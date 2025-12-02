Nhan sắc nữ ca sĩ Việt vừa lộ ảnh hẹn hò đồng nghiệp

Mới đây, bức ảnh Mason Nguyễn ngồi cùng một cô gái được cho là ca sĩ Maiquinn tại quán vỉa hè bất ngờ viral trên mạng xã hội, khiến cư dân mạng xôn xao về mối quan hệ tình cảm giữa hai nghệ sĩ trẻ. Trong hình, cả hai diện đồ giản dị, trò chuyện thân mật, dẫn đến hàng loạt suy đoán họ đang bí mật tìm hiểu.

Trước làn sóng đồn thổi, nam rapper nhanh chóng lên tiếng làm rõ trên trang cá nhân. Anh khẳng định chỉ xem Maiquinn như chị em đồng nghiệp thân thiết, không hề có chuyện yêu đương. "Mối quan hệ của tôi với chị MaiQuinn bớt đồn giùm. Nếu nó chỉ ảnh hưởng tới tôi, tôi đã không lên tiếng", Mason Nguyễn chia sẻ và đăng kèm demo bài hát mới. Theo thông báo của nam rapper, anh và đàn chị gặp mặt chỉ để thu âm ca khúc.

Mason Nguyễn, tên thật Nguyễn Xuân Bách, sinh năm 2000, là gương mặt rap trẻ đang lên của làng nhạc Việt. Anh đang được chú ý nhờ Anh trai "say hi" mùa 2. Trong khi đó, Maiquinn, tên thật Nguyễn Hiền Mai, sinh năm 1998, tốt nghiệp Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Cô nổi lên sau vị trí Á quân Giọng hát Việt 2017 và gần đây thu hút sự quan tâm qua chương trình Em xinh “say hi”.

Ngoài ngoại hình nổi bật, cá tính, dễ thu hút sự chú ý, Maiquinn còn có thế mạnh sáng tác. Ưu điểm này đã được cô phát huy khi tham gia Em xinh "say hi". Nữ ca sĩ cũng là chủ nhân của bản hit Chân thành - một trong những ca khúc thành công nhất Anh trai "say hi" mùa 1.

Ở Em xinh "say hi", Maiquinn thu hút thêm lượng fan mới nhờ cá tính âm nhạc khác biệt, hiện đại cùng sự đa tài. Không chỉ biết sáng tác, nữ ca sĩ trẻ còn sở hữu giọng hát, năng lực trình diễn tốt.

Maiquinn theo đuổi phong cách thời trang vừa gợi cảm, vừa cá tính trẻ trung. Sau thành công của Em xinh "say hi", Maiquinn hứa hẹn trở thành nhân tố mới tiềm năng của thị trường âm nhạc Việt.

