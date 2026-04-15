Hãng xe Trung Quốc muốn lắp toilet bên dưới ghế ngồi ôtô

Sau việc lắp màn hình khổng lồ, máy chơi game hay rạp chiếu phim trên ôtô, hãng xe Trung Quốc nay còn muốn mang cả toilet vào ghế ngồi

Trong một bước đi gây tranh cãi và thu hút sự chú ý lớn từ dư luận, Seres, đối tác sản xuất các dòng xe Aito cho Huawei, vừa chính thức được cấp bằng sáng chế cho thiết kế "nhà vệ sinh tích hợp trong xe". Bằng sáng chế số được nộp từ tháng 4/2025 và vừa được phê duyệt vào đầu tháng 4 năm nay.

Theo bản tóm tắt bằng sáng chế, thiết bị này bao gồm một thân toilet và hệ thống ray trượt được lắp đặt tinh vi dưới ghế ngồi. Khi cần sử dụng, người dùng có thể kéo toilet ra từ gầm ghế thông qua hệ thống ray. Sau khi sử dụng xong, thiết bị được đẩy lại vào vị trí cũ để ẩn đi hoàn toàn, giúp tối ưu hóa không gian nội thất.

Khác với giải pháp của hãng Polestone trước đây (chỉ là nắp ngồi rời cất trong hộp để đồ trung tâm), thiết kế của Seres có mức độ tích hợp và che giấu cao hơn hẳn, được đánh giá là giải pháp nhà vệ sinh trên xe thực dụng nhất hiện nay.

Mặc dù bằng sáng chế mang tính đổi mới về mặt cơ khí, nhưng việc đưa vào sản xuất hàng loạt vẫn đối mặt với những thách thức khổng lồ.

Nhà vệ sinh lắp trong xe từng được Polestone giới thiệu. Ảnh: Polestone.

Việc bố trí đường ống thoát nước và thùng chứa chất thải trong một khung gầm ôtô vốn đã chật chội (đặc biệt là xe điện với các bộ pin chiếm diện tích lớn) là một bài toán hóc búa. Ngoài ra, yêu cầu về độ bền của ray trượt và khả năng khử mùi tuyệt đối là yếu tố "sống còn".

Ngay cả khi có nắp đậy kín và các biện pháp khử mùi tiên tiến, nhiều người dùng vẫn cảm thấy khó chấp nhận việc "giải quyết nỗi buồn" ngay trong không gian kín của một chiếc xe sang.

Trên các diễn đàn công nghệ và ôtô, cộng đồng đang chia làm 2 luồng ý kiến. Một bên cho rằng đây chỉ là một "chiêu trò tiếp thị" tương tự như cách một số hãng xe từng làm để gây sự chú ý. Tuy nhiên, một số khác lại cho rằng đây có thể là tùy chọn cá nhân hóa hữu ích cho những hành trình dài tại các khu vực hẻo lánh hoặc khi kẹt xe nghiêm trọng trên cao tốc.

Hiện tại, Seres vẫn chưa xác nhận liệu thiết kế này có xuất hiện trên các mẫu Aito tương lai như M7 hay M9 hay không. Nhiều chuyên gia dự đoán, nếu được thương mại hóa, nó có thể chỉ xuất hiện dưới dạng một gói tùy chọn cá nhân hóa đặc biệt thay vì là trang bị tiêu chuẩn.