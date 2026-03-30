Niềm hy vọng của tuyển Malaysia

Trong buổi tập, đội khách gây chú ý khi toàn bộ cầu thủ ra sân với trang phục không in số áo. Đây được xem là động thái giấu bài, tránh để lộ đội hình và ý đồ chiến thuật.
Sự kín kẽ cho thấy ban huấn luyện Malaysia vẫn chuẩn bị rất nghiêm túc, bất chấp cục diện bảng F vòng loại Asian Cup 2027 đã an bài.
Truyền thông Malaysia đặt niềm hy vọng vào Endrick dos Santos – tiền vệ đang thi đấu tại V.League trong màu áo Công An TP.HCM. Với kinh nghiệm chơi bóng tại Việt Nam, cầu thủ 31 tuổi là kho dữ liệu sống, có thể cung cấp những thông tin quan trọng giúp Malaysia tìm lợi thế. Endrick cũng từng góp mặt trong chiến thắng 4-0 trước Việt Nam ở lượt đi.
Trong danh sách 28 cầu thủ Malaysia sang Việt Nam lần này có tới 13 cái tên nhập tịch, trải đều ở hàng phòng ngự và tuyến giữa.
Dù vậy, hàng công Malaysia vẫn đặt niềm tin vào những gương mặt bản địa như Faisal Halim, Safawi Rasid hay Hakim Luqman.
Trong số đó, Faisal Halim là cái tên đặc biệt. Từng là nạn nhân của vụ tấn công bằng axit năm 2024, tiền đạo này trở lại mạnh mẽ và dần tìm lại phong độ tốt nhất. Anh được xem là mũi nhọn chủ lực, niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công Malaysia ở trận đấu tới.
Trận đấu chỉ còn mang tính thủ tục, song Malaysia vẫn chịu áp lực không nhỏ sau những lùm xùm liên quan đến chính sách nhập tịch và các án phạt từ AFC. Họ bị xử thua 2 trận và không còn cơ hội giành vé dự Asian Cup 2027.
Do đó, cuộc chạm trán với Việt Nam không đơn thuần là một trận đấu, mà còn là cơ hội để họ lấy lại hình ảnh và danh dự.
Malaysia chắc chắn không muốn rời Thiên Trường với một kết quả thất vọng. Với những quân bài trong tay, đội khách đang hướng tới một màn trình diễn đủ sức khẳng định lại vị thế trong khu vực.
Trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia diễn ra lúc 19h00 ngày 31/3. Bầu không khí trước giờ bóng lăn tương đối căng thẳng và đầy toan tính.
HLV Peter Cklamovski khẳng định quyết tâm cùng tuyển Malaysia giành chiến thắng trước Việt Nam ngay trên sân khách.
Trận đấu hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn và kịch tính.
Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.