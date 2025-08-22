NSND Xuân Bắc kể việc Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh xin tham gia diễu hành

Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn cho biết nhiều nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên, hoa hậu... chủ động đăng ký tham gia lễ diễu binh, diễu hành sắp tới.

Tại sự kiện họp báo liên quan đến chuỗi sự kiện chào mừng Quốc khánh 2/9, NSND Xuân Bắc, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, cho biết nhiều nghệ sĩ là các diễn viên, ca sĩ, hoa hậu, vận động viên nổi tiếng... đã chủ động đăng ký tham gia đội hình diễu binh, diễu hành sắp tới.

Nhiều nghệ sĩ muốn góp sức

“Chúng tôi nhận được rất nhiều đề xuất. Anh chị em nghệ sĩ mong muốn đóng góp phần sức nhỏ bé của mình vào sự kiện trọng đại của đất nước”, NSND Xuân Bắc chia sẻ.

Theo lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lich, các nghệ sĩ đăng ký từ sớm gồm Đen Vâu, Tăng Duy Tân, Thanh Lam, Hoàng Thùy Linh, MONO, Tuấn Cry, Trương Quỳnh Anh, Lâm Vĩ Dạ, nghệ sĩ cải lương Vũ Luân, NSND Lan Hương, NSND Lê Khanh, NSƯT Đỗ Kỷ, diễn viên Hồng Diễm, MC Khánh Vy…

Trong đó, rapper Đen Vâu bày tỏ ngay từ đầu mong muốn được tham gia, khẳng định “kiểu gì em cũng phải góp mặt”. Nhiều nghệ sĩ miền Trung, miền Nam còn sẵn sàng tự lo phương án di chuyển ra Hà Nội để có mặt trong sự kiện trọng đại này.

Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn Xuân Bắc chia sẻ tại họp báo chiều 22/8. Ảnh: Viết Thịnh/PLO.

Theo ban tổ chức, lực lượng nghệ sĩ, diễn viên tham gia diễu binh, diễu hành đã bước vào giai đoạn tập luyện. Không ít người phải làm quen với cường độ cao, kể cả trong điều kiện thời tiết nắng nóng hay mưa lớn.

“Các nghệ sĩ tập luyện với tinh thần vượt nắng thắng mưa, ngã quỵ mới cần người thay. Có người lúc đầu còn giày cao gót, lúc sau đã 2 tay 2 giày”, NSND Xuân Bắc chia sẻ thêm.

Các lực lượng đều hoàn thành tốt chương trình huấn luyện

Thông tin về lễ diễu binh, diễu hành của lực lượng vũ trang, Thiếu tướng Tống Văn Thanh, Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Bộ Quốc phòng), cho biết đến nay, các khối, các lực lượng trong quân đội, công an đều hoàn thành tốt chương trình huấn luyện, 100% cán bộ, chiến sĩ có nhận thức tốt, quyết tâm cao, phấn khởi thực hiện nhiệm vụ.

Theo kế hoạch, lực lượng tham gia có 6 nhóm chính, gồm Rước đuốc truyền thống và tiêu binh đài lửa; Lực lượng pháo lễ; Không quân bay chào mừng; Diễu binh, diễu hành; Lực lượng đứng làm nền; Lực lượng xếp hình.

Với khách mời quốc tế của Bộ Quốc phòng, cả 4 đoàn tham gia diễu binh, diễu hành nước bạn đều đã xác nhận tham gia, gồm Lào, Campuchia, Nga, Trung Quốc. Đến nay, 3/4 đoàn đã có mặt tại Viêt Nam và tham gia buổi Tổng hợp luyện tối 21/8 tại Quảng trường Ba Đình.

Thiếu tướng Tống Văn Thanh, Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Bộ Quốc phòng). Ảnh: Thủy Tiên.

Ông cũng cho biết buổi Tổng hợp luyện lực lượng vũ trang lần thứ hai sẽ diễn ra vào 20h ngày 24/8 (Chủ nhật). Sơ duyệt cấp Nhà nước từ 20h ngày 27/8 (Thứ Tư). Lễ Tổng duyệt cấp Nhà nước sẽ diễn ra từ 6h30 ngày 30/8 (Thứ Bảy). Lễ chính thức từ 6h30 ngày 2/9 (Thứ Ba) tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội.

Còn về hoạt động đối ngoại dịp này, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, cho biết Bộ Ngoại giao sẽ phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức chuỗi hoạt động dành cho khách mời quốc tế.

“Chuỗi sự kiện sắp tới không chỉ có ý nghĩa đối với Việt Nam mà còn với nhân dân tiến bộ trên thế giới”, bà nhấn mạnh.

Bà cho biết đến nay đã có 6 đoàn cấp cao từ Cuba, Campuchia, Lào, Belarus, Nga và Trung Quốc xác nhận tham gia. Ngoài ra, 20 đoàn chính đảng, 8 đoàn Bộ Quốc phòng các nước và gần 100 đại biểu quốc tế từ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị sẽ dự. Bộ Ngoại giao cũng mời phóng viên quốc tế tới Việt Nam, không chỉ đưa tin về đại lễ mà còn trực tiếp chứng kiến những thành tựu của đất nước. Trong cộng đồng kiều bào, 50 đại diện tiêu biểu đang tích cực tập luyện để tham gia diễu hành.