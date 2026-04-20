Toyota Corolla Cross thế hệ mới sẽ 'phình to' bao nhiêu?

Ở thế hệ mới, Toyota Corolla Cross nhiều khả năng có sự thay đổi về ngoại hình, tăng đáng kể kích thước và có những nâng cấp trong khoang lái.

Theo Carscoops, Toyota Corolla Cross được đánh giá là một trong những mẫu xe thành công bậc nhất của thương hiệu Nhật Bản, đã ra mắt lần đầu vào năm 2020 và nhận bản nâng cấp vào khoảng giai đoạn 2024-2025 tùy thị trường.

Toyota đã lên kế hoạch cho một màn nâng cấp lớn dành cho Toyota Corolla Cross thế hệ thứ hai. Dù chưa có thông tin chính thức nào được đưa ra, chuyên trang Carscoops đã dựa vào những tin đồn từ Nhật Bản để phác thảo sơ bộ diện mạo của mẫu SUV cỡ B+ ở thế hệ mới.

Theo đó, Toyota Corolla Cross thế hệ tiếp theo sẽ tăng kích thước, tương đương "đàn anh" Toyota RAV4 hoặc thậm chí ngang cỡ RAV2 hay RAV3. Các đối thủ trực tiếp của Corolla Cross như Kia Seltos, Volkswagen T-Cross đều theo đuổi chiến lược tương tự, đã tăng kích thước và bổ sung trang bị.

Dựa trên ngôn ngữ thiết kế của Toyota Corolla Concept , chuyên trang Carscoops đã thực hiện bản phác thảo dành cho Corolla Cross thế hệ thứ hai.

Ở phần đầu xe là cụm đèn LED kiểu đầu cá mập búa, với các chi tiết mở rộng theo chiều dọc xuống cản trước, nằm phía trên lưới tản nhiệt hình tổ ong sơn cùng màu thân xe. Thiết kế này không quá khác biệt Yaris Cross bản nâng cấp.

Dọc theo thân xe dự kiến là các bề mặt phẳng hơn, giúp làm nổi bật sự gia tăng về kích thước của xe.

Các hốc bánh xe hình hộp có khả năng cao sẽ được giữ lại. Đây là chi tiết thiết kế đặc trưng trên phần lớn dòng SUV của Toyota, trừ Toyota C-HR.

Cụm đèn hậu LED phía sau xe sẽ có thiết kế thanh mảnh hơn. Cửa hậu cũng thiết kế phẳng và gọn gàng hơn so với bản tiền nhiệm.

Toyota có thể sẽ duy trì kiểu phối 2 tông màu trên Toyota Corolla Cross thế hệ mới, trong đó phần nóc và các cột sơn đen kết hợp hài hòa với các phần ốp nhựa.

Gần như chắc chắn Toyota Corolla Cross sẽ có biến thể GR Sport với bộ bodykit thiết kế lại, các chi tiết khí động học rõ nét hơn, kèm thiết lập khung gầm giúp xe trở nên nhạy bén hơn khi di chuyển offroad.

Chiều dài tăng thêm sẽ cho phép Toyota Corolla Cross sở hữu không gian để chân tốt hơn cho hàng ghế thứ hai.

Ngôn ngữ thiết kế nội thất từng xuất hiện trên Corolla Concept có thể được ứng dụng, bao gồm bệ trung tâm đặt nổi, các phím điều khiển nằm xung quang bảng đồng hồ sau vô lăng, trong khi ghế phụ được trang bị một màn hình riêng.

Toyota Corolla Cross thế hệ mới sẽ chia sẻ nền tảng cùng dòng sedan Corolla thế hệ thứ 13. Các thông tin chi tiết vẫn được giữ kín, tuy nhiên chuyên trang Carscoops tin rằng mẫu xe mới sẽ được phát triển trên nền tảng TNGA hiện có.

Với việc danh mục sản phẩm Toyota hiện có khá nhiều mẫu xe thuần điện như C-HR, bZ, bZ Woodlands và Highlander EV, Corolla Cross thế hệ tiếp theo nhiều khả năng sẽ trung thành với hệ truyền động hybrid.

Trong trường hợp đó, Toyota Corolla Cross sẽ sử dụng các động cơ xăng 4 xy-lanh dung tích 1.5L và 2.0L sắp ra mắt, cung cấp công suất cao hơn nhưng tiết kiệm hơn. Một biến thể hybrid cắm sạc cũng có thể được giới thiệu tại vài thị trường nhất định.

Toyota Corolla Cross thế hệ mới dự kiến ra mắt vào năm 2028, một năm sau khi thế hệ mới của sedan Corolla chính thức trình làng. Toyota Corolla Cross sẽ tiếp tục là một mẫu xe toàn cầu của thương hiệu Nhật Bản.