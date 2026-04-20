Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xe EV

'Nói lại cho rõ' về kích thước của BYD Dolphin mới ra mắt ở Việt Nam

  • Thứ hai, 20/4/2026 15:44 (GMT+7)
Với số đo chiều dài tổng thể nhỉnh hơn, liệu không gian cabin của BYD Dolphin vừa ra mắt tại Việt Nam có rộng rãi hơn như kỳ vọng?

BYD Việt Nam vừa ra mắt Dolphin mới, hãng gọi đây là phiên bản 2026. Đây là mẫu xe nhập khẩu từ Thái Lan, chung dây chuyền sản xuất với các mẫu xe phân phối ở thị trường Thái Lan, Australia hay châu Âu đã ra mắt năm 2023. Trước đó, BYD Dolphin được nhập khẩu về Việt Nam từ Trung Quốc, với thông số kỹ thuật giống phiên bản nội địa.

So với Dolphin tiền nhiệm, chú "cá heo" nay có thông số về kích thước có phần nhỉnh hơn. Cụ thể, chiều dài của BYD Dolphin mới là 4.290 mm, dài hơn bản cũ 165 mm.

Trong thông cáo báo chí của BYD Việt Nam, việc tăng chiều tổng thể được giới thiệu "giúp xe trở nên bề thế hơn đồng thời cải thiện khả năng bố trí không gian bên trong". Thông tin này nhanh chóng thu hút nhiều bình luận trên mạng xã hội.

Trước đó, theo ông Luke Todd, CEO của EVDirect, đơn vị phân phối BYD tại Australia, từng chia sẻ với truyền thông quốc tế, số đo được tăng thực tế nhằm phù hợp tiêu chí an toàn chống va chạm trực diện (front-end) theo bảng đánh giá từ ANCAP.

BYD, Dolphin anh 1

Chiều dài của BYD Dolphin mới (màu xanh) nhỉnh hơn bản sản xuất ở Trung Quốc (màu đỏ). Ảnh: Drive.au.

"Thiết kế mới trên BYD Dolphin để đảm bảo chiếc xe đạt xếp hạng an toàn ANCAP 5 sao", ông Luke Todd khẳng định với tờ Drive.au.

Tờ Drive.au cũng từng phân tích, vì sự chênh lệch kích thước diễn ra ở khu vực đầu xe, chứ không phải trục bánh xe (hay còn gọi là trục cơ sở), vì vậy, những chiếc Dolphin có số đo này không có sự khác biệt về kích thước cốp hay độ rộng khoang cabin so với bản sản xuất trước đó ở Trung Quốc.

Với việc cùng "lò" sản xuất, chiếc BYD Dolphin mới ra mắt tại Việt Nam được tăng cường kích thước nhiều khả năng cũng nhằm tăng điểm an toàn nhiều hơn là tăng không gian khoang lái.

Với mức giá 499 triệu (ưu đãi 1.000 xe đầu tiên) và 569 triệu đồng (giá niêm yết), đây vẫn là một lựa chọn khá cạnh tranh trong nhóm hatchback đô thị nhờ các trang bị an toàn, thiết kế, công nghệ hiện đại.

Song để đặt lên bàn cân với đối thủ Geely EX2, BYD Dolphin về cơ bản không có quá nhiều lợi thế, đặc biệt khi đối thủ được định vị ở một khoảng giá cạnh tranh hơn là 469-499 triệu đồng.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

10:26 20/4/2026

0

Đan Thanh

BYD Dolphin Hatchback chiều dài

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý