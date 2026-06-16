Ningning ngày càng gợi cảm

Thành viên nhóm nhạc aespa gây chú ý khi khoe vóc dáng quyến rũ trong loạt ảnh mới đăng tải trên mạng xã hội. Thời gian qua, cô theo đuổi hình tượng gợi cảm, trưởng thành.

Hôm 16/6, Ningning chia sẻ loạt ảnh mới trên trang cá nhân với hơn 11 triệu người theo dõi. Nữ ca sĩ xuất hiện trong nhiều kiểu trang phục thể thao, thể hiện khả năng biến hóa đa dạng về phong cách khi chụp ảnh cho một thương hiệu thời trang.

Ở một bức hình, người đẹp diện áo bra đen kết hợp áo khoác cùng màu, khoe đường cong gợi cảm khi tạo dáng trước ống kính. Ở tấm hình khác, Ningning diện bra top trắng kết hợp quần ôm sát, khoe khéo cơ bụng săn chắc cùng đôi chân thon.

Nữ ca sĩ trang điểm tự nhiên, tôn đường nét gương mặt thanh tú, mềm mại. Kiểu tóc dài để rối giúp thành viên aespa càng thêm quyến rũ.

Ningning trong loạt ảnh mới. Ảnh: IGNV.

Loạt ảnh của ca sĩ 24 tuổi nhanh chóng thu hút sự chú ý. Dưới phần bình luận, dân mạng bày tỏ trầm trồ trước vóc dáng của thành viên aespa.

Ningning sinh năm 2002, là em út và giọng ca chính của aespa. Cô được chú ý nhờ chất giọng nội lực cùng phong cách trình diễn quyến rũ. Ngoài âm nhạc, Ningning còn lấn sân thời trang khi trở thành mẫu ảnh cho nhiều thương hiệu.

Thời gian gần đây, nữ ca sĩ theo đuổi hình tượng gợi cảm với nhiều trang phục táo bạo. Người đẹp chuộng các trang phục ôm sát, tôn vóc dáng và tỷ lệ cơ thể đẹp. Kiểu đồ cắt xẻ, khoe đường cong cũng là lựa chọn yêu thích của nữ ca sĩ.

Ningning từng có một khoảng thời gian hứng chịu nhiều bình luận khiếm nhã về ngoại hình. Cô sau đó thẳng thắn lên tiếng, cho biết bản thân có quyền thể hiện vẻ đẹp, cá tính. Người hâm mộ nhận xét cô ngày càng tự tin, mạnh mẽ hơn trong cách đối diện với áp lực từ mạng xã hội.