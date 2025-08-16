Nữ ca sĩ bỏ trốn sau khi vay tiền người hâm mộ

Trương Nhược Phàm vấp chỉ trích dữ dội sau khi vay tiền từ ngân hàng và người hâm mộ rồi chạy trốn. Mới đây, nữ ca sĩ lên tiếng giải thích nguồn cơn sự việc trên trang cá nhân.

Theo China Times, Trương Nhược Phàm bị phát hiện vỡ nợ sau khi vay ngân hàng, công ty quản lý cũ và người hâm mộ. Đáng nói, nữ ca sĩ Đài Loan vấp phản ứng dữ dội vì hành động bỏ trốn. Hơn một tháng mất tích, ngày 16/8, cô chính thức lên tiếng về sự việc trên trang cá nhân.

Trương Nhược Phàm bị chỉ trích vì trốn nợ. Ảnh: @ruofan_nice.

Vào vấn đề chính, nữ ca sĩ kể: "Trước đại dịch, tôi đủ khả năng kiếm tiền, có thể giúp gia đình trả các loại chi phí. Khi gia đình cần vay tiền, tôi cũng đứng ra lo liệu. Thời điểm đó, tôi tin rằng mình luôn có thể kiếm được tiền, nên hào phóng tiêu xài".

"Mọi thứ thay đổi sau đại dịch. Công việc đình trệ, thu nhập bấp bênh trong khi vẫn phải chi tiêu cho gia đình và những thỏa thuận khác. Dần dần, gia đình không thể gồng gánh các khoản vay từ trước. Bệnh tình của mẹ và bà ngoại, các khoản nợ gia đình cần lo liệu trở thành động lực để tôi làm việc bất chấp", cô viết.

Trương Nhược Phàm trình bày hoàn cảnh: "Mẹ tôi là một người vĩ đại. Dù tôi là con riêng của bố với người phụ nữ khác nhưng bà ngoại vẫn chấp nhận và nuôi dưỡng tôi. Chính vì tình yêu này, tôi lại càng muốn thể hiện trước mặt bà rằng mình có năng lực. Trong quá trình đó, tôi đã làm nhiều việc vượt quá khả năng, không chịu nghe lời khuyên từ mọi người xung quanh".

Cuối cùng, Trương Nhược Phàm gửi lời xin lỗi tới bạn bè, những người đã giúp đỡ cô thời gian qua. Hiện tại, cô đã khóa bình luận bài viết, đồng thời không tiết lộ về hướng giải quyết các vấn đề mà bản thân gây ra.

Ban đầu, Trương Nhược Phàm lấy lý do mẹ của bạn trai nhập viện để vay một fan nữ 300.000 Đài tệ vào tháng 6/2024. Phải nửa năm sau, cô mới trả tiền cho người này. Tiếp đó, Trương Nhược Phàm vay 600.000 Đài tệ dưới danh nghĩa công ty và 1 triệu Đài tệ dưới danh nghĩa cá nhân từ ngân hàng Hoa Nam. Do không hoàn trả, cô bị ngân hàng kiện, yêu cầu bồi thường 1,32 triệu Đài tệ. Ngoài ra, nữ ca sĩ còn bị nền tảng livestream đòi 360.000 Đài tệ.