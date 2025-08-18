Những 'siêu dự án' sẽ khởi công, khánh thành ngày mai

1. K hánh thành Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Hà Nội): Đây là điểm cầu trung tâm của sự kiện ngày 19/8, với Triển lãm Thành tựu Đất nước 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Dự án được Vingroup xây dựng trên diện tích 90 ha với tổng vốn đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng . Điểm nhấn là tổ hợp công trình triển lãm trong nhà mang hình dáng thần Kim Quy, chia làm 9 phân khu. Ảnh: Cúc Sao.

2. Khánh thành Trung tâm Tài chính Quốc tế Saigon Marina (Saigon Marina IFC) : Công trình cao 55 tầng nổi cùng 5 tầng hầm tọa lạc ngay vị trí đắc địa của phường Sài Gòn, TP.HCM, kết nối trực tiếp với ga Ba Son của tuyến metro số 1 TP.HCM (Bến Thành - Suối Tiên). Đây sẽ là điểm cầu chính của TP.HCM ngày mai. Ảnh: Quỳnh Danh.

3. Khởi công dự án Thành phố thông minh (Hà Nội) : Dự án có diện tích 271 ha, chia làm 5 giai đoạn xây dựng, với tổng mức đầu tư hơn 94.000 tỷ đồng . Đây là dự án có vốn đầu tư lớn nhất trong số 250 công trình khởi công, khánh thành ngày mai, do liên doanh giữa Tập đoàn BRG và Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản) thực hiện. Trọng tâm dự án là tháp tài chính thương mại với chiều cao 108 tầng, cao 639 m. Ảnh phối cảnh: Chủ đầu tư.

4. Khởi công Trung tâm Dữ liệu An Khánh (Hà Nội) : Đây là trung tâm dữ liệu có quy mô lớn nhất miền Bắc hiện tại, với vốn đầu tư 17.500 tỷ đồng , mục tiêu đến năm 2030 thành trung tâm dữ liệu siêu lớn với công suất 100 MW. Cùng ngày, Viettel sẽ khởi công T rung tâm R&D trên diện tích 13 ha cũng tại Hà Nội, tổng mức đầu tư 10.000 tỷ đồng . Công trình có 6 tòa nhà nghiên cứu sản phẩm quân sự công nghệ cao thuộc đề án trọng điểm quốc gia. Ảnh phối cảnh tổng trạm An Khánh: Viettel.

5. Khởi công Khu thương mại dịch vụ kết hợp công viên vui chơi giải trí ( Da Nang Downtown) : Dự án có tổng mức đầu tư gần 80.000 tỷ đồng , do Sun Group thực hiện trên khu đất rộng 77 ha. Điểm nhấn của dự án là tòa tháp 69 tầng với chiều cao 408 m, cao thứ hai Việt Nam. Dự án sẽ quy hoạch thành khu thương mại dịch vụ kết hợp công viên vui chơi giải trí, các công trình văn phòng, thương mại, lưu trú... Ảnh: Klook VietNam.

6. Khởi công Quần thể khu du lịch sinh thái và đô thị Bà Nà - Suối Mơ (Đà Nẵng) : Dự án có quy mô 806 ha với tổng mức đầu tư gần 52.000 tỷ đồng , dự kiến xây dựng hoàn chỉnh, đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, các công trình thương mại, du lịch, dịch vụ, lưu trú, vui chơi, giải trí cùng các loại hình công trình khác. Ảnh: BQL Bà Nà Hills.

7. Khởi công Khu đô thị hỗn hợp TP Nha Trang (Khánh Hòa) : Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 17.300 tỷ đồng , diện tích 227 ha. Công trình tích hợp nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, trường học, công viên, khu dịch vụ và phục vụ 20.000 cư dân. Sau khi khởi công, liên danh Công ty TNHH Mặt Trời Hạ Long (thành viên thuộc hệ sinh thái Sun Group) và CTCP Du lịch Asean Hạ Long dự kiến khu đô thị vận hành từ năm 2029. Ảnh: Báo Khánh Hòa.

8. Khởi công Khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây : Dự án được liên danh Vinhomes - VIG đầu tư xây dựng tại Long An cũ (nay là Tây Ninh), diện tích gần 1.090 ha. Với tổng mức đầu tư hơn 90.700 tỷ đồng , nơi đây sẽ phát triển tổ hợp căn hộ, đất nền, nhà phố thương mại, biệt thự cùng chuỗi hệ thống tiện ích dịch vụ, thương mại... Ảnh: Quỳnh Danh.

9. Khởi công Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng (Hà Tĩnh): Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng do Vingroup xây trên khu đất rộng 965 ha, tổng mức đầu tư hơn 13.200 tỷ đồng . Giai đoạn 1 dự kiến vận hành từ năm 2028. Dự án được định hướng phát triển các ngành công nghiệp nặng. Ảnh phối cảnh: Vingroup.

Bên cạnh những công trình bất động sản trọng điểm trên, trong ngày 19/8 còn diễn ra lễ khởi công, khánh thành loạt dự án quy mô lớn khác như khánh thành ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch cơ sở 2, Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ, Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá (Hà Nội), Nhà máy điện gió Hải Anh (Quảng Trị), khởi công Trung tâm đào tạo vận động viên năng khiếu thể thao (TP.HCM), 3 khu công nghiệp ở Đồng Nai (nằm gần sân bay Long Thành) gồm KCN Long Đức 3, KCN Bàu Cạn - Tân Hiệp, KCN Xuân Quế - Sông Nhạn; Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng, Công viên khu trường đua Phú Thọ...