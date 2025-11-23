Thói quen buổi sáng làm tăng mỡ xấu trong máu

Cách bạn bắt đầu ngày mới có thể tác động tiêu cực đến mức cholesterol xấu, gây nguy cơ làm tăng mỡ xấu trong máu, ảnh hưởng sức khỏe tim mạch.

Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người không có thời gian ăn sáng hoặc lựa chọn bữa sáng kém lành mạnh, làm tăng lượng cholesterol xấu trong cơ thể. Ảnh: Freepik.

Thông thường, cơ thể con người luôn có một tỷ lệ mỡ nhất định trong máu. Mỡ máu bao gồm nhiều thành phần khác nhau, trong đó quan trọng nhất là cholesterol.

Mức LDL (cholesterol xấu) cao đồng nghĩa với việc cơ thể đang bj tăng mỡ xấu trong máu. Điều này có thể dẫn đến tích tụ mảng bám trong động mạch, làm tăng nguy cơ hình thành mỡ trong máu, bệnh tim và đột quỵ. Sự hình thành mảng bám tăng lên làm gián đoạn lưu lượng máu và gây áp lực lên tim và mạch máu, gây nguy cơ cho toàn bộ sức khỏe tim mạch.

Mặc dù nhiều người tập trung vào chế độ ăn uống và tập thể dục, những thói quen thực hiện vào buổi sáng cũng có thể ảnh hưởng đáng kể đến mức cholesterol trong cơ thể, làm tăng mỡ xấu trong máu. Những thói quen đơn giản như bỏ bữa sáng, chọn thực phẩm nhiều chất béo, hoặc căng thẳng vào đầu ngày có thể làm tăng lipoprotein tỷ trọng thấp (LDL), hay cholesterol "xấu", và làm gián đoạn quá trình trao đổi chất tổng thể.

Việc hiểu rõ những thói quen buổi sáng nào góp phần làm tăng cholesterol là điều cần thiết để thay đổi, giảm nguy cơ mỡ máu và hỗ trợ sức khỏe tim mạch lâu dài, theo India Times.

Bỏ bữa sáng

Bỏ bữa sáng có liên quan chặt chẽ đến việc tăng cholesterol LDL. Những người bỏ bữa sáng thường có mức cholesterol toàn phần và cholesterol xấu cao hơn so với người ăn sáng đều đặn. Nghiên cứu được công bố trên PubMed cho thấy những người trưởng thành thừa cân bỏ bữa sáng trong 4 tuần có mức cholesterol toàn phần tăng, trong khi những người ăn sáng cân bằng vẫn duy trì được mức lipid khỏe mạnh hơn.

Ăn sáng kém lành mạnh

Một trong những thói quen tăng mỡ máu là tiêu thụ thịt chế biến, bánh ngọt và đồ ăn chiên rán cho bữa sáng. Nguyên nhân là chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa trong những đồ ăn này có tác động trực tiếp đến việc tăng mức cholesterol LDL trong cơ thể. Thực phẩm ăn sáng giàu những chất béo không lành mạnh này có xu hướng làm tăng mức cholesterol, mỡ máu tăng cao và bệnh tim mạch.

Bên cạnh đó, một số người bắt đầu ngày mới bằng những món ăn vặt nhiều calo thay vì bữa sáng cân bằng. Ăn tinh bột tinh chế hoặc đồ chiên rán vào sáng sớm có thể làm tăng lượng đường trong máu và triglyceride, gián tiếp ảnh hưởng đến cholesterol LDL và cân bằng lipid tổng thể. Thường xuyên tiêu thụ những thực phẩm này cũng có thể làm tăng tình trạng kháng insulin, thúc đẩy tăng cân, nguy cơ mỡ máu và bệnh tim mạch.

Căng thẳng buổi sáng

Cortisol, hormone gây căng thẳng, tự nhiên đạt đỉnh vào buổi sáng. Căng thẳng bổ sung, chẳng hạn vội vã hoặc bắt đầu ngày mới trong áp lực, có thể làm tăng cortisol hơn nữa, ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình chuyển hóa lipid. Căng thẳng mạn tính vào buổi sáng có thể góp phần làm tăng nồng độ LDL, tăng viêm, tăng mỡ xấu trong máu.

Căng thẳng vào buổi sáng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình chuyển hóa lipid, tăng cholesterol xấu. Ảnh: Shutterstock.

Thiếu vận động

Một trong những thói quen tăng mỡ máu khác vào buổi sáng là không tập thể dục. Buổi sáng không vận động có thể hạn chế khả năng điều hòa cholesterol của cơ thể. Tập thể dục, ngay cả những hoạt động nhẹ nhàng như đi bộ hoặc giãn cơ, đều hỗ trợ quá trình chuyển hóa lipid lành mạnh và cải thiện mức HDL. Tập thể dục buổi sáng cũng có thể chống lại việc sản xuất cholesterol vào ban đêm và giúp duy trì cân bằng lipid.

Mất nước

Bắt đầu ngày mới với tình trạng mất nước có thể không trực tiếp làm tăng cholesterol, nhưng làm suy yếu quá trình lưu thông máu và trao đổi chất. Điều này ảnh hưởng đến khả năng đào thải chất béo hiệu quả của cơ thể. Uống đủ nước hỗ trợ chức năng trao đổi chất tổng thể và điều hòa lipid lành mạnh.

Thức dậy muộn hoặc không đều đặn thời gian

Thức dậy muộn hoặc không đều đặn sẽ làm gián đoạn nhịp sinh học của cơ thể. Quá trình tổng hợp cholesterol ở gan tuân theo nhịp điệu hàng ngày, và việc thức dậy vào buổi sáng không theo thời gian đều đặn có thể làm rối loạn các quá trình trao đổi chất, góp phần làm tăng sản xuất LDL và giảm nồng độ HDL.

Ngoài ra, chất lượng giấc ngủ đêm hôm trước ảnh hưởng trực tiếp đến việc điều hòa cholesterol. Lịch trình ngủ không đều đặn hoặc ngủ không đủ giấc sẽ làm gián đoạn nhịp sinh học, vốn chi phối quá trình sản xuất cholesterol ở gan. Thói quen ngủ kém có liên quan đến mức cholesterol LDL cao hơn và mức HDL thấp hơn.