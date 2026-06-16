Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Ningning ngày càng gợi cảm

  • Thứ ba, 16/6/2026 22:05 (GMT+7)
  • 8 phút trước

Thành viên nhóm nhạc aespa gây chú ý khi khoe vóc dáng quyến rũ trong loạt ảnh mới đăng tải trên mạng xã hội. Thời gian qua, cô theo đuổi hình tượng gợi cảm, trưởng thành.

Hôm 16/6, Ningning chia sẻ loạt ảnh mới trên trang cá nhân với hơn 11 triệu người theo dõi. Nữ ca sĩ xuất hiện trong nhiều kiểu trang phục thể thao, thể hiện khả năng biến hóa đa dạng về phong cách khi chụp ảnh cho một thương hiệu thời trang.

Ở một bức hình, người đẹp diện áo bra đen kết hợp áo khoác cùng màu, khoe đường cong gợi cảm khi tạo dáng trước ống kính. Ở tấm hình khác, Ningning diện bra top trắng kết hợp quần ôm sát, khoe khéo cơ bụng săn chắc cùng đôi chân thon.

Nữ ca sĩ trang điểm tự nhiên, tôn đường nét gương mặt thanh tú, mềm mại. Kiểu tóc dài để rối giúp thành viên aespa càng thêm quyến rũ.

Ningning anh 1Ningning anh 2

Ningning trong loạt ảnh mới. Ảnh: IGNV.

Loạt ảnh của ca sĩ 24 tuổi nhanh chóng thu hút sự chú ý. Dưới phần bình luận, dân mạng bày tỏ trầm trồ trước vóc dáng của thành viên aespa.

Ningning sinh năm 2002, là em út và giọng ca chính của aespa. Cô được chú ý nhờ chất giọng nội lực cùng phong cách trình diễn quyến rũ. Ngoài âm nhạc, Ningning còn lấn sân thời trang khi trở thành mẫu ảnh cho nhiều thương hiệu.

Thời gian gần đây, nữ ca sĩ theo đuổi hình tượng gợi cảm với nhiều trang phục táo bạo. Người đẹp chuộng các trang phục ôm sát, tôn vóc dáng và tỷ lệ cơ thể đẹp. Kiểu đồ cắt xẻ, khoe đường cong cũng là lựa chọn yêu thích của nữ ca sĩ.

Ningning từng có một khoảng thời gian hứng chịu nhiều bình luận khiếm nhã về ngoại hình. Cô sau đó thẳng thắn lên tiếng, cho biết bản thân có quyền thể hiện vẻ đẹp, cá tính. Người hâm mộ nhận xét cô ngày càng tự tin, mạnh mẽ hơn trong cách đối diện với áp lực từ mạng xã hội.

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cái kết cho bộ phim Hàn sai lệch lịch sử

Phim truyền hình Hàn Quốc "Perfect Crown" đã bị hủy bỏ việc phát hành đĩa Blu-ray, sau những tranh cãi liên quan đến vấn đề lịch sử.

3 giờ trước

Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới gây chú ý

Với "Tây Du Ký: Mỹ Hầu Vương thật giả", Lục Tiểu Linh Đồng trở lại với vai diễn làm nên tên tuổi. Ngoài ra, Mã Đức Hoa cũng xuất hiện với vai Trư Bát Giới.

4 giờ trước

Nữ diễn viên qua đời ở tuổi 35

Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin nữ diễn viên Ece Irtem qua đời do lên cơn đau tim, chỉ 1 ngày sau khi đón sinh nhật tuổi 35.

6 giờ trước

Tử Khiêu

Ningning aespa

    Đọc tiếp

    Nu ca si 26 tuoi giai nghe hinh anh

    Nữ ca sĩ 26 tuổi giải nghệ

    2 giờ trước 20:33 16/6/2026

    0

    Kwon Eun Bin, cựu thành viên nhóm nhạc nữ CLC, gây xôn xao khi tuyên bố rời khỏi làng giải trí.

    Phuong Nga dinh chinh hinh anh

    Phương Nga đính chính

    2 giờ trước 20:30 16/6/2026

    0

    Á hậu Phương Nga lên tiếng khi có bình luận nhắc đến việc so sánh cô với Tiểu Vy. Cô khẳng định bản thân không chiêu trò truyền thông.

    Ly do Lisa xuat hien o World Cup 2026 hinh anh

    Lý do Lisa xuất hiện ở World Cup 2026

    3 giờ trước 19:00 16/6/2026

    0

    Theo chuyên gia văn hóa Hàn Quốc, sự xuất hiện của các ngôi sao Kpop như Lisa, BTS ở World Cup 2026 cho thấy sự kiện đang ngày càng đề cao tính đa quốc gia và đa sắc tộc.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý