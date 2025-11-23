Những triệu chứng cảnh báo ung thư ở nam giới giai đoạn đầu

Các triệu chứng ban đầu của ung thư ở nam giới có thể bao gồm thay đổi thói quen đại tiện, tinh hoàn và tiểu tiện hoặc những dấu hiệu tưởng vô hại như mệt mỏi, ho, loét miệng.

Theo Viện Ung thư Quốc gia Mỹ (NCI), nam giới có nguy cơ tử vong vì ung thư cao hơn nữ giới tại Mỹ. Một số người có thể không nhận thấy các dấu hiệu ban đầu của ung thư hoặc có thể nhầm lẫn chúng với các triệu chứng của các bệnh lý khác. Việc nhận biết triệu chứng báo hiệu ung thư ở nam giới có thể giúp bệnh được điều trị sớm hơn.

Thay đổi thói quen đại tiện

Theo Medical News Today, những thay đổi về đại tiện kéo dài có thể là dấu hiệu của một số rối loạn tiêu hóa, chẳng hạn bệnh viêm ruột (IBD) và hội chứng ruột kích thích (IBS). Tuy nhiên, đôi khi chúng cũng cảnh báo một số loại ung thư, bao gồm ung thư đại tràng, bàng quang và tuyến tiền liệt.

Bất kỳ ai bị táo bón hoặc tiêu chảy nặng hoặc dai dẳng nên đi khám bác sĩ, đặc biệt nếu phân có máu hoặc bị chảy máu trực tràng. Thông thường, cả trĩ và ung thư đại tràng đều gây ngứa, đau, chảy máu trực tràng và phân có máu.

Tuy nhiên, trĩ có xu hướng bùng phát rồi thuyên giảm, vì vậy, các triệu chứng chỉ xuất hiện không liên tục. Nếu một người bị chảy máu trực tràng dai dẳng hoặc tăng lên, điều này có thể là dấu hiệu của ung thư chứ không phải trĩ.

Khó khăn khi đi tiểu

Những người thấy có máu trong nước tiểu hoặc tinh dịch, hoặc gặp khó khăn khi đi tiểu liên tục nên đi khám bác sĩ. Những triệu chứng này có thể là dấu hiệu của ung thư bàng quang. Tiểu đau hoặc tiểu khó cũng cảnh báo ung thư tuyến tiền liệt.

Theo Hiệp hội Ung thư Mỹ (ACS), cứ 8 nam giới thì có một người được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt. Các triệu chứng khác của ung thư tuyến tiền liệt bao gồm:

Cảm giác nóng rát khi đi tiểu

Dòng nước tiểu yếu

Rối loạn cương dương

Mất kiểm soát bàng quang hoặc ruột.

Thay đổi ở tinh hoàn

Theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH), ung thư tinh hoàn là một trong những loại ung thư phổ biến nhất ở nam giới trong độ tuổi 15-45. Ung thư tinh hoàn không phải lúc nào cũng gây ra các triệu chứng ở giai đoạn đầu. Dấu hiệu dễ nhận thấy đầu tiên thường là một khối u ở tinh hoàn. Các triệu chứng khác của ung thư tinh hoàn có thể bao gồm:

Đau ở một hoặc cả hai tinh hoàn

Thay đổi về kích thước hoặc độ cứng của tinh hoàn

Đau, sưng hoặc tê bì bìu

Đau âm ỉ ở háng

Những thay đổi ở tinh hoàn không phải lúc nào cũng là dấu hiệu của ung thư tinh hoàn. Nhiễm trùng do vi khuẩn và virus cũng có thể gây sưng và đau ở tinh hoàn. Tuy nhiên, bất kỳ ai nhận thấy những thay đổi ở tinh hoàn vẫn nên đi khám bác sĩ.

Loét da và miệng

Một số dạng ung thư da có thể trông giống các loại loét da khác. Ở giai đoạn đầu, ung thư da biểu hiện dưới dạng các nốt sần đỏ cứng, chảy máu hoặc phát triển thành mảng khô, đóng vảy. Trong khi đó, ung thư miệng giai đoạn đầu gây ra các tổn thương lớn màu đỏ hoặc vết loét hở trong miệng.

Trong khi đó, một số người bị bạch sản, tình trạng trong đó các mảng trắng hoặc xám xuất hiện ở bên trong miệng và lưỡi. Nếu không được điều trị, bạch sản có thể tiến triển thành ung thư miệng. Hút thuốc lá là nguyên nhân làm tăng đáng kể nguy cơ loét miệng, bạch sản và ung thư miệng.

Ung thư miệng giai đoạn đầu có thể gây ra các tổn thương lớn màu đỏ hoặc vết loét hở trong miệng. Ảnh: Healthline.

Ho dai dẳng

Ho không khỏi hoặc trở nặng hơn theo thời gian có thể là dấu hiệu của một số bệnh lý nghiêm trọng, bao gồm ung thư phổi. Những người bị ho dai dẳng mà không rõ nguyên nhân nên đi khám bác sĩ. Các triệu chứng khác báo hiệu tình trạng nghiêm trọng bao gồm:

Ho ra máu

Tiết nhiều đờm

Khó thở hoặc hụt ​​hơi

Đau ngực

Mệt mỏi

Khàn giọng.

Mệt mỏi

Nhiều bệnh mạn tính, bao gồm cả ung thư, có thể gây ra mệt mỏi. Một số bệnh ung thư, chẳng hạn bệnh bạch cầu và u lympho, làm gián đoạn quá trình sản xuất hồng cầu, vốn vận chuyển oxy đi khắp cơ thể. Những người có số lượng hồng cầu thấp có thể bị mệt mỏi do lượng oxy lưu thông trong cơ thể ít hơn.

Các khối u cạnh tranh với tế bào khỏe mạnh để lấy chất dinh dưỡng thiết yếu. Khi đó, các tế bào khỏe mạnh sẽ chết nếu không được cung cấp đủ chất dinh dưỡng. Sự phát triển không kiểm soát của khối u gây mệt mỏi và sụt cân nhanh chóng. Mệt mỏi do ung thư không cải thiện khi ngủ. Những người bị mệt mỏi dai dẳng, không rõ nguyên nhân nên nói chuyện với bác sĩ.