'Sự nghiệp chướng' - mỏ view cho ViruSs và mồi ngon của giới streamer

Reaction MV đã trở nên quen thuộc và có thể đem về cho các YouTuber số tiền không nhỏ. Trong đó, ViruSs kiếm về lượt xem lớn nhờ video phản ứng với "Sự nghiệp chướng" của Pháo.

Ngay đầu video reaction Sự nghiệp chướng tung ra tối 24/3, ViruSs mở màn: “Rất nhiều người gửi tôi và nói rằng bài hát này là dành cho tôi. Tôi không biết phải không nhưng Pháo có bài mới thì tôi reaction. Chắc mọi người thấy chữ ‘sự nghiệp’ nên gán tôi vào”.

Tiếp đó là những câu nói nửa đùa nửa thật kiểu: “Bài này cũng khớp đấy”, “Phải mình không ta”, “Nhột quá” hay thậm chí "Nếu bài này em dành cho anh thì anh cảm ơn em”.

Lần reaction “cay đắng” nhất của ViruSs

Hóa ra, không chỉ cộng đồng mạng mà chính ViruSs cũng nhận thấy những điểm tương đồng giữa Sự nghiệp chướng và cá nhân anh. Pháo vẫn giữ bí mật về nam chính trăng hoa, lăng nhăng trong bài rap. Nhưng nếu Sự nghiệp chướng thật sự nhắm tới ViruSs thì có lẽ đây là lần reaction “cay đắng” nhất của anh từ trước đến nay. Cảm giác tự nghe, không chỉ một mà tới hai lần rồi nhận xét về bản rap công kích, chỉ trích chính mình không phải với ai cũng dễ chịu và dễ dàng.

Trong video reaction dài hơn 11 phút, ViruSs giữ thái độ hòa nhã, vui vẻ, còn liên tục khen ngợi tư duy làm nhạc, viết ca từ của Pháo. Nhưng phía dưới, hầu hết bình luận lại kiểu: “Anh ấy cười gượng” hay “Anh ấy cố tỏ ra như không có chuyện gì”.

Thực tế nếu chỉ nhìn tới lượt xem, thì đây là một chiến lược khéo léo để ViruSs tận dụng tình huống và tăng thêm độ hot cho chính mình, dù độ hot này cũng quá mạo hiểm khi phản ứng khán giả gần như một chiều là chỉ trích.

ViruSs thu về lượt xem lớn nhờ việc reaction Sự nghiệp chướng của Pháo. Ảnh: FBNV.

Lần đầu tiên trên top thịnh hành, một MV và video reaction chính sản phẩm âm nhạc đó lần lượt chiếm 2 vị trí đầu tiên. Sự nghiệp chướng có tốc độ tăng trưởng cao, khoảng 4 triệu lượt xem mỗi ngày. Còn video reaction của MV này dài tới 11 phút nhưng cũng đạt tới 1,8 triệu lượt xem sau khoảng 2 ngày. Tốc độ tăng view này có thể là cao nhất trong số các video reaction của ViruSs. Khá nhiều kênh YouTube khác cũng reaction Sự nghiệp chướng nhưng chưa ai đạt lượt xem lớn như ViruSs.

Chỉ mất gần 2 ngày, reaction Sự nghiệp chướng đã lọt top 4 video có lượt xem cao nhất trên kênh của ViruSs. Video reaction MV cao nhất của ViruSs là Muộn rồi mà sao còn sau khoảng 3 năm cũng chỉ đạt 2,1 triệu lượt. Với tốc độ tăng trưởng hiện tại, Sự nghiệp chướng chắc chắn sớm vượt con số trên. Không biết ViruSs “đau đớn” ra sao khi theo dõi Sự nghiệp chướng nhưng rõ ràng video này đã mang lại cho streamer này lượt xem khó kiếm ở bất cứ MV nào khác.

Việc ViruSs reaction Sự nghiệp chướng có thể là nước cờ hơi bất chấp nhưng thông minh, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho anh. Cụ thể ở đây là việc gia tăng sự chú ý, kiếm tiền từ lượt xem, lượt theo dõi. Nếu chỉ nhìn vào lượt xem, độ bàn tán, ViruSs đã tận dụng tối đa drama này để biến nó thành lợi thế của bản thân. Dù không thể xóa bỏ hoàn toàn những tranh cãi xung quanh đời tư, nhưng video reaction này quả thực khiến (hoặc giúp) ViruSs được bàn tán nhiều nhất từ trước đến nay.

Lý do trào lưu reaction MV nở rộ

Reaction có thể xem như một nghề, đem về doanh thu tương xứng với lượt xem và theo dõi mà người thực hiện có được. Bởi thế, trong vài năm trở lại đây, mạng xã hội nở rộ trào lưu reaction. Quen thuộc nhất trong số đó là reaction music video.

Reaction MV đã trở thành “miếng mồi” ngon với rất nhiều YouTuber như ViruSs. Bởi thế trong vài năm trở lại đây, hàng nghìn, hàng chục nghìn và có thể là hàng triệu kênh YouTube chuyên reaction MV đã mọc ra. Và một trong những yếu tố để BTS cách đây vài năm nổi tiếng ra toàn cầu chính là các MV của họ có lượng video reaction rất lớn. Chính những video reaction đó với phản ứng bùng nổ của người xem trong mỗi lần thưởng thức MV của BTS đã khiến nhóm nhạc này ngày càng nổi tiếng ra thị trường toàn cầu.

Như tên gọi của nó, video reaction đơn thuần là những video ghi lại phản ứng của một người hoặc một nhóm người về MV bất kỳ. Nhưng đương nhiên, những YouTuber có cách reaction hấp dẫn, thú vị thường thu hút lượt xem lớn hơn cả.

Trên Medium, chủ kênh By Jeremy & Jillian giải thích lý do kênh reaction MV ngày càng xuất hiện nhiều là âm nhạc thường thu hút hơn những đề tài khác.

Reaction MV, chương trình âm nhạc là nội dung quen thuộc trên kênh của ViruSs. Ảnh: FBNV.

“Phải thừa nhận việc tạo video phản ứng âm nhạc dễ hơn 1.000% (và rẻ hơn) so với việc tạo vlog du lịch. Tháng 3/2023, vợ chồng tôi bắt đầu xây dựng một kênh reaction âm nhạc trên YouTube. Trong suốt năm 2023, chúng tôi có hơn 18.000 người đăng ký, số giờ xem là gần 200.000 và tích lũy được hơn 2,8 triệu lượt xem. So với kênh YouTube về du lịch mà chúng tôi mất gần hai năm mới kiếm được tiền, kênh phản ứng âm nhạc này thành công ngay lập tức”, chủ kênh By Jeremy & Jillian nói.

Trong bài viết của Complex, Lisa Aziz-Zadeh, Phó giáo sư tại Viện Não bộ và Sáng tạo thuộc Đại học Nam California, cho biết có một thứ trong não chúng ta gọi là tế bào thần kinh phản chiếu. Nó có thể giải thích tại sao mọi người lại thích thú khi xem video reaction âm nhạc trên Internet.

“Các tế bào thần kinh phản chiếu có thể cho phép chúng ta tự động mô phỏng những trải nghiệm của người khác. Do vậy, khi chúng ta nhìn thấy ai đó thực hiện một hành động vui vẻ như lắc lư theo nhạc, chúng ta có thể cảm nhận được niềm vui mà họ trải qua. Nói một cách dễ hiểu, khi chúng ta thấy những người reaction hào hứng về một bài hát, chúng ta cũng cảm thấy hào hứng giống họ. Hay khi họ đùa giỡn với nhau và nói về âm nhạc họ đang nghe, chúng ta cảm thấy mình cũng là một phần nhỏ của kết nối đó”, bà Lisa Aziz-Zadeh giải thích.

Một phần sức hấp dẫn của các kênh phản ứng âm nhạc cũng có thể xuất phát từ tâm lý tò mò của con người về việc những người bên ngoài vòng tròn xã hội của mình cảm thấy thế nào về thể loại âm nhạc chúng ta quan tâm.

Ở Việt Nam, có khá nhiều YouTuber reaction MV, chương trình âm nhạc nhưng trường hợp đạt lượt xem lớn như ViruSs không nhiều. Thế mạnh của nhà sản xuất này khi reaction MV là am hiểu về âm nhạc, lại thẳng thắn, dám nhận xét trái chiều.

ViruSs khởi nghiệp là một streamer, rồi cũng sáng tác một số sản phẩm âm nhạc, nổi trội là Thằng điên, Trời giấu trời mang đi. Tận dụng kiến thức đã có trong âm nhạc, ViruSs reaction các MV, chương trình âm nhạc, điển hình là Ca sĩ mặt nạ, Rap Việt…

Vậy kênh reaction có kiếm được tiền không? Câu trả lời là “có”.

Các kênh phản ứng có thể kiếm tiền trên YouTube. Số tiền họ kiếm được phụ thuộc vào nhiều yếu tố như lượt xem, số người đăng ký và loại nội dung họ tạo ra. Theo ShaunPoore.com, một kênh phản ứng có thể kiếm được từ 1 đến 5 USD cho 1.000 lượt xem nếu kênh và video của họ được chấp thuận cho AdSense (một dịch vụ quảng cáo trực tuyến của Google).

Ngoài ra, người reaction có thể nhận được khoản tiền không nhỏ từ các nhãn hàng tài trợ hoặc chính nghệ sĩ. Một nguồn thu nhập khác đến từ chính khán giả thông qua các tính năng như Super Chat, Super Stickers hoặc Channel Memberships. Hoặc, trong các buổi livestream reaction, khán giả có thể trả tiền để gửi tin nhắn nổi bật hoặc ủng hộ kênh.