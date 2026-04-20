Người Mỹ 'chật vật' mua ôtô mới

Người Mỹ đang vay dài hạn hơn, thanh toán hàng tháng nhiều hơn để mua ôtô mới, giữa lúc giá giao dịch trung bình trên thị trường xoay quanh mốc 50.000 USD.

Theo Carscoops, ôtô đang ngày càng trở nên khó mua tại Mỹ. Dữ liệu ngành cho thấy khoản thanh toán trung bình hàng tháng mà một người Mỹ phải trả để mua ôtô hiện tăng lên thành 773 USD .

Thông tin từ Edmunds cho thấy khoản thanh toán trung bình 773 USD trong quý I/2026 tương đương sức bật tăng đáng kể từ mức 741 USD ghi nhận cách đây một năm.

Dù khoản trả góp 773 USD /tháng đã là khá cao, Edmunds cho biết vẫn có khoảng 20% khách hàng Mỹ sẽ xem đây là số tiền trả góp lý tưởng. Hiện, khoảng 20% người Mỹ đang phải chi hơn 1.000 USD để trả góp mua xe.

Số tiền vay trung bình để mua ôtô mới tại Mỹ đã tăng lên mức kỷ lục 43.899 USD trong quý đầu năm nay, cao vượt ngưỡng 41.473 USD từng ghi nhận trong quý I/2025.

Số tiền đối ứng tại thời điểm ký mua xe mà người Mỹ có thể chi trả hiện chỉ ở mức 6.206 USD , trong khi con số này năm ngoái còn đạt 6.511 USD .

Theo Carscoops, diễn biến này cho thấy nhiều người Mỹ đang chấp nhận giữ tiền mặt để chi trả cho thức ăn, tiền thuê nhà và các khoản bảo hiểm, thay vì dồn hoàn toàn vào chi phí sở hữu ôtô.

Một lý do khác được cho là ảnh hưởng không nhỏ đến quyết định vay mượn nhiều hơn của người Mỹ nằm ở giá giao dịch trung bình. Theo Kelley Blue Book, giá xe niêm yết trung bình tại Mỹ hiện quanh mốc 50.000 USD , khi khách hàng xứ cờ hoa ngày càng ưa chuộng SUV và bán tải đắt tiền.

Các khoản vay dài hạn để mua ôtô, vốn từng được khuyên là không nên vướng vào, do vậy ngày càng trở nên phổ biến tại Mỹ.

Theo Edmunds, khoảng 22,9% ôtô mới tại Mỹ đã hoàn tất thủ tục giấy tờ trong quý đầu năm được thực hiện thông qua các khoản vay kỳ hạn từ 84 tháng trở lên, tương đương hơn 7 năm. Đây là một tỷ lệ cao kỷ lục, đã cao gấp đôi số liệu chỉ 10% cách đây một thập kỷ.

Khoản vay với kỳ hạn dài hơn có thể giảm số tiền khách hàng phải chi ra mỗi tháng. Tuy nhiên điểm bất lợi vẫn khá rõ ràng: Khoản chi hàng tháng thấp hơn đồng nghĩa tổng số tiền người mua phải bỏ ra sẽ cao hơn. Khoản vay dài hạn vì vậy có thể khiến chủ xe phải "gánh nợ" nhiều hơn giá trị thực của xe.

Số dư nợ này tiếp tục được gộp vào khoản vay tiếp theo, dẫn đến tích lũy ngày càng tăng và tạo ra áp lực tài chính không nhỏ.

Theo Edmunds, thị trường xe cũ dường như "dễ chịu" hơn cho khách hàng. Người Mỹ đang vay ít hơn gần 1.000 USD so với năm ngoái để mua ôtô đã qua sử dụng.

Khoản thanh toán trung bình hàng tháng 559 USD đồng nghĩa khách hàng của thị trường thứ cấp cũng đang trả ít hơn 9 USD cho mỗi kỳ thanh toán.