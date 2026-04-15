Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xe EV

Đề xuất miễn lệ phí trước bạ cho xe điện đến hết năm 2030

  • Thứ tư, 15/4/2026 14:34 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Theo đề xuất, người mua xe điện có thể tiếp tục được hưởng ưu đãi 0% lệ phí trước bạ đến hết năm 2030 thay vì hết tháng 2/2027 như Nghị định hiện hành.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 10/2022 về quy định liên quan đến lệ phí trước bạ. Trong đó, dự thảo bao gồm đền xuất tiếp tục miễn lệ phí trước bạ cho xe điện đến hết năm 2030. Cụ thể Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 5 Điều 8 Nghị định 10/2022.

"Với ôtô điện chạy pin, từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2030, chủ xe nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu là 0%", trích đề xuất từ Bộ Tài chính.

Trước đó, theo Nghị định 10/2020, xe chạy pin nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu 0% đến 2025, sau đó được Chính phủ đồng ý kéo dài thời gian ưu đãi đến hết tháng 2/2027.

Bộ Tài chính đề xuất kéo dài thời gian ưu đãi lệ phí trước bạ cho xe chạy bằng pin đến hết năm 2030. Ảnh: Phương Lâm.

Như vậy, mức lệ phí trước bạ ưu đãi tối đa sẽ được kéo dài thêm hơn 3 năm so với quy định hiện hành.

Theo lý giải từ Bộ Tài chính, việc áp dụng mức thu 0% thay vì 10-12% như xe chạy xăng, dầu sẽ góp phần giảm chi phí đăng ký, tăng khả năng tiếp cận của người dân và thúc đẩy tiêu dùng.

Bộ Tài chính cũng cho biết phát triển xe điện phù hợp với xu hướng thế giới. Nhiều quốc gia hiện cũng áp dụng các chính sách ưu đãi về thuế, phí, lệ phí để thúc đẩy tiêu dùng, sản xuất xe điện, đồng thời phát triển hạ tầng trạm sạc và chuỗi cung ứng.

Đan Thanh

xe điện bộ Tài chính lệ phí trước bạ

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý