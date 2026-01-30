Đây có thể là Toyota Corolla thế hệ mới

Bản dựng Toyota Corolla thế hệ mới được cho là có sự cân bằng giữa sự táo bạo ở bản concept với tính khả thi khi ra mắt bản thương mại trong tương lai.

Theo Carscoops, Toyota Corolla - dòng xe bán chạy nhất lịch sử ngành ôtô - đang chuẩn bị trải qua cuộc cách mạng lớn về thiết kế khi bước sang thế hệ thứ 13.

Diện mạo mới, hiện đại hơn đi kèm nhiều tùy chọn hệ truyền động khác nhau như hybrid và thuần điện sẽ là những gì có thể trông chờ ở Toyota Corolla thế hệ mới.

Tại triển lãm Japan Mobility Show 2025, Toyota đã tiết lộ một phần những thay đổi của Toyota Corolla thế hệ mới thông qua bản concept xuất hiện ở gian trưng bày.

Dù ấn tượng về mặt thị giác, thiết kế của mẫu concept này lại khiến không ít người hoài nghi, liệu bao nhiêu trong số những chi tiết hiện diện trên mẫu xe ý tưởng có thể được giữ lại trên bản sản xuất?

Phiên bản ý tưởng của Toyota Corolla thế hệ mới. Ảnh: Phong Vân.

Mới đây, Theophilus "Theottle" Chin đã chia sẻ một bản dựng kỹ thuật số cho Toyota Corolla thế hệ mới, cố gắng cân bằng giữa sự táo bạo và tính khả thi.

Theo Carscoops, loạt hình ảnh của Corolla mới do Theottle thực hiện dựa trên Lexus IS, kết hợp các yếu tố của Toyota Crown Sedan trước khi bổ sung những đặc điểm thiết kế từ mẫu concept mà Toyota trình làng tại triển lãm ở Nhật Bản cuối năm 2025.

Ở phần đầu xe, Corolla mới trong bản dựng của Theottle giữ nguyên cụm đèn pha kiểu “đầu búa” giống với bản concept trưng bày tại Nhật, bổ sung một khe hút gió khá mỏng.

Bản dựng Toyota Corolla thế hệ mới do Theottle thực hiện. Ảnh: Theottle.

Nắp ca-pô thấp hơn, khoang cabin được thu nhỏ lại để trông có vẻ phù hợp hơn trên một sản phẩm thương mại. Bánh xe cũng được thu gọn, tay nắm cửa phẳng thay bằng tay nắm cửa truyền thống. Kiểu dáng thân xe vẫn giữ nguyên các đường nét góc cạnh như ở bản concept.

Thay đổi lớn nhất nằm ở đuôi xe, nơi bố cục thiết kế kiểu sedan truyền thống hơn đã được Theottle ứng dụng. Phần kính sau thoải, đèn hậu LED mỏng trải hết chiều ngang xe hay cánh gió vẫn được giữ lại trên bản dựng Toyota Corolla thế hệ mới.

Cùng với ngoại hình mới, bản concept của Toyota Corolla thế hệ tiếp theo còn đi kèm khoang lái được thiết kế lại hoàn toàn, kết hợp công nghệ hiện đại, vật liệu cao cấp bên trong một không gian rộng rãi hơn. Chuyên trang Carscoops lưu ý ở bản thương mại, một số tính năng sẽ bị lược bỏ để tiết kiệm chi phí, đảm bảo tính thực tiễn và phù hợp quy mô sản xuất.

Toyota vẫn chưa công bố thông số kỹ thuật của Corolla thế hệ mới. Hãng xe Nhật Bản xác nhận Toyota Corolla sẽ tiếp tục đi theo chiến lược “đa hướng” - tức một mẫu xe đi cùng nhiều tùy chọn truyền động khác nhau.

Concept Toyota Corolla thế hệ mới tại triển lãm Japan Mobilty Show 2025. Ảnh: Phong Vân.

Điều này đồng nghĩa Toyota Corolla mới sẽ bao gồm hệ truyền động hybrid và cả biến thể thuần điện để phù hợp với đa dạng thị trường toàn cầu. Các lựa chọn khả thi cho hệ truyền động hybrid bao gồm động cơ xăng 4 xy-lanh dung tích 1.5L và 2.0L đang được phát triển, mục tiêu là cung cấp công suất lớn hơn với hiệu quả được cải thiện.

Toyota để ngỏ khả năng phát triển một phiên bản hiệu năng cao từ Gazoo Racing cho Toyota Corolla thế hệ mới. Đây sẽ là mẫu xe kế nhiệm tinh thần của GR Corolla.

Toyota xác nhận nội thất của Toyota Corolla thế hệ mới sẽ duy trì tính thống nhất trên tất cả phiên bản và kiểu loại hệ truyền động.