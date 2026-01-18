Những ngày cuối đời của Lương Tiểu Long 'Tuyệt đỉnh Kungfu'

Diễn viên "Tuyệt đỉnh Kungfu" qua đời ở tuổi 77. Trước đó, ông vẫn tích cực hoạt động trên mạng xã hội, chia sẻ về cuộc sống và hành trình tập võ.

Lương Tiểu Long được bạn bè xác nhận đã qua đời ngày 14/1, hưởng thọ 77 tuổi. Thông tin diễn viên gạo cội qua đời gây chấn động giới mộ điệu điện ảnh.

Theo MFTV News Network, Lương Tiểu Long những năm gần đây vẫn hoạt động tích cực trên mạng xã hội, thường xuyên chia sẻ quá trình tập luyện võ thuật. Ở tuổi thất tuần, ngôi sao võ thuật vẫn tỏ ra minh mẫn, mạnh khoẻ. Trong một video đăng tải trên trang cá nhân, ông cởi trần đứng cạnh bể bơi, thực hiện thử thách bị một thanh niên đấm mạnh liên tục vào bụng.

Lương Tiểu Long qua đời ở tuổi 77.

Nhiều người hâm mộ bày tỏ bất ngờ trước sức khoẻ và tinh thần luyện võ của tài tử Tuyệt đỉnh Kungfu. Chính vì vậy, thông tin Lương Tiểu Long đột ngột qua đời ở tuổi 77 khiến dân mạng không khỏi bàng hoàng.

Vào tháng 5 năm ngoái, ông từng đăng video hồi tưởng lại việc trong quá khứ từng bị người lạ cầm hung khí tấn công. Diễn viên kể lại một lần vào khoảng nửa đêm, khi quay lại võ quán để lấy đồ đạc thì bất ngờ bị người lạ cầm dao truy sát. May mắn, do khi đó là mùa đông, quần áo dày nên ông không bị thương nặng. Song trong lúc ẩu đả, diễn viên bị đâm trúng ba nhát dao.

Lương Tiểu Long tên thật là Lương Tài Sinh, sinh năm 1948 tại Hong Kong, Trung Quốc. Ông học võ từ nhỏ, 15 tuổi đã gia nhập làng giải trí với vai trò diễn viên đóng thế. Từ thập niên 1970, ông hoạt động sôi nổi trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình, dần tạo dựng được tên tuổi.

Trong thập niên 1980, Lương Tiểu Long đảm nhận vai Trần Chân trong bộ phim truyền hình Đại hiệp Hoắc Nguyên Giáp, nhanh chóng gây được tiếng vang. Ông từng được xếp cùng hàng với Lý Tiểu Long, Thành Long và Địch Long trong nhóm "Tứ Long" danh tiếng.