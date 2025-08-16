Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Nữ ca sĩ bỏ trốn sau khi vay tiền người hâm mộ

  • Thứ bảy, 16/8/2025 22:26 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Trương Nhược Phàm vấp chỉ trích dữ dội sau khi vay tiền từ ngân hàng và người hâm mộ rồi chạy trốn. Mới đây, nữ ca sĩ lên tiếng giải thích nguồn cơn sự việc trên trang cá nhân.

Theo China Times, Trương Nhược Phàm bị phát hiện vỡ nợ sau khi vay ngân hàng, công ty quản lý cũ và người hâm mộ. Đáng nói, nữ ca sĩ Đài Loan vấp phản ứng dữ dội vì hành động bỏ trốn. Hơn một tháng mất tích, ngày 16/8, cô chính thức lên tiếng về sự việc trên trang cá nhân.

vay tien fan, ca si Dai Loan, ca si tron no anh 1

Trương Nhược Phàm bị chỉ trích vì trốn nợ. Ảnh: @ruofan_nice.

Vào vấn đề chính, nữ ca sĩ kể: "Trước đại dịch, tôi đủ khả năng kiếm tiền, có thể giúp gia đình trả các loại chi phí. Khi gia đình cần vay tiền, tôi cũng đứng ra lo liệu. Thời điểm đó, tôi tin rằng mình luôn có thể kiếm được tiền, nên hào phóng tiêu xài".

"Mọi thứ thay đổi sau đại dịch. Công việc đình trệ, thu nhập bấp bênh trong khi vẫn phải chi tiêu cho gia đình và những thỏa thuận khác. Dần dần, gia đình không thể gồng gánh các khoản vay từ trước. Bệnh tình của mẹ và bà ngoại, các khoản nợ gia đình cần lo liệu trở thành động lực để tôi làm việc bất chấp", cô viết.

Trương Nhược Phàm trình bày hoàn cảnh: "Mẹ tôi là một người vĩ đại. Dù tôi là con riêng của bố với người phụ nữ khác nhưng bà ngoại vẫn chấp nhận và nuôi dưỡng tôi. Chính vì tình yêu này, tôi lại càng muốn thể hiện trước mặt bà rằng mình có năng lực. Trong quá trình đó, tôi đã làm nhiều việc vượt quá khả năng, không chịu nghe lời khuyên từ mọi người xung quanh".

Cuối cùng, Trương Nhược Phàm gửi lời xin lỗi tới bạn bè, những người đã giúp đỡ cô thời gian qua. Hiện tại, cô đã khóa bình luận bài viết, đồng thời không tiết lộ về hướng giải quyết các vấn đề mà bản thân gây ra.

Ban đầu, Trương Nhược Phàm lấy lý do mẹ của bạn trai nhập viện để vay một fan nữ 300.000 Đài tệ vào tháng 6/2024. Phải nửa năm sau, cô mới trả tiền cho người này. Tiếp đó, Trương Nhược Phàm vay 600.000 Đài tệ dưới danh nghĩa công ty và 1 triệu Đài tệ dưới danh nghĩa cá nhân từ ngân hàng Hoa Nam. Do không hoàn trả, cô bị ngân hàng kiện, yêu cầu bồi thường 1,32 triệu Đài tệ. Ngoài ra, nữ ca sĩ còn bị nền tảng livestream đòi 360.000 Đài tệ.

Chuyên mục giải trí giới thiệu cuốn Tư duy kinh tế để sống tinh tế", tác giả Tạ Tôn Bác không chỉ mang tới cho bạn đọc những góc nhìn về tài chính cá nhân, tài chính doanh nghiệp mà còn đem lại nhiều kiến thức về kinh tế vĩ mô. Trong cuốn sách này, tác giả có những góc nhìn mới lạ, từ tổng quan tới chi tiết của những mảnh ghép về kinh tế, từ đó phân tích hành vi con người và xã hội dưới góc nhìn về “tiền”.

Thái Trác Nghi bị chỉ trích mặc phản cảm

Khi vướng tranh cãi vì phong cách thời trang được cho là phản cảm, Thái Trác Nghi cho biết cô không bận tâm ý kiến trái chiều.

4 giờ trước

Local brand của Lương Thùy Linh lại nhận 'bão' chê

Trong phiên livestream gần nhất, thương hiệu thời trang của Lương Thùy Linh nhận nhiều bình luận chê về mẫu mã và giá cả.

7 giờ trước

Hoa hậu đẹp nhất thế giới trong thai kỳ

Hoa hậu Thế giới 2024 Krystyna Pyszková khoe mang thai con đầu lòng ngay sau khi kết thúc nhiệm kỳ. Thời gian qua, người đẹp vẫn đi dự event hay khoe ảnh du lịch, nghỉ dưỡng.

00:06 14/8/2025

Nhật Long

vay tiền fan ca sĩ Đài Loan ca sĩ trốn nợ China Times Trương Nhược Phàm showbiz giải trí cbiz

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý