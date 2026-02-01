Nợ Hòa Phát cao kỷ lục

Năm 2025 chứng kiến mức vay nợ của Hòa Phát lập kỷ lục hơn 92.100 tỷ đồng. Tuy nhiên, tập đoàn đang bắt đầu bước vào giai đoạn tất toán các khoản vay tài trợ cho dự án Dung Quất 2.

Tổng nợ vay tài chính tính đến cuối năm 2025 của Hòa Phát đạt trên 92.000 tỷ đồng. Ảnh: Nam Khánh.

Theo báo cáo tài chính quý IV/2025, CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HoSE: HPG) ghi nhận doanh thu 47.302 tỷ đồng quý cuối năm ngoái, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2024. Lợi nhuận sau thuế theo đó cũng tăng 38% lên 3.888 tỷ đồng .

Lũy kế cả năm 2025, tập đoàn được mệnh danh là "vua thép" ghi nhận 158.332 tỷ đồng doanh thu và 15.515 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt hoàn thành 93% và 103% kế hoạch đề ra, đồng thời tăng 13% và 29% so với năm 2024.

Xét theo cơ cấu nguồn thu, lĩnh vực gang thép và các sản phẩm liên quan tiếp tục đóng vai trò chủ lực, chiếm 94% tổng doanh thu năm 2025 của Hòa Phát. Mảng nông nghiệp đóng góp 5% doanh thu, đứng thứ hai sau thép.

Trong năm 2025, Hòa Phát đã nộp ngân sách Nhà nước khoảng 13.000 tỷ đồng tại 20 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Đáng chú ý, năm 2025 cũng đánh dấu số nợ vay của Hòa Phát đạt kỷ lục. Tại thời điểm cuối quý III/2025, tổng nợ vay của tập đoàn này đạt trên 96.800 tỷ đồng , cao nhất từ trước đến nay. Dù vậy, số nợ vay này đã giảm nhẹ trong quý cuối năm xuống còn gần 92.200 tỷ đồng , do bắt đầu bước vào giai đoạn trả nợ các khoản vay tài trợ cho dự án Dung Quất 2.

Tính chung cả năm, nợ vay của "vua thép" vẫn tăng hơn 9.200 tỷ đồng so với cuối năm 2024, chủ yếu do giải ngân các khoản vay trung và dài hạn phục vụ các dự án đầu tư đang triển khai, đặc biệt là Khu liên hợp gang thép Hòa Phát Dung Quất 2.

Trong quý IV/2025, chi phí tài chính của Hòa Phát tăng 511 tỷ đồng, tương ứng tăng 48% so với quý liền kề trước đó. Trong đó, chi phí lãi vay tăng 424 tỷ đồng , chủ yếu phát sinh do doanh nghiệp dừng vốn hóa lãi vay sau khi dự án Dung Quất 2 chính thức đi vào hoạt động, đồng thời mặt bằng lãi suất cho vay VND cuối năm 2025 tăng cao so với đầu năm. Tính chung cả năm, tập đoàn của tỷ phú Trần Đình Long phải trả hơn 3.114 tỷ đồng tiền lãi vay.

Năm 2025, tỷ giá USD/VND đã tăng khoảng 3,5% so với cuối năm 2024, đạt đỉnh vào đầu tháng 9 trước khi hạ nhiệt nhẹ. Riêng trong quý IV/2025, tổng ảnh hưởng từ biến động tỷ giá đã khiến Hòa Phát lỗ 108 tỷ đồng , tăng 63% so với cùng kỳ năm 2024. Tuy nhiên, tập đoàn cho biết chi phí tài chính vẫn nằm trong tầm kiểm soát và chưa tạo áp lực đáng kể lên hiệu quả hoạt động cốt lõi.

DOANH THU HÒA PHÁT CAO KỶ LỤC KQKD hàng năm của Hòa Phát; Nguồn: BCTC DN. Nhãn 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Doanh thu thuần tỷ đồng 90119 149680 141409 118953 138855 156116 Lợi nhuận sau thuế

13506 34521 8444 6800 12020 15515

Về sản lượng sản xuất, lũy kế cả năm 2025, Tập đoàn Hòa Phát sản xuất 11 triệu tấn thép thô, tăng 26% so với năm 2024. Sản lượng bán hàng HRC, thép xây dựng, thép cuộn chất lượng cao và phôi thép lần đầu tiên đạt 10,6 triệu tấn, tăng 31%. Trong đó, thép cuộn cán nóng đạt 5 triệu tấn, tăng mạnh 73% một phần nhờ Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 hoàn thành và cho ra sản phẩm từ tháng 9/2025.

Hòa Phát cũng ghi nhận sản lượng tiêu thụ 423.000 tấn tôn mạ, tương đương năm trước. Sản phẩm ống thép đạt xấp xỉ 850.000 tấn, tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu thị trường Việt Nam với thị phần 30,8%. Thép dự ứng lực và thép rút dây các loại tăng 29% về sản lượng tiêu thụ, đạt 174.000 tấn, trong đó xuất khẩu chiếm trên 40%.

Hiện Hòa Phát đang đẩy nhanh triển khai dự án Nhà máy sản xuất thép ray và thép đặc biệt tại Dung Quất. Dự kiến nhà máy cho ra sản phẩm thép ray vào năm 2027, phục vụ các dự án đường sắt trọng điểm trong nước và xuất khẩu ra thị trường quốc tế.

Năm 2025 cũng đánh dấu 10 năm phát triển của mảng nông nghiệp Hòa Phát. Doanh thu và lợi nhuận đạt lần lượt 8.326 tỷ đồng và 1.600 tỷ đồng , tăng tương ứng 18% và 55% so với năm 2024.

Tập đoàn đã phát hành thành công 30 triệu cổ phiếu Nông nghiệp Hòa Phát (HPA) lần đầu ra công chúng và đang hoàn tất các thủ tục để niêm yết chính thức trên sàn HoSE, dự kiến trong tháng 2.

Ở mảng điện máy gia dụng, doanh thu ghi nhận quy mô cao gấp 5 lần so với năm 2021 - thời điểm Tổng công ty Điện máy gia dụng Hòa Phát được thành lập.

Trong lĩnh vực bất động sản, tập đoàn tiếp tục mở rộng hàng loạt khu công nghiệp tại Hưng Yên, TP Hải Phòng và Bắc Ninh, đồng thời khởi công dự án nhà ở xã hội quy mô lớn tại tỉnh Hưng Yên.