NSX ép diễn viên gửi ảnh nhạy cảm để đổi vai?

Nhà sản xuất phim Vu Chính bị tố yêu cầu diễn viên gửi ảnh nóng để đổi vai diễn. Anh và công ty quản lý vừa có động thái lên tiếng phủ nhận.

Theo Sinchew, tin đồn Vu Chính lấy lý do tuyển chọn diễn viên cho các dự án phim để yêu cầu ứng viên gửi ảnh nhạy cảm đang gây xôn xao dư luận. Trước cáo buộc này, nhà sản xuất phim vừa lên tiếng bác bỏ, cho biết đã trình báo cảnh sát để xử lý vụ việc.

Trong tuyên bố đăng tải hôm 2/7, Vu Chính khẳng định toàn bộ quá trình tuyển chọn diễn viên đều do giám đốc casting trực tiếp đảm nhiệm. Chỉ một số trường hợp hiếm hoi, khi gặp ứng viên đặc biệt, Vu Chính mới sử dụng tài khoản chính thức của mình để trao đổi. Nhà sản xuất phim khẳng định những ảnh chụp màn hình tin nhắn yêu cầu ứng viên gửi ảnh nhạy cảm đang lan truyền là giả mạo.

Vu Chính là biên kịch nổi tiếng người Trung Quốc. Ảnh: Sinchew.

"Đối với hành vi lừa đảo trên mạng, tôi đã báo cảnh sát và sẽ tiếp tục theo dõi vụ việc. Tôi tuyệt đối không khoan nhượng hành vi này", anh nhấn mạnh.

Trước đó, ồn ào dấy lên khi một nam TikToker đăng tải ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện nhằm "bóc phốt" Vu Chính. Trong đoạn chat, một người tự xưng là Vu Chính yêu cầu nam TikToker gửi ảnh nhạy cảm, đồng thời tuyên bố: "Muốn đóng vai nam chính trong dự án lớn thì phải đánh đổi. Đây là quy tắc của giới này".

Khi bị từ chối, người tự xưng là Vu Chính còn đe dọa sẽ "phong sát mềm", tuyên bố ứng viên sau này sẽ không còn cơ hội tham gia phim truyền hình dài tập, cũng không thể xuất hiện trên bất kỳ nền tảng chính thống nào.

Bài viết sau khi đăng tải làm dấy lên hàng loạt bàn luận trái chiều. Trước làn sóng dư luận, phía công ty quản lý của Vu Chính cũng ra thông cáo chính thức, khẳng định đoạn trò chuyện trên là giả mạo, đồng thời nhấn mạnh Vu Chính chưa từng tham gia bất kỳ cuộc trao đổi nào có nội dung tương tự.

Tính đến thời điểm hiện tại, chủ đề liên quan đến vụ việc đã thu hút hơn 230 triệu lượt xem.

Vu Chính sinh năm 1978, là biên kịch, nhà làm phim nổi tiếng của Trung Quốc. Anh từng sản xuất nhiều dự án cổ trang, ngôn tình ăn khách như Cung tỏa tâm ngọc, Mỹ nhân tâm kế, Diên Hi công lược... Tuy nhiên, Vu Chính cũng từng gây không ít tranh cãi như việc đạo nhái kịch bản hay vạ miệng, khiến nhiều nghệ sĩ rơi vào cảnh khó xử.