'Đát Kỷ gợi cảm nhất màn ảnh' sau cú sốc mất con

Từng ghi dấu ấn với vai Đát Kỷ trong phim "Phong thần bảng" năm 1990, nhưng cuộc đời Phó Nghệ Vỹ lại gặp nhiều bất hạnh.

Diễn viên Phó Nghệ Vỹ từng đóng vai Đát Kỷ trong phim Phong thần bảng phiên bản năm 1990. Đây là phiên bản Đát Kỷ gây tranh cãi nhất khi có trang phục hở bạo, nhiều cảnh nóng bỏng. Vì vậy, Phó Nghệ Vỹ đến nay vẫn được mệnh danh là "Đát Kỷ gợi cảm nhất màn ảnh".

Mỹ nhân gợi cảm của showbiz Hoa ngữ

Phó Nghệ Vỹ sinh năm 1964 tại Cáp Nhĩ Tân. Cô được xem là minh tinh có tiếng tại Trung Quốc thập niên 1990. Với ngoại hình đẹp chuẩn mỹ nhân cổ trang, Phó Nghệ Vỹ được mời tham gia đóng phim từ năm 14 tuổi. Cô góp mặt trong các dự án lớn như, trong đó được biết tới nhiều nhất là vai Đát Kỷ trong Phong thần bảng (1990).

So với các phiên bản khác, Phong thần bảng phiên bản 1990 được nhắc tới vì có nhiều cảnh nóng táo bạo, trang phục hở hang quá mức, không phù hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ của thời đại.

Song, vượt qua nhiều tranh cãi, khả năng diễn xuất tốt của Phó Nghệ Vỹ giúp vai diễn Đát Kỷ trở nên sống động, xứng danh "yêu phi" trong truyền thuyết. Đôi mắt vừa lúng liếng đa tình, vừa nham hiểm độc ác chính là nét thu hút nhất trên gương mặt người đẹp.

Phó Nghệ Vỹ đem đến phiên bản Đát Kỷ sắc sảo, mặn mà.

Sau thành công của phim, Phó Nghệ Vỹ trở thành mỹ nhân được nhiều đạo diễn săn đón. Cô tiếp tục được khán giả nhớ tới với các tác phẩm như Đường Thái Tông Lý Thế Dân, Bao Thanh Thiên: Thất hiệp ngũ nghĩa, Mênh mông biển tình.

Hai cuộc hôn nhân thất bại

Dù có tương lai rộng mở, Phó Nghệ Vỹ vẫn quyết tâm lập gia đình sớm. Cô phải lòng bạn diễn Dương Hiểu Đan, sau khi cả hai hợp tác chung trong phim Thổ địa thần kỳ (1984). Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của họ chỉ kéo dài được 2 năm.

Đến năm 1992, khi đang ở trên đỉnh cao, Phó Nghệ Vỹ kết hôn với thầy giáo tại Học viện múa Bắc Kinh là Cao Độ và sinh con trai Cao Nhạc Nam. Sau đám cưới, nữ diễn viên quyết định gác lại sự nghiệp để chăm lo cho gia đình. Đồng thời, cô cũng có ý định kinh doanh để kiếm thêm thu nhập.

Dù đã rất cố gắng song cuộc tình này cũng chẳng có kết thúc tốt đẹp vì những mâu thuẫn hôn nhân.

Nữ diễn viên từng ngồi tù vì sử dụng ma tuý.

Sau khi kết thúc cuộc hôn nhân thứ hai, nữ diễn viên không đi bước nữa, nhưng hẹn hò với một nam rocker. Chính người này lôi kéo Phó Nghệ Vỹ vào con đường nghiện ngập, khiến cô mất hết danh dự không thể quay lại giới giải trí, phải vào tù.

Năm 2016, Phó Nghệ Vỹ bị bắt giam và tố giác sử dụng ma túy. Sự việc gây chấn động khắp các trang báo và mạng xã hội, hình ảnh đẹp của nữ diễn viên sụp đổ. Con trai Cao Lạc Nam đã thay mặt mẹ đứng ra xin lỗi công chúng.

Sống khép kín sau khi con trai qua đời

Sau 2 tháng ngồi tù, Phó Nghệ Vỹ khóc và xin lỗi công chúng. Kể từ đó, cô rút lui khỏi giới giải trí, sống cuộc đời bình lặng. Con trai là nguồn động viên tinh thần của Phó Nghệ Vỹ, giúp nữ diễn viên vượt qua nhiều scandal trong sự nghiệp.

Bên cạnh đó, Cao Nhạc Nam còn đi theo con đường nghệ thuật của mẹ. Năm 14 tuổi, anh đóng trong tác phẩm Emergency Link của đạo diễn Quản Hổ. Anh cũng mới tốt nghiệp trường nghệ thuật và dự định phát triển trong lĩnh vực nghệ thuật với vai trò diễn viên, nhà sản xuất.

Tháng 10/2023, con trai Phó Nghệ Vỹ đột ngột qua đời ở tuổi 30. Theo truyền thông Hoa ngữ đưa tin, Cao Lạc Nam mất vì đột quỵ. Đây là cú sốc lớn với nàng Đát Kỷ gợi cảm nhất màn ảnh.

Hình ảnh Phó Nghệ Vỹ và người con trai quá cố.

Chính tình yêu thương của con trai đã giúp Phó Nghệ Vỹ vượt qua những giai đoạn khó khăn trong cuộc sống. Chính vì vậy, việc mất đi con trai độc nhất khiến nữ diễn viên suy sụp. Sau khi con qua đời, Phó Nghệ Vỹ sống khép kín, không muốn giao tiếp với bên ngoài.

Ở tuổi 61, Phó Nghệ Vỹ khiến khán giả xót xa khi mất đi chỗ dựa tinh thần duy nhất của mình. Cuộc đời của cô cũng được nhiều người gắn với câu nói "hồng nhan bạc mệnh".