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Giải trí

Nữ ca sĩ 26 tuổi giải nghệ

  • Thứ ba, 16/6/2026 20:33 (GMT+7)
  • 8 phút trước

Kwon Eun Bin, cựu thành viên nhóm nhạc nữ CLC, gây xôn xao khi tuyên bố rời khỏi làng giải trí.

Ngày 16/6, Kwon Eun Bin đăng tải một tâm thư trên trang cá nhân. Nữ nghệ sĩ chia sẻ sau khoảng 10 năm hoạt động trong ngành giải trí, cô nhận được nhiều tình yêu thương và sự cổ vũ từ người hâm mộ.

Tuy nhiên, sau khoảng thời gian dài suy nghĩ về cuộc sống, Kwon Eun Bin đi đến quyết định sẽ rút lui khỏi showbiz.

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Kwon Eun Bin giải nghệ sau khoảng 10 năm hoạt động. Ảnh: Star News.

"Tôi xin lỗi vì đã khiến nhiều người lo lắng bởi những bài báo xuất hiện ngoài ý muốn cách đây không lâu. Tôi nghĩ mình có trách nhiệm trực tiếp thông báo về tình hình hiện tại và quyết định của bản thân đến tất cả những người đã luôn ủng hộ tôi. Tôi đã quyết định sống cuộc sống của một người bình thường", ca sĩ viết.

Trong bức tâm thư, Kwon Eun Bin thừa nhận rằng khi nhìn lại chặng đường đã qua, phần lớn thời gian cô sống trong cảm giác trống rỗng và bất an về hiện tại lẫn tương lai hơn là niềm yêu thích dành cho công việc.

"Tôi nhận ra mình đã dành nhiều năm lãng phí thời gian vào những điều hoàn toàn không mang lại lợi ích cho bản thân, cũng như những mối quan hệ chỉ là cái vỏ rỗng tuếch, không có bất kỳ giá trị nào. Tôi cảm thấy rất tiếc nuối về những năm tháng và những lựa chọn ngây ngô trước đây của mình", ca sĩ tâm sự.

Cô cho biết việc giải nghệ là để gác lại tất cả cảm xúc tiêu cực trong quá khứ, hướng đến tương lai tốt đẹp và hạnh phúc hơn. Sau cùng, cô gửi lời cảm ơn người hâm mộ đã theo dõi, ủng hộ trong khoảng thời gian qua.

Trước đó, vào ngày 22/5, Cube Entertainment thông báo chấm dứt hợp đồng độc quyền với Kwon Eun Bin. Khi đó, tin đồn nữ ca sĩ giải nghệ đã dấy lên khi có thông tin cho rằng cô yêu cầu xóa hồ sơ cá nhân trên một nền tảng trực tuyến.

Kwon Eun Bin sinh năm 2000, gia nhập CLC vào năm 2016. Nhóm chính thức tan rã vào năm 2022. Bên cạnh sự nghiệp ca hát, cô còn hoạt động diễn xuất và góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình như Bad Papa, How to Be a Family, At a Distance, Spring Is Green hay Dear.M...

Cuốn sách Châu Nhuận Phát - Đại hiệp Hong Kong không chỉ là bức tranh đa sắc về văn hóa, xã hội, điện ảnh Hong Kong từ những năm 1950 cho đến nay mà còn là những lát cắt về cuộc đời của người nghệ sĩ được người dân trìu mến gọi là "Đại hiệp".

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Hoàng Nhi

Kwon Eun Bin giải nghệ CLC

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