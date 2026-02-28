Những thay đổi quan trọng chủ xe cần biết từ tháng 3

Từ đầu tháng 3, các quy định mới về mức tiêu chuẩn khí thải và đăng kiểm sẽ có hiệu lực.

Từ đầu tháng 3, nhiều quy định về đăng kiểm sẽ bắt đầu có hiệu lực. Để đảm bảo tuân thủ và tránh các rắc rối khi đăng ký kiểm định ôtô, người lái nên chú ý về các mốc thời gian và điểm thay đổi trong quy định mới.

Không còn đăng kiểm giấy

Theo Nghị quyết số 57, từ ngày 1/3, Cục Đăng kiểm sẽ chính thức triển khai cấp Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (giấy đăng kiểm) dưới hình thức điện tử cho xe cơ giới và xe máy chuyên dùng trên toàn quốc.

Với các chủ xe có nhu cầu sử dụng bản giấy, cơ sở đăng kiểm sẽ in Giấy chứng nhận trực tiếp từ phần mềm quản lý (không sử dụng phôi ấn chỉ như hiện tại), và sẽ đóng dấu xác nhận.

Giấy đăng kiểm sẽ được thay thế thành bản điện tử.

Giấy chứng nhận điện tử sẽ cập nhật đầy đủ thông tin kiểm định của phương tiện, bao gồm mức khí thải đạt được theo quy định, thời hạn hiệu lực, tích hợp mã QR liên kết với bản điện tử trên website Cục Đăng kiểm.

Nhờ đó, việc tích hợp dữ liệu và cập nhật thông tin theo thời gian thực sẽ trở nên tối ưu hơn. Đây cũng là giải pháp hỗ trợ giảm thiểu tình trạng sử dụng giấy chứng nhận kiểm định giả, tạo điều kiện thuận lợi cho đội công tác điều tra, kiểm soát phương tiện.

Áp dụng mức kiểm định khí thải mới

Đầu tháng 3 cũng là thời điểm Quyết định số 43 về việc áp dụng mức tiêu chuẩn khí thải mới bắt đầu có hiệu lực.

Cụ thể, tiêu chuẩn khí thải mức một (hay gọi là Euro 1) sẽ được áp dụng cho các mẫu xe sản xuất trước năm 1999, Euro 2 dành cho nhóm xe sản xuất giai đoạn 1999-2016, Euro 3 áp dụng với nhóm xe sản xuất năm 2017-2021. Toàn bộ xe sản xuất từ năm 2022 sẽ được áp dụng Euro mức 4.

Xe sản xuất từ năm 2022 áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức 4. Ảnh: Hoàng Phạm.

Tại TP.HCM và Hà Nội, mức tiêu chuẩn khí thải được siết chặt hơn, nhưng thời gian quy định có hiệu lực sẽ bắt đầu sau năm 2027. Cụ thể, các mẫu xe sản xuất giai đoạn 2017-2021 phải được áp dụng tiêu chuẩn khí thải Euro 4 (áp dụng từ tháng 1/2027). Đến tháng 1/2028, toàn bộ xe sản xuất từ năm 2022 phải có mức Euro 5.

Chỉ những xe đạt chuẩn mới được cấp giấy chứng nhận hoặc tem khí thải để tiếp tục lưu thông.