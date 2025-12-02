Nữ ca sĩ bị đe dọa, phải dừng hoạt động

Nữ ca sĩ Ishida Shion của nhóm Yoake no Iris tạm dừng hoạt động sau khi nhận nhiều lời đe dọa trực tuyến. Công ty quản lý cho biết sự việc đã được trình báo cảnh sát.

Theo Sanspo, thành viên Ishida Shion của nhóm nhạc nữ Yoake no Iris đã tạm ngừng toàn bộ hoạt động sau khi trở thành mục tiêu công kích trên mạng và nhận nhiều email đe dọa tính mạng.

Cụ thể, Shion ra mắt cùng Yoake no Iris vào tháng 10 và nhanh chóng đối mặt làn sóng công kích trên mạng xã hội, từ chê bai ngoại hình đến những bình luận kỳ thị.

Ngày 28/11, ban quản lý nhóm cho biết đã nhận được các email có nội dung mô tả cụ thể thời gian, địa điểm và phương thức làm hại nhắm vào Shion và một số thành viên khác. Theo tư vấn của luật sư và hướng dẫn từ cảnh sát, Shion được yêu cầu tạm ngừng các hoạt động để đảm bảo an toàn.

Công ty quản lý khẳng định đây là hành vi mang tính đe dọa nghiêm trọng, có thể cấu thành tội hình sự, đồng thời nhấn mạnh sẽ không khoan nhượng với mọi hành vi quấy rối, bôi nhọ hay cản trở hoạt động của nhóm. Tất cả bằng chứng sẽ được lưu giữ để tiến hành biện pháp pháp lý, kể cả với người gửi thông tin nặc danh.

Ishida Shion sau thử thách thay đổi hình tượng của công ty. Ảnh: @amatsuuni.

Động thái tạm dừng hoạt động của Shion gây chú ý khi cô vẫn đăng tải nội dung trên mạng xã hội sau đó. Trước những thắc mắc của người hâm mộ, Shion giải thích việc tạm dừng chỉ áp dụng cho các sự kiện trực tiếp, trong khi hoạt động trực tuyến vẫn tiếp tục bình thường theo khuyến cáo từ cảnh sát.

Về Ishida Shion, cô là thành viên thứ hai được công bố của Yoake no Iris, nhóm nhạc nữ ra mắt vào tháng 10/2025. Ngay khi hình ảnh đầu tiên được giới thiệu, Shion trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội, nhiều ý kiến công kích ngoại hình lẫn phong cách của cô.

Một số bình luận gọi cô là “kém xinh”, “không hợp tiêu chuẩn idol”, trong khi số khác cáo buộc công ty “dùng một cô gái không đẹp để tạo chiêu trò quảng bá”.

Trước tình hình này, ban quản lý từng đăng tải video thay đổi hình tượng cho Shion nhằm giảm áp lực dư luận, song làn sóng chỉ trích vẫn không thuyên giảm.