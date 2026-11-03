Nữ CEO đưa nền tảng bán hàng hiệu secondhand lên sàn chứng khoán

Cuốn hồi ký Time to Get Real kể về nữ CEO từng điều hành Pets.com trước khi sụp đổ, sau đó sáng lập The RealReal, nền tảng bán hàng hiệu secondhand niêm yết trên sàn Nasdaq.

Julie Wainwright từng được một nhà tuyển dụng nhận xét rằng thất bại tại Pets.com khiến bà không còn cơ hội làm CEO. Nhưng rồi ở tuổi 52, bà quyết định xây dựng doanh nghiệp mới.

Cuốn hồi ký Time to Get Real: How I Built a Billion-Dollar Business That Rocked the Fashion Industry kể lại hành trình khởi nghiệp của nữ doanh nhân, từ cú ngã trong thời kỳ bong bóng dotcom đến việc đưa nền tảng bán lại hàng xa xỉ The RealReal lên sàn chứng khoán.

Giải bài toán niềm tin của thị trường hàng hiệu cũ

Pets.com là startup bán đồ dùng thú cưng trực tuyến, hoạt động trong giai đoạn các doanh nghiệp Internet thu hút dòng vốn lớn tại Mỹ. Wainwright giữ chức CEO công ty từ tháng 2/1999 đến tháng 1/2001. Pets.com lên sàn năm 2000 nhưng nhanh chóng gặp khó khăn khi thị trường công nghệ suy thoái, rồi ngừng hoạt động vào cuối năm đó.

Trong sách, Wainwright nhìn lại thất bại này như một dấu mốc ảnh hưởng sâu sắc đến sự nghiệp. Bà kể rằng một nhà tuyển dụng từng nói thất bại với Pets.com khiến bà không thể được tuyển làm CEO. Thay vì tiếp tục tìm kiếm vị trí điều hành, Wainwright quyết định tự xây dựng công ty.

Tháng 6/2011, bà thành lập The RealReal, nền tảng chuyên bán lại hàng xa xỉ đã qua sử dụng. Công ty đưa các sản phẩm như quần áo, túi xách, đồng hồ, trang sức và đồ nội thất cao cấp lên môi trường trực tuyến, kết nối người sở hữu hàng hiệu với người mua có nhu cầu.

The RealReal hoạt động theo mô hình ký gửi. Người bán gửi sản phẩm đến nền tảng, doanh nghiệp đảm nhận các khâu xác thực, định giá, chụp ảnh, đăng bán, vận chuyển và chăm sóc khách hàng. Người mua có thể tiếp cận hàng xa xỉ đã qua sử dụng, trong khi người bán không phải tự xử lý toàn bộ quá trình giao dịch.

Tính xác thực là một phần quan trọng trong mô hình. Thị trường hàng hiệu đã qua sử dụng đối mặt với rủi ro hàng giả, khiến người mua khó đánh giá sản phẩm nếu giao dịch trực tiếp. The RealReal xây dựng quy trình kiểm tra với đội ngũ chuyên gia, trong đó có các nhà giám định đá quý, đồng hồ và hàng hiệu.

Trong thông cáo năm 2019, công ty cho biết có hơn 100 chuyên gia giám định nội bộ kiểm tra hàng hóa mỗi ngày. The RealReal cũng triển khai dịch vụ nhận hàng tại nhà, điểm gửi hàng và cửa hàng để hỗ trợ người ký gửi.

Time to Get Real kể về những sai lầm, áp lực và trải nghiệm của Wainwright khi xây dựng doanh nghiệp. Ảnh: Simon & Schuster.

Mô hình này giúp nền tảng kiểm soát trải nghiệm giao dịch, nhưng đồng thời đòi hỏi nguồn lực vận hành lớn. Xác thực sản phẩm, xử lý hàng hóa và quản lý logistics đều phát sinh chi phí, trong khi doanh nghiệp phải duy trì niềm tin của cả người mua lẫn người bán.

The RealReal gọi đây là thị trường ký gửi hàng xa xỉ đã xác thực. Công ty phát triển trong bối cảnh người tiêu dùng có thêm lựa chọn mua hàng hiệu đã qua sử dụng, còn các thương hiệu thời trang quan tâm nhiều hơn đến việc kéo dài vòng đời sản phẩm.

Năm 2019, The RealReal phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng trên Nasdaq với mã REAL. Hồ sơ IPO của công ty xác định Wainwright là nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT và CEO tại thời điểm đó.

Theo trang giới thiệu của nhà xuất bản, bà là một trong số ít phụ nữ sáng lập và lãnh đạo doanh nghiệp đưa công ty lên sàn chứng khoán.

Tuy nhiên, Wainwright không còn điều hành The RealReal. Tháng 6/2022, bà rời vị trí CEO, Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT sau 11 năm lãnh đạo.

Công ty bổ nhiệm Rati Sahi Levesque, khi đó là COO, và Robert Julian, CFO, làm đồng CEO tạm quyền.

Cuốn sách nhìn lại những sai lầm khi khởi nghiệp

Time to Get Real: How I Built a Billion-Dollar Business That Rocked the Fashion Industry do Julie Wainwright viết, phát hành tháng 6/2025 bởi BenBella Books và được Simon & Schuster phân phối. Cuốn sách dài 240 trang, kết hợp hồi ký với những bài học dành cho người khởi nghiệp.

Theo giới thiệu của nhà xuất bản, tác phẩm kể về những sai lầm, áp lực và trải nghiệm của Wainwright khi xây dựng doanh nghiệp. Nội dung đề cập cách phát triển công ty từ giai đoạn đầu, tuyển dụng nhân sự, đối mặt với định kiến tại nơi làm việc và tìm cách vượt qua nghịch cảnh.

Wainwright cũng chia sẻ trải nghiệm của một nữ nhà sáng lập trong ngành công nghệ, nơi bà từng đối mặt với những đánh giá bất lợi sau thất bại tại Pets.com. Hiện Wainwright là CEO và đồng sáng lập AHARA, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dinh dưỡng cá nhân hóa.