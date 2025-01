Ninja Van phủ nhận shipper tử vong ở Đà Nẵng bị phạt 500.000 đồng

Ninja Van cho biết công ty không phạt hay trừ thu nhập của tài xế, đồng thời khẳng định đã xử lý các khiếu nại của khách hàng minh bạch, dựa trên bằng chứng rõ ràng.

Căn nhà nam shipper Trần Thành sinh sống. Ảnh: Ảnh: H.G/Vietnamnet.

Ninja Van vừa lên tiếng về vụ việc shipper Trần Thành (31 tuổi, trú thôn Nhơn Thọ 1, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang) bị đánh tử vong tại Đà Nẵng.

Công ty cho biết một số thông tin gần đây liên quan đến việc anh Trần Thành "bị phạt 500.000 đồng và không được nhận tiền công 4.000 đồng" là không chính xác.

"Công ty không đưa ra bất kỳ quyết định xử phạt hay cắt giảm thu nhập nào đối với anh Thành", đại diện Ninja Van khẳng định.

Đơn vị này cho biết thêm đối với đơn hàng này, anh Thành đã cung cấp bằng chứng giao hàng hợp lệ và theo quy trình xử lý khiếu nại, đơn hàng trên vẫn đủ điều kiện xét thưởng dù bị khách hàng đánh giá 1 sao.

Theo đó, tất cả trường hợp khiếu nại từ khách hàng về chất lượng dịch vụ luôn được Ninja Van xử lý minh bạch, dựa trên bằng chứng rõ ràng. Ngoài ra, công ty duy trì cơ chế thưởng hiệu suất để khuyến khích và nâng cao thu nhập cho tài xế khi hoàn thành tốt dịch vụ giao nhận hàng.

Chỉ trong trường hợp xác minh tài xế vi phạm quy trình hoặc chuẩn mực, công ty mới xem xét việc nhắc nhở hoặc điều chỉnh, không áp dụng thêm các mức tiền thưởng.

"Chúng tôi xin tái khẳng định rằng công ty không phạt hay trừ thu nhập của tài xế. Cơ chế thưởng của công ty hoàn toàn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành cũng như các thỏa thuận đã ký kết với tài xế", đại diện Ninja Van nói thêm.

Vào ngày 18/1 khi nam shipper qua đời, công đoàn đơn vị này đã viếng tang gia đình số tiền 6 triệu đồng. Sau đó vào ngày 24/1, Quỹ Hỗ Trợ 24/7 của Ninja Van đã chuyển cho gia đình anh Thành số tiền hỗ trợ đợt 1 là 70 triệu đồng. Số tiền đợt 2 hơn 62 triệu đồng dự kiến được chuyển trong tháng 2.

Ngoài ra, tập thể nội bộ Ninja Van đã đóng góp với số tiền 65 triệu đồng, trao cho gia đình vào ngày 24/1. Số tiền đóng góp vẫn tăng liên tục và dự kiến trao cho gia đình đợt 2 trong tháng 2.

Trước đó, ngày 23/1, Công an huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Văn Minh Toàn (26 tuổi), Nguyễn Thanh Tùng (26 tuổi) và Trần Hoàng Thiên (19 tuổi), cùng trú xã Hòa Phước, Hòa Vang về hành vi "Cố ý gây thương tích". Các bị can này là người đánh anh Trần Thành.

Công an xác định chị Trần Thanh Thảo (26 tuổi, trú thôn Giáng Nam 2, xã Hòa Phước, Hòa Vang) đặt mua hàng trực tuyến. Số hàng này được anh Trần Thành giao đến nhà, nhưng chị Thảo chưa chuyển trả tiền.

Khoảng 23h ngày 17/1, anh Thành đến nhà để gặp chị Thảo để giải quyết sự việc trên, thì xảy ra cãi vã. Thấy vậy, Trần Văn Minh Toàn và Nguyễn Thanh Tùng xông vào đánh vào vùng đầu anh Thành.

Nghe thông báo có người gây gổ đánh nhau ở nhà, nên Trần Hoàng Thiên (em chị Thảo) dùng mũ bảo hiểm đánh liên tiếp vào đầu anh Thành.

Khi được người thân can ngăn, nhóm này mới dừng tay. Anh Thành về nhà, lên giường nằm nghỉ.

Khoảng 0h30 ngày 18/1, gia đình thấy anh Thành có biểu hiện khó thở, nên gọi cấp cứu nhưng khi bác sĩ đến thì nam shipper đã tử vong.