hành trình vượt qua vòng bảng.
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Dù vậy, Ronaldo hiểu rằng thử thách lần này không dễ dàng. Croatia sở hữu tập thể giàu kinh nghiệm với hạt nhân là Modric, người đồng đội cũ tại Real Madrid. Cuộc tái ngộ giữa hai huyền thoại từng sát cánh chinh phục hàng loạt danh hiệu tại Bernabeu hứa hẹn trở thành điểm nhấn lớn nhất của vòng 32 đội.
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Với Ronaldo, đây không chỉ là cuộc đối đầu với một người bạn cũ mà còn là cơ hội tiến thêm một bước trên hành trình chinh phục chiếc cúp vàng World Cup còn thiếu trong bộ sưu tập đồ sộ. Ngoài ra, CR7 còn một mục tiêu khác là lần đầu tiên ghi bàn ở vòng knock-out một kỳ World Cup.
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Tính đến trước loạt trận vòng 32 đội World Cup 2026, Ronaldo trải qua 8 trận đấu thuộc vòng knock-out mà không một lần tìm thấy mành lưới đối phương.
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CR7 thi đấu hơn 650 phút và thực hiện hàng chục cú sút ở các vòng đấu sinh tử nhưng vận may luôn ngoảnh mặt. Đây được xem là "lời nguyền" kỳ lạ và là vết gợn lớn nhất trong sự nghiệp quốc tế hiển hách của tiền đạo 41 tuổi.
Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.