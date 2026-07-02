Han Sara lọt đề cử gương mặt đẹp nhất thế giới

Han Sara là nghệ sĩ Vpop tiếp theo được đề cử top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026 của TC Candler.

Mới đây, trên trang chính thức, TC Candler công bố thêm những cái tên trong danh sách đề cử top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026. Em xinh Han Sara được đề cử bên cạnh nhiều ngôi sao quốc tế như Điền Hi Vi, Lý Lan Địch, Billie Eilish… Trước đó, nhiều ngôi sao trong showbiz Việt cũng xuất hiện trong danh sách đề cử, chẳng hạn Kim Tuyến, Isaac, Chi Xê, Kaity Nguyễn, HIEUTHUHAI, Sơn Tùng M-TP, Thúy Ngân, Kỳ Duyên, Jack, Ninh Dương Lan Ngọc…

Han Sara được đề cử top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới. Ảnh: FBNV.

Danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới của TC Candler là bảng xếp hạng được công bố thường niên nhằm tôn vinh những gương mặt nổi bật trong làng giải trí quốc tế. Kết quả được xây dựng dựa trên nhiều yếu tố như ngoại hình, sức ảnh hưởng, mức độ nổi tiếng và các đề cử từ cộng đồng mạng. Khán giả trên toàn thế giới cũng có thể gửi đề cử cho những gương mặt mình yêu thích.

Bảng xếp hạng thường được công bố vào cuối tháng 12 hàng năm và luôn thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng. Tuy nhiên, do kết quả chịu ảnh hưởng từ đề cử và bình chọn của người hâm mộ, danh sách này cũng thường xuyên gây tranh luận với nhiều ý kiến trái chiều về thứ hạng của các nghệ sĩ.

Han Sara sinh năm 2000 tại Seoul (Hàn Quốc). Năm 10 tuổi, cô cùng gia đình chuyển đến Việt Nam sinh sống và học tập. Nữ ca sĩ được đông đảo khán giả biết đến khi tham gia Giọng hát Việt 2017 (The Voice) với màn trình diễn ca khúc Haru Haru.

Thời điểm đó, Han Sara là thực tập sinh của 6th Sense Entertainment, công ty do Đông Nhi và Ông Cao Thắng sáng lập. Sau chương trình, cô chính thức theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp và lần lượt ra mắt nhiều ca khúc mang màu sắc trẻ trung như Tớ thích cậu, Đếm cừu và Lỡ yêu mất rồi…

Đến tháng 5/2022, Han Sara thông báo kết thúc hợp đồng với 6th Sense Entertainment sau nhiều năm gắn bó. Thời gian gần đây, Han Sara thu hút sự chú ý khi góp mặt trong chương trình Em xinh "say hi", qua đó tiếp cận thêm nhiều khán giả trẻ. Mới đây, cô tiếp tục thông báo chia tay +84 Entertainment, khép lại quãng thời gian hợp tác với công ty quản lý này.