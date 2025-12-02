'Ông trùm hộp đêm' Trung Quốc bị tấn công

“Ông trùm hộp đêm” Hạ Thiên Luân bị kẻ lạ mặt tấn công tại bãi đỗ xe. Cảnh sát đã bắt giữ một nghi phạm và thu được các hung khí liên quan.

Theo China Times, “ông trùm hộp đêm” Hạ Thiên Luân đã bị một kẻ lạ mặt phục kích và đâm bằng dao vào tối 30/11, ngay tại bãi đỗ xe tầng hầm sau khi rời phòng gym ở Đài Bắc.

Theo điều tra ban đầu, hung thủ đã chuẩn bị sẵn hung khí gồm dao, gậy sắt và hơi cay, bất ngờ lao tới rồi nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Vụ việc khiến anh bị rạch một vết dài khoảng 15 cm ở cánh tay trái, trong khi người phụ nữ đi cùng bị ảnh hưởng bởi hơi cay. Cả hai được đưa vào bệnh viện cấp cứu và hiện đã ổn định.

Cảnh sát nhanh chóng bắt giữ một nghi phạm và thu giữ các hung khí tại chỗ. Họ cũng cấm người này gặp người ngoài, do nghi ngờ còn đồng phạm bỏ trốn. Nghi phạm khai từng là nhân viên dưới quyền Hạ Thiên Luân và cho biết vụ tấn công bắt nguồn từ bất mãn lao động.

Cảnh sát đã bắt giữ được nghi phạm. Ảnh: ent.

Tuy nhiên, ngày 2/12, Hạ Thiên Luân đã phát đi tuyên bố chính thức, bác bỏ hoàn toàn thông tin này. Trong thông cáo đăng trên mạng xã hội, anh khẳng định nghi phạm “chưa từng là nhân viên” tại bất kỳ cơ sở kinh doanh nào của anh.

Theo Hạ Thiên Luân, hệ thống tuyển dụng của công ty có quy trình kiểm tra nghiêm ngặt với hồ sơ được lưu trữ đầy đủ, và hoàn toàn không có người này.

Anh cũng cho biết hành vi của nghi phạm có dấu hiệu lên kế hoạch trước, thậm chí có thể cấu thành tội giết người không thành.

Hạ Thiên Luân vốn là gương mặt gây chú ý trong giới giải trí đêm Đài Bắc. Đời tư của anh từng thu hút truyền thông, đặc biệt sau cuộc ly hôn với Hoàng Liêm Doanh - người được mệnh danh “quý bà phiên bản Đại S”.

Năm ngoái, Hạ Thiên Luân từng công khai chỉ trích vợ cũ, khiến dư luận bàn tán. Sau vụ việc lần này, một số nguồn tin suy đoán khả năng có liên quan đến mâu thuẫn cũ, nhưng Hoàng Liêm Doanh đã lên tiếng phủ nhận, khẳng định cả hai đã ly hôn 5 năm và đề nghị công chúng không suy diễn.