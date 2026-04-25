Nicole Kidman nhập viện sau cảnh đấu vật

Theo Page Six, Nicole Kidman phải nhập viện sau khi quay cảnh đấu vật trong series Margo’s Got Money Troubles khi đang mắc cúm nặng.

Từ chia sẻ từ bạn diễn Nick Offerman với People, sự việc xảy ra trong quá trình ghi hình tập phát sóng ngày 22/4 của series hài nói trên. Ban đầu, ê-kíp nhận thông tin Kidman bị cúm, khiến kế hoạch sản xuất đứng trước nguy cơ gián đoạn do toàn bộ bối cảnh chỉ được dựng trong thời gian ngắn.

Tuy nhiên, đến khoảng 11h cùng ngày, nữ diễn viên vẫn có mặt tại phim trường trong tình trạng sức khỏe yếu. "Khoảng 8h, chúng tôi nhận tin đó. Đến khoảng 11h, lại có thông báo: Nicole sẽ tới. Cô ấy ốm rất nặng… trông tái nhợt, run rẩy. Cô ấy thực sự bị cúm rất nặng", ông nói.

Nicole Kidman phải cấp cứu sau khi quay cảnh đấu vật. Ảnh: Apple TV.

Dù phải thực hiện cảnh quay đòi hỏi thể lực cao, Kidman vẫn hoàn thành toàn bộ phần việc theo kế hoạch. “Cô ấy đảm bảo chúng tôi ghi hình đủ mọi cảnh cần thiết, không để thiếu bất kỳ chi tiết nào cho nhân vật,” Offerman bày tỏ, đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tinh thần làm việc của bạn diễn.

Nguồn tin từ ê-kíp cho thấy việc nhập viện diễn ra ngay sau khi máy quay dừng, đội ngũ y tế phải can thiệp tức thời để đảm bảo an toàn cho nữ diễn viên. Nữ diễn viên trước đó cũng thừa nhận cô “rất sợ bị chấn thương”, nhưng khi bước vào sàn đấu, cô chọn cách tập trung hoàn toàn vào công việc.

Thời gian gần đây, Nicole Kidman tiếp tục duy trì tần suất hoạt động dày đặc ở mảng truyền hình. Nữ diễn viên vừa tham gia series hình sự Scarpetta, trong đó cô đảm nhận vai bác sĩ pháp y Kay Scarpetta, đồng thời giữ vai trò nhà sản xuất điều hành. Song song, cô cũng góp mặt trong Margo’s Got Money Troubles - dự án đang thu hút sự chú ý với dàn diễn viên lớn và nội dung xoay quanh một nhà văn trẻ đối mặt khủng hoảng tài chính.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Kidman gần đây gây chú ý khi chia sẻ việc theo học để trở thành “death doula” - người hỗ trợ tinh thần cho bệnh nhân ở giai đoạn cuối đời, sau biến cố mất mẹ. Trước đó, cô cũng xuất hiện tại lễ trao giải Oscar 2026, đánh dấu lần trở lại thảm đỏ sau biến động đời sống cá nhân.

Ngoài ra, dự án điện ảnh Practical Magic 2, phần tiếp theo của bộ phim đình đám năm 1998, cũng đang được quảng bá mạnh, với Kidman tái hợp Sandra Bullock, dự kiến ra mắt vào cuối năm 2026.