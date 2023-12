Những nàng Chu Chỉ Nhược đẹp nhất màn ảnh

Tuy không thích nhân vật, song nhờ tài năng diễn xuất, Châu Hải My đã tạo ra một Chu Chỉ Nhược trọn vẹn nhất trong Ỷ Thiên Đồ Long ký 1994, theo đánh giá của QQ. Châu Hải My thể hiện rõ nét sự biến chuyển tính cách của Chu Chỉ Nhược qua từng giai đoạn. Ngoài ra, khi Chu Chỉ Nhược trở thành chưởng môn phái Nga Mi, cách diễn của Châu Hải My mang nét cao ngạo của người đứng đầu. QQ nhận xét ánh mắt của Châu Hải My rất tốt. Nữ diễn viên đã sáng tạo ra vai diễn kinh điển trên màn ảnh.