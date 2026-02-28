Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đâu là 3 hãng xe Trung Quốc lọt top 10 thương hiệu ôtô toàn cầu?

  • Thứ bảy, 28/2/2026 08:45 (GMT+7)
  • 9 phút trước

Bảng xếp hạng ngành công nghiệp ôtô thế giới năm 2025 vừa chính thức hoàn tất, đánh dấu sự trỗi dậy mạnh mẽ chưa từng có của các hãng xe đến từ Trung Quốc.

Ảnh: CNN.

Theo bảng xếp hạng ngành công nghiệp ôtô toàn cầu, Toyota, Volkswagen, Hyundai và General Motors tiếp tục duy trì 4 vị trí dẫn đầu. Stellantis giữ vững vị trí thứ năm với doanh số hơn 5,4 triệu xe nhờ mức tăng trưởng 11% vào nửa cuối năm 2025.

Tuy nhiên, tâm điểm của bảng xếp hạng năm nay thuộc về 3 đại diện Trung Quốc gồm BYD, SAIC và Geely khi đồng loạt thăng hạng, đẩy Nissan văng khỏi top 10.

BYD đã chứng minh sức mạnh đáng kinh ngạc khi vươn lên vị trí thứ 6 với tổng doanh số 4,602 triệu xe. Trong đó, doanh số xe thuần điện đạt 2,2567 triệu chiếc, tăng 27,86% so với năm trước. Kết quả này giúp BYD chính thức vượt qua Tesla để trở thành hãng xe điện lớn nhất thế giới lần đầu tiên trong lịch sử.

Sự thành công của các hãng ôtô Trung Quốc có đóng góp rất lớn từ các chính sách hỗ trợ của chính phủ. Theo thống kê từ Bộ Tài chính Trung Quốc, chương trình "đổi cũ lấy mới" đã tạo ra doanh số hơn 2,6 nghìn tỷ NDT (khoảng 380 tỷ USD) trong năm 2025. Hơn 11,5 triệu ôtô đã được trao đổi thông qua chương trình này, với xe năng lượng mới (NEV) chiếm gần 60%.

xe, Trung Quoc anh 1

Các chương trình hỗ trợ từ chính phủ đã giúp doanh số các thương hiệu nội địa tăng mạnh. Ảnh: Đan Thanh.

SAIC và Geely đã vượt qua Ford cùng Honda trên bảng xếp hạng với việc Geely lần đầu đạt doanh số trên 4 triệu chiếc mỗi năm. Tại thị trường quốc tế BYD ghi nhận mức tăng trưởng xuất khẩu 145% đạt 1,05 triệu chiếc còn SAIC đạt 1,071 triệu chiếc.

Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc cho biết sản lượng ôtô đạt 34,531 triệu chiếc và doanh số đạt 34,4 triệu chiếc giúp quốc gia này giữ vững vị thế thị trường ôtô lớn nhất thế giới năm thứ 17 liên tiếp.

Lượng xe năng lượng mới bán ra vượt mốc 16 triệu chiếc chiếm hơn 50% doanh số xe mới tại Trung Quốc đồng thời lượng xe xuất khẩu đạt trên 7 triệu chiếc giúp quốc gia này trở thành nước xuất khẩu hàng đầu thế giới.

Đan Thanh

theo CarnewsChina

xe Trung Quốc Honda Toyota BYD Geely SAIC

