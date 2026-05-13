Noo Phước Thịnh lên tiếng về clip giả liên quan Miu Lê

Noo Phước Thịnh bức xúc cho biết hình ảnh và giọng nói của anh bị giả mạo bằng công nghệ AI để dựng video sai sự thật.

Chiều 13/5, Noo Phước Thịnh đăng bài viết bày tỏ sự bức xúc khi bị một fanpage mạng xã hội dùng công nghệ AI giả mạo hình ảnh, giọng nói, gán cho nam ca sĩ những phát ngôn không đúng sự thật liên quan đến Miu Lê.

Theo nội dung được lan truyền, đoạn video giả mạo Noo Phước Thịnh đã đưa ra nhận xét: “Điều buồn nhất trong showbiz là một nghệ sĩ đánh mất hình ảnh mình xây suốt nhiều năm chỉ vì vài phút không kiểm soát được bản thân...".

Nam ca sĩ khẳng định anh không đưa ra phát ngôn như trong video, cho biết trang đăng tải nội dung này có dấu hiệu lừa đảo, cờ bạc.

“Noo có thể xin cả nhà mỗi người chung tay một lượt report để xoá sạch trang này cũng như là những clip như vậy để tránh mọi người bị lừa đảo được không?”, ca sĩ viết.

Sau đó, phía công ty quản lý của Noo Phước Thịnh cũng đưa ra thông báo chính thức: "Đây là trang web chuyên lừa đảo và cờ bạc. Phía Noo Entertainment xin chính thức đưa ra cảnh báo về trang page và cả những nội dung mà trang này đang đưa tin. Page này đã sử dụng hình ảnh của Noo trái phép để dùng công nghệ AI đưa ra những thông tin hoàn toàn không có thật. Chúng tôi sẽ biết ơn rất nhiều nếu như mọi người giúp báo cáo page này cũng như những nội dung như thế này trên tất cả các nền tảng".

Sự việc tiếp tục làm dấy lên lo ngại về tình trạng sử dụng công nghệ AI để giả mạo hình ảnh, giọng nói của nghệ sĩ nhằm câu tương tác hoặc dẫn dụ người dùng vào các trang có dấu hiệu lừa đảo. Trước đó, đạo diễn Lý Hải đã lên tiếng cảnh báo về việc nhiều trang mạng sử dụng công nghệ AI để giả mạo vợ chồng anh, quảng cáo thực phẩm chức năng và thuốc bổ. Lý Hải kêu gọi khán giả kiểm tra thông tin từ các kênh chính thức, tránh mua hàng từ các link lạ và đặc biệt cảnh báo người lớn tuổi dễ bị lừa đảo.

Hồng Đào cũng từng lên tiếng cảnh báo về việc bị lợi dụng hình ảnh, giọng nói để quảng cáo thực phẩm chức năng và thuốc giảm cân. Vào đầu tháng 11/2025, nghệ sĩ Hạnh Thúy từng phải trình báo cơ quan chức năng khi một tài khoản giả mạo tên, hình ảnh cô trên một số nền tảng mạng, sau đó đi nhắn tin, gọi điện để mượn tiền với lời lẽ thuyết phục.