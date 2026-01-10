Nữ ca sĩ mặc áo khoe nội y

Tzuyu gây chú ý với phong cách thời trang độc đáo khi diện áo ngực bên ngoài, tạo điểm nhấn thú vị.

Theo China Times, thời gian qua, các hoạt động nghệ thuật của Tzuyu (Chu Tử Du) sau khi trở về quê nhà Đài Loan thu hút sự quan tâm của công chúng. Bên cạnh công việc, nữ ca sĩ cũng thường xuyên chia sẻ về cuộc sống trên mạng xã hội, kết nối với người hâm mộ.

Mới đây, người đẹp gây xôn xao khi đăng tải loạt ảnh mới tại hậu trường một buổi chụp hình. Trong ảnh, Tzuyu xuất hiện với trang phục tông hồng với áo trễ vai quyến rũ, kết hợp quần ống suông. Người đẹp trang điểm đậm, tạo nhiều dáng selfie gợi cảm. Song, sự chú ý của dân mạng đổ dồn về chiếc áo ngực họa tiết trái tim được diện bên ngoài.

Trang phục gây bàn tán của Tzuyu. Ảnh: IGNV.

Outfit độc đáo của thành viên TWICE nhanh chóng trở thành đề tài bàn luận. Bên cạnh những ý kiến khen ngợi sắc vóc ấn tượng của Tzuyu ở tuổi 26, không ít khán giả bày tỏ ngỡ ngàng khi mỹ nhân theo đuổi phong cách thời trang táo bạo.

Tzuyu được coi là gương mặt đại diện của nhóm nhạc TWICE. Em út của nhóm còn được TC Candler bình chọn là mỹ nhân đẹp nhất thế giới năm 2019. Tzuyu gặt hái nhiều thành công với các chị em trong nhóm.

Sau 7 năm hoạt động không ngừng nghỉ, TWICE giờ đây là nhóm nhạc Kpop giàu thứ 4 với khối tài sản 35 triệu USD . The Korea Times cho biết 9 cô gái giàu nhanh không chỉ bằng cát-xê ca hát, mà còn kiếm bộn tiền từ hợp đồng béo bở liên quan đến nhiều lĩnh vực khác. Trong đó, Tzuyu được coi là thành viên giàu nhất nhóm.