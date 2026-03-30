Báo Malaysia nói gì trước trận gặp Việt Nam?

The Star và New Straits Times đều nhìn nhận cuộc tái đấu với Việt Nam là cơ hội để Malaysia “rửa mặt” sau án phạt của AFC.

Tuyển Việt Nam sẽ có sự phục vụ của Xuân Son trong trận gặp Malaysia.

Malaysia không còn cơ hội dự Asian Cup 2027, nhưng điều đó không khiến trận gặp Việt Nam trở nên kém quan trọng. Ngược lại, truyền thông nước này xem đây là trận đấu mang ý nghĩa danh dự.

Trên The Star, cách nhìn khá rõ ràng: Malaysia cần một chiến thắng để chứng minh họ không thua vì chuyên môn. Việc bị xử thua 0-3 ở hai trận khiến đội bóng rơi vào thế “thua trên giấy”, điều mà không dễ chấp nhận sau khi từng thắng Việt Nam 4-0 trên sân.

New Straits Times đi theo hướng tương tự, nhưng nhấn mạnh yếu tố hình ảnh. Tờ báo này cho rằng chỉ có kết quả trên sân mới đủ sức khép lại tranh cãi, còn những quyết định hành chính không thể thay thế cho một chiến thắng thực sự.

Những gì diễn ra trước trận cũng cho thấy Malaysia không coi đây là thủ tục. Theo The Star, đội bóng có chuyến tập huấn tại Thái Lan thay vì giữ nhịp tập trung thông thường. Đây là bước chuẩn bị nhằm duy trì thể lực và sự tập trung trước khi sang Việt Nam.

Cầu thủ Malaysia cũng thể hiện sự sẵn sàng. New Straits Times dẫn lại những chia sẻ trước trận, trong đó các cầu thủ đều nói về mục tiêu giành kết quả tốt. Dù thiếu nhóm cầu thủ nhập tịch từng ra sân ở lượt đi, đội bóng này vẫn giữ sự tự tin.

Ở chiều ngược lại, báo chí Malaysia vẫn dành sự tôn trọng cho Việt Nam. The Star đánh giá đây là đội bóng có tổ chức tốt và duy trì sự ổn định trong khu vực. Tuy nhiên, điều được nhắc đến nhiều hơn không phải là sự chênh lệch chuyên môn, mà là áp lực tâm lý của cả hai đội.

New Straits Times cho rằng Việt Nam cũng có lý do để không được phép chủ quan. Trận thua 0-4 ở lượt đi vẫn còn đó, và nó khiến cuộc tái đấu trở nên nhạy cảm hơn về mặt tinh thần.

Tựu trung, cách nhìn từ báo chí Malaysia khá rõ: đây không còn là trận đấu của điểm số. Malaysia cần thắng để giữ lại danh dự, còn Việt Nam cần kết quả để khẳng định mình.

Một trận đấu tưởng như không còn ý nghĩa lại trở thành nơi cả hai đội buộc phải đưa ra câu trả lời.