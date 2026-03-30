HLV Malaysia tuyên bố thắng Việt Nam

HLV Peter Cklamovski bày tỏ sự tiếc nuối khi tuyển Malaysia phải nhận án phạt từ AFC và dừng bước ngay vòng loại Asian Cup 2027.

“Thực sự với những gì đã qua, chúng tôi thất vọng và tiếc vì không thể giành quyền vào vòng chung kết. Nhưng toàn đội sẽ cố gắng ở trận đấu tới. Sau chuyến tập huấn vừa qua, chúng tôi tự hào về các cầu thủ cũng như ban huấn luyện đã nỗ lực, và sẽ hướng đến kết quả tốt nhất”, HLV Peter Cklamovski chia sẻ trong buổi họp báo trưa 30/3.

Trước đó, ngày 17/3, AFC chính thức ra án phạt với tuyển Malaysia do sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch không hợp lệ. Đội bóng này bị xử thua 0-3 ở hai trận gặp Việt Nam và Nepal, qua đó dừng bước ngay từ vòng bảng Asian Cup 2027.

Dù vậy, bước vào trận tái đấu Việt Nam vào tối 31/3 trên sân Thiên Trường, HLV Cklamovski vẫn thể hiện sự tự tin. Nhà cầm quân người Australia tin rằng Malaysia đã có sự chuẩn bị tốt và sẵn sàng tạo nên màn trình diễn ấn tượng.

“Trong một tuần qua, Malaysia có chuyến tập huấn thành công tại Thái Lan và chúng tôi đã sẵn sàng cho trận đấu ngày mai. Mục tiêu của Malaysia luôn là chiến thắng. Trong 12 năm qua, chúng tôi chưa thể thắng Việt Nam trên sân khách, và lần này toàn đội sẽ cố gắng thay đổi điều đó. Tôi tin đây sẽ là trận đấu hay nhất của Malaysia trong năm và chúng tôi sẽ giành chiến thắng”, ông nói.

Đánh giá về các cầu thủ đáng chú ý của tuyển Việt Nam như Hoàng Hên hay Xuân Son, HLV Cklamovski tỏ ra thận trọng: “Họ đều là những cầu thủ tốt. Việt Nam là một tập thể chất lượng. Chúng tôi sẽ kiểm soát những gì có thể, tôn trọng đối thủ và hướng đến kết quả tốt nhất”.

Cùng tham dự họp báo, hậu vệ Dion Cools cho biết toàn đội đang có trạng thái thể lực tốt sau chuyến tập huấn tại Thái Lan. “Chúng tôi đã sẵn sàng. Toàn đội đang đạt thể trạng tốt nhất và tin rằng sẽ có kết quả tích cực ở trận đấu tới”, anh chia sẻ.

Cools cũng nhấn mạnh quyết tâm cá nhân: “Khi khoác áo đội tuyển, tôi luôn nỗ lực cống hiến hết mình. Trận đấu ngày mai cũng không phải ngoại lệ. Tôi đã chuẩn bị tốt và sẵn sàng ra sân. Là cầu thủ, ai cũng muốn ghi bàn cho đội tuyển. Nếu có cơ hội, tôi hy vọng sẽ tận dụng được, nhưng lợi ích của đội tuyển luôn được đặt lên hàng đầu”.

Theo lịch thi đấu, trận Việt Nam gặp Malaysia sẽ diễn ra lúc 19h ngày 31/3 trên sân Thiên Trường (Ninh Bình).