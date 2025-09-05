Nissan tính bán trụ sở chính tại Nhật Bản

Nissan Motor cân nhắc bán tòa nhà trụ sở chính, sau đó thuê lại văn phòng trong chính tòa nhà này như một cách huy động vốn trong bối cảnh thị trường bất động sản đang tăng "nóng".

Nissan chuẩn bị bán trụ sở chính để giải phóng nguồn vốn. Ảnh: Reuters.

Nissan đã bắt đầu nhận hồ sơ đấu thầu cho tòa nhà trụ sở toàn cầu tại Yokohama (Nhật Bản) nhằm hướng tới kế hoạch tái cơ cấu mạnh mẽ. Ước tính, tòa nhà có trị giá gần 100 tỷ yen (tương đương 674 triệu USD ) và đơn vị thuộc tập đoàn vốn tư nhân Mỹ KKR được cho là nhà thầu dẫn đầu, theo Nikkei Asia.

Phía tập đoàn đang tiến hành các cuộc thảo luận để chốt thương vụ trước cuối năm nay. Dự kiến, nhân viên Nissan vẫn sẽ làm việc trong tòa nhà sau khi quá trình này thành công.

Theo AP News, Nissan đang trải qua giai đoạn kinh doanh khó khăn nhất trong nhiều thập kỷ. Doanh số quý đầu năm tài chính sụt giảm gần 10%, xuống còn 2.700 tỷ yen (tương đương 18 tỷ USD ).

Công ty cho biết kết quả này vẫn tốt hơn dự kiến. Tuy nhiên, hãng cũng đang đối mặt với nhiều “nghịch cảnh”, bao gồm doanh số suy giảm, tỷ giá bất lợi và thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ivan Espinosa, người đảm nhận vị trí lãnh đạo Nissan từ tháng 4 thay cho CEO Makoto Uchida, nhận định kế hoạch phục hồi của công ty vẫn mang tính cấp bách.

Ngoài Nissan, nhiều công ty khác tại Nhật Bản cũng đã quyết định bán trụ sở rồi thuê lại như một cách để có thêm dòng tiền duy trì hoạt động trong ngắn hạn.

Tháng 3 vừa qua, tập đoàn logistics Yamato Holdings cùng công ty con Yamato Transport đã bán trụ sở tại khu Ginza cao cấp (Tokyo) cho Meiji Yasuda Life Insurance.

Sau đó, tập đoàn cũng ký hợp đồng thuê lại trong 20 năm với chủ sở hữu mới. Nhóm doanh nghiệp Yamato cho biết sẽ sử dụng số tiền thu được để phục vụ các thương vụ mua lại, đầu tư tăng trưởng và mang lại lợi ích cho cổ đông.

Đáng chú ý, không chỉ dừng lại ở việc huy động vốn, một số công ty còn tìm đến các thương vụ bán - thuê lại như một giải pháp giúp tăng tính linh hoạt.

Năm 2019, hãng dược Daiichi Sankyo đã bán trụ sở chính tại Tokyo và chuyển sang thuê lại một phần diện tích. Đến năm 2027, công ty dự kiến chuyển về một tòa cao ốc mới đang được Mitsui Fudosan và Nomura Real Estate Development xây dựng tại quận Nihonbashi.

“Quy mô của các thương vụ bán - thuê lại đang mở rộng, bao gồm cả nhà máy, trung tâm logistics và các loại bất động sản công nghiệp khác”, ông Yasuhide Yamada, Giám đốc điều hành tại CBRE Nhật Bản, nhận định.

Ông cho biết thêm nhiều doanh nghiệp tìm đến CBRE để được tư vấn bán trụ sở giá trị tại Tokyo, đặc biệt sau khi chịu áp lực từ các nhà đầu tư.

Các doanh nghiệp ngày càng chuyển từ vai trò chủ sở hữu sang thuê lại tài sản để giải phóng dòng tiền, đồng thời loại bỏ chi phí quản lý tòa nhà và thuế bất động sản. Hình thức này khởi nguồn từ Mỹ, sau đó lan sang Nhật từ những năm 2000.

Đến những năm 2010, nhiều công ty bắt đầu thành lập quỹ đầu tư bất động sản (REIT) để tiếp quản các trung tâm thương mại, khách sạn và những tài sản từng nằm trong danh mục sở hữu trực tiếp của họ.

Các giao dịch bán - thuê lại từng lắng xuống khi lợi nhuận doanh nghiệp phục hồi sau khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Đến đại dịch Covid-19, quá trình này bùng nổ trở lại.

Nhiều công ty chuyển sang thuê lại văn phòng và nhà máy mà trước đó họ sở hữu nhằm huy động vốn cho các thương vụ mua lại hoặc để đầu tư.