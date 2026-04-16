'Nổ' giải độc đắc Vietlott gần 92 tỷ đồng

Một tấm vé Vietlott vừa “nổ” Jackpot 1 trị giá gần 92 tỷ đồng trong kỳ quay Power 6/55 ngày 16/4.

Vietlott tìm thấy chủ nhân giải độc đắc gần 92 tỷ đồng. Ảnh: Vietlott.

Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) vừa thông báo tìm ra vé số trúng giải Jackpot 1 loại hình xổ số Power 6/55 trị giá gần 92 tỷ đồng trong kỳ quay ngày 16/4.

Cụ thể, tấm vé may mắn trúng độc đắc mang dãy số 02 - 07 - 15 - 22 - 47 - 52.

Ngoài giải Jackpot 1, công ty xổ số cũng ghi nhận 19 người trúng giải nhất (40 triệu đồng), 979 người trúng giải nhì (500.000 đồng) và 22.169 người trúng giải ba (50.000 đồng). Kỳ quay hôm nay không tìm thấy người trúng Jackpot 2. Tổng giá trị trao thưởng trong kỳ quay là hơn 94 tỷ đồng .

Theo quy định, người trúng giải có nghĩa vụ nộp thuế TNCN với thuế suất 10% và được khấu trừ ngay khi nhận thưởng. Như vậy, người trúng Jackpot 1 sẽ thực nhận gần 83 tỷ đồng .

Cá nhân trúng thưởng có 60 ngày để làm thủ tục lĩnh giải kể từ ngày công bố. Giải thưởng sẽ không còn giá trị và tiền thưởng được sung vào hạng mục doanh thu khác của Vietlott nếu quá thời hạn trên.