Hình ảnh cuối cùng của Châu Hải My ở TP.HCM

4 năm trước, Châu Hải My đến TP.HCM dự một sự kiện và kết hợp du lịch. Thời điểm đó, nữ diễn viên gặp khó khăn khi di chuyển, phải có trợ lý hỗ trợ.

Minh tinh Châu Hải My qua đời ở tuổi 57 khiến giới showbiz Hoa ngữ bàng hoàng, tiếc thương. Những năm cuối đời, nữ diễn viên sống độc thân, không lập gia đình. Người đẹp chống chọi với bệnh tật nhưng giấu kín thông tin.

Trước đó, vào năm 2019, Châu Hải My từng đến TP.HCM. Đây là chuyến đi đầu tiên và cũng là cuối cùng của diễn viên tại Việt Nam.

Hình ảnh Châu Hải My ở TP.HCM vào năm 2019. Ảnh: Zhou Feng.

Thời điểm đó, Châu Hải My tham gia một sự kiện về sắc đẹp, cùng nhiều nghệ sĩ Việt như diễn viên Việt Trinh, Hương Giang, Hoàng Thùy. Ở tuổi 53, Châu Hải My vẫn giữ thần thái, vẻ ngoài rạng rỡ. Tại sự kiện, cô được đồng nghiệp tặng nón lá, áo dài.

Sau khi kết thúc lịch trình công việc, Châu Hải My dành thời gian để thăm thú một số danh lam thắng cảnh tại TP.HCM. Cô đến nhà thờ Tân Định và chụp lại các khoảnh khắc đẹp tại đây. Khi đó, sức khỏe của Châu Hải My không tốt. Cô khó khăn khi đi lại và phải có sự hỗ trợ của trợ lý.

Song nữ diễn viên luôn giữ nụ cười vui vẻ. Cô diện trang phục đơn giản, trẻ trung khi dạo phố và mua sắm. Châu Hải My còn thưởng thức một số đặc sản của TP.HCM. Khi ra về, diễn viên mua cà phê để tặng bạn bè.

Theo Sohu, Châu Hải My tiết lộ cô không áp dụng nhiều phương pháp làm đẹp cầu kỳ. Bí quyết của cô là giữ tinh thần vui vẻ, chấp nhận sự già đi theo tuổi tác. "Khi bạn già, chắc chắn phải có nết nhăn. Hãy để mọi thứ tự nhiên diễn ra. Tôi yêu bản thân mình và cả những nết nhăn trên khuôn mặt", nữ diễn viên chia sẻ.

Tối 12/12, tờ China Times đưa tin nữ diễn viên Châu Hải My qua đời ở tuổi 57. Studio của Châu Hải My xác nhận thông tin. "Châu Hải My đã rời bỏ chúng tôi vào ngày 11/12 do việc điều trị bệnh không hiệu quả. Cầu mong ở thiên đường, cô ấy không phải chịu đựng bệnh tật và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở kiếp sau".