Ninja Van dừng dịch vụ giao nhận nhanh tại Việt Nam

Tối 3/9, đơn vị vận chuyển Ninja Van thông báo tiến hành dừng dịch vụ giao nhận nhanh, khuyến nghị khách hàng không tạo đơn hàng mới sau thời điểm này.

Tối 3/9, Ninja Van thông báo dừng hoạt động dịch vụ giao nhận nhanh. Ảnh: Ninja Van.

Trong thông báo chính thức gửi tới khách hàng qua email, Công ty TNHH Nin Sing Logistics (Ninja Van Việt Nam) cho biết sẽ tiến hành dừng dịch vụ giao nhận nhanh.

Khách hàng được khuyến nghị không tạo thêm đơn hàng mới sau thời điểm này vì công ty không thể đảm bảo các đơn hàng sẽ được xử lý trọn vẹn.

Tất cả đơn hàng còn trong hệ thống sẽ được xử lý và hoàn tất trước ngày 26/9 hoặc được hoàn trả cho khách hàng chậm nhất vào ngày 30/9.

Trong trường hợp cần hỗ trợ hoặc giải đáp thắc mắc, đơn vị vận chuyển hướng dẫn khách hàng liên hệ với đội ngũ chăm sóc qua các kênh hỗ trợ hiện tại.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Ninja Van đang trải qua những năm kinh doanh đầy khó khăn, khi thị trường giao nhận Đông Nam Á trở thành "cuộc chiến" về giá. Chia sẻ với Tech in Asia hồi tháng 5, ông Lai Chang Wen, CEO kiêm đồng sáng lập Ninja Van gọi đó là "một cuộc đua xuống đáy".

"Sự sống còn giờ phụ thuộc vào bên nào có thể giảm giá nhiều nhất", ông nói và nhấn mạnh tư duy kẻ thắng lấy hết có thể tối ưu lợi nhuận ngắn hạn, nhưng lại đánh đổi bằng sự hy sinh các khoản đầu tư dài hạn vào công nghệ và đổi mới.

Ninja Van được thành lập năm 2014 tại Singapore, bởi 3 người bạn thân Lai Chang Wen, Boxian Tan và Shaun Chong. Không lâu sau đó, hãng đã mở rộng khắp Đông Nam Á và trở thành một trong những nhà vận chuyển hàng đầu khu vực.

Tuy nhiên, theo Bloomberg, doanh thu năm 2023 của Ninja Van đã giảm 7% so với năm trước đó, trong khi số lượng bưu kiện được giao giảm gần 20% và khoản lỗ hoạt động tăng 32%.

Năm 2024, kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của Ninja Van cũng bị hoãn lại. Khi đó, CEO Lai Chang Wen cho biết công ty đang tập trung cải thiện lợi nhuận trước khi IPO, với mục tiêu có lãi sau 12 tháng.

Cùng với đó, doanh nghiệp tiến hành nhiều đợt cắt giảm nhân sự tại các thị trường như Singapore, Indonesia và Việt Nam nhằm tối ưu hóa hoạt động và cắt giảm chi phí.

Tháng 9/2024, ECRM Nobita, công ty con của Ninja Van tại Việt Nam - chuyên phát triển giải pháp phần mềm trong lĩnh vực quản lý quan hệ khách hàng cho các doanh nghiệp trực tuyến, cũng phải tạm dừng hoạt động vì chậm trả lương và bảo hiểm xã hội cho nhân viên.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews sau đó, phía Ninja Van cho biết đã hoàn tất thanh toán các khoản lương quá hạn vào tài khoản ngân hàng của nhân viên ECRM Nobita hôm 20/9, đồng thời cam kết tình trạng tương tự không tái diễn. Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng lưu ý sự việc tách biệt hoàn toàn với hoạt động cốt lõi trong lĩnh vực vận chuyển của Ninja Van Việt Nam.