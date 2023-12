Châu Hải My - mỹ nhân khiến Kim Dung muốn viết lại kết truyện

Châu Hải My đột ngột qua đời ở tuổi 57 khiến người hâm mộ bàng hoàng, tiếc thương. Hơn 30 năm sự nghiệp, cô để lại nhiều vai diễn kinh điển trên màn ảnh.

Châu Hải My ra đi ở tuổi 57, để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với người thân, đồng nghiệp, công chúng. Hai từ khóa "Châu Hải My qua đời" và "Tạm biệt Chu Chỉ Nhược" được hàng trăm triệu người truy cập trên mạng xã hội với rất nhiều lời chia sẻ xót xa.

Bên cạnh đó, khán giả còn nhắc lại những vai diễn đáng nhớ của Châu Hải My trong suốt 30 năm sự nghiệp. Châu Hải My là diễn viên huyền thoại của màn ảnh Hong Kong những năm 1980-1990 và được mệnh danh là "Chu Chỉ Nhược hoàn hảo nhất".

Sự nghiệp rực rỡ

Vào năm nữ diễn viên 19 tuổi, cha của Châu Hải My nhìn thấy tin tức về cuộc thi Hoa hậu Hong Kong nên lặng lẽ đăng ký cho con gái. Dù không đoạt giải, trải nghiệm này cũng tạo hứng thú cho Châu Hải My, cô đăng ký lớp học diễn xuất, sớm bộc lộ tài năng và được ban lãnh đạo đài TVB nhìn trúng, ký hợp đồng độc quyền.

Cùng năm 1985, Châu Hải My chính thức bước chân vào giới giải trí với vai diễn Dương Cửu Muội trong Dương gia tướng. Sự nghiệp của Châu Hải My phát triển rất suôn sẻ. Cô hợp tác với nhiều tài tử hàng đầu Hong Kong thời bấy giờ như Huỳnh Nhật Hoa, Lê Minh,... Châu Hải My còn từng xuất hiện trong MV Nụ hôn biệt ly của Ca thần Trương Học Hữu.

Một số vai diễn nổi bật của Châu Hải My có thể kể đến như Lưu A Thể kiên cường vượt qua nghịch cảnh trong Mối tình nồng thắm, Tiểu Phù Dung chung tình trong Đại náo Quảng Xương Long. Loạt tác phẩm khác cô tham gia là Nghĩa bất dung tình, Thiên địa hào hùng, Tứ hải tung hoành, Kim Bái Phong Vân, Định mệnh, Triệu phú lưu manh, Võ lâm truyền kỳ, Kim sinh vô hối, Mạt đại hoàng tôn, Trở về thời chưa cưới, Cười ngạo trước ngày mai, Kẻ lừa đảo trung thực... Các tác phẩm này đều được khán giả yêu thích, thành tích rất tốt.

Thập niên 1990, Châu Hải My từng ba năm liên tiếp được bầu là Nữ diễn viên được yêu thích nhất tại Hong Kong. Đôi mắt đen lúng liếng, nụ cười tươi tắn tràn đầy sức sống, mái tóc đen dài của Châu Hải My cũng trở thành tiêu chuẩn của các thiếu nữ thời đó. Nữ diễn viên cũng là người tình trong mộng của hàng triệu khán giả, được ca tụng là biểu tượng sắc đẹp của màn ảnh Hương Cảng.

Châu Hải My được khán giả yêu thích qua nhiều bộ phim truyền hình đình đám. Ảnh: QQ, Sohu.

Năm 1994, Châu Hải My tham gia bộ phim Ỷ Thiên Đồ Long ký phiên bản Đài Loan với Mã Cảnh Đào vai Trương Vô Kỵ và Diệp Đồng đóng Triệu Mẫn. Nếu như hai bạn diễn không để lại nhiều ấn tượng cho khán giả, Chu Chỉ Nhược của Châu Hải My lại trở thành vai diễn kinh điển của màn ảnh Hoa ngữ.

Châu Hải My đã diễn giải thành công sự phát triển tính cách rất phức tạp của của Chu Chỉ Nhược. Trong giai đoạn đầu, nàng ngây thơ dịu dàng hết lòng yêu Trương Vô Kỵ. Nhưng sau khi xảy ra nhiều biến cố, Chu Chỉ Nhược trở nên điên cuồng tàn nhẫn, rồi chịu kết cục bi kịch.

Theo Ifeng, cố nhà văn Kim Dung cũng rất hài lòng với vai diễn Chu Chỉ Nhược do Châu Hải My thể hiện. Ông từng trả lời phỏng vấn: "Nếu sớm biết Châu Hải My đóng Chu Chỉ Nhược, tôi sẽ thay đổi kết cục để nàng bớt bi đát".

Theo QQ, Châu Hải My là diễn viên tài năng, có khả năng nhập vai tốt, xây dựng nên nhiều vai diễn kinh điển trên màn ảnh. Nhân vật Chu Chỉ Nhược do cô thể hiện được khen ngợi là phiên bản đẹp nhất, hoàn hảo nhất. Thậm chí, cách trang điểm nốt chu sa trên trán cũng được áp dụng cho các Chu Chỉ Nhược đời sau.

Năm 1998, Châu Hải My xác định mắc bệnh Lupus ban đỏ khiến cơ thể nữ diễn viên có hệ miễn dịch kém hơn người bình thường. Châu Hải My cũng ít đóng phim dần. Thỉnh thoảng, cô xuất hiện trong các dự án cổ trang như Võ Mỵ Nương truyền kỳ (2015 vai Dung Thục phi), Hương mật tựa khói sương (vai Thiên Hậu, mẹ của nam chính Húc Phượng). Năm 2019, Châu Hải My đảm nhận vai Diệt Tuyệt sư thái trong Tân Ỷ Thiên Đồ Long ký.

Sống một mình nhưng không cô đơn

Theo QQ, Châu Hải My từng là cô gái quyết liệt trong tình yêu. Khi mới bước chân vào giới giải trí, cô có dịp hợp tác với tài tử Lữ Lương Vỹ trong hai tác phẩm là Tuyết Sơn Phi Hồ và Bến Thượng Hải. Hai người nảy sinh tình cảm và kết hôn tại Mỹ năm 1988.

Tuy nhiên, hôn nhân không màu hồng như những gì Châu Hải My mơ ước. Gia đình chồng muốn nữ diễn viên ở nhà sinh con làm nội trợ, nên Châu Hải My quyết định ly hôn chỉ sau một năm. Sau này, trên sóng truyền hình, Châu Hải My chia sẻ thực tế thủ tục kết hôn của cô tại Mỹ vẫn chưa được hoàn thành, nên có lẽ cô chưa từng kết hôn đúng nghĩa.

Sau khi chia tay Lữ Lương Vỹ, Châu Hải My được nhiều đại gia vung tiền theo đuổi. Cô còn hẹn hò với giám đốc đài ATV Chu Gia Văn năm 2002. Tuy nhiên, các mối tình không kéo dài do nữ diễn viên không còn tin tưởng vào hôn nhân.

Năm 2004, Châu Hải My sang Đại lục phát triển sự nghiệp và cũng là để ở gần bạn trai kém 7 tuổi. Người tình mới của nữ diễn viên là một kiến trúc sư. Cả hai sống trong biệt thự tại Bắc Kinh, tận hưởng cuộc sống tự do, không kết hôn sinh con. Tuy nhiên, sau 12 năm, cô chia tay. Từ đó, Châu Hải My sống một mình.

Dù không có con cái hay đàn ông bên cạnh, Châu Hải My khẳng định cô không cô đơn. "Không có tình yêu cũng có thể sống thật vui vẻ, không nhất định phải tìm một người đàn ông cho vướng tay vướng chân", nữ diễn viên từng chia sẻ.

Châu Hải My khẳng định không quan tâm tới những quan niệm về hôn nhân nên lựa chọn sống một mình. Ảnh: QQ, Sohu.

Trên trang cá nhân, cô viết: "Không có câu trả lời tiêu chuẩn nào cho hạnh phúc, có rất nhiều cách để được hạnh phúc. Ngày bạn thích là ngày đẹp nhất, cách bạn thích là cách sống tốt nhất". Nữ diễn viên cho biết quan trọng nhất là tự quý trọng bản thân.

Châu Hải My nuôi chó từ năm 2002, xây dựng phòng tắm, phòng giải trí cho thú cưng. Nữ diễn viên chia sẻ nhờ có chú chó làm bạn, cô không cảm thấy cô đơn. Châu Hải My cũng thường quay video cuộc sống hàng ngày khi cô chăm sóc hoa, làm vườn để giao lưu với người hâm mộ. Ở tuổi 57, nữ diễn viên vẫn được truyền thông, người hâm mộ yêu mến và thường tham gia các sự kiện khác nhau.

Châu Hải My vừa đón sinh nhật vào ngày 6/12. Trong video chúc mừng tuổi 57, nữ diễn viên xuất hiện tươi tắn, khỏe mạnh. Ngày 10/12, Châu Hải My vẫn còn chia sẻ hình ảnh kỷ niệm vai diễn Chu Chỉ Nhược trên trang cá nhân. Theo QQ, Châu Hải My sở hữu khối tài sản hơn 70 triệu USD với bất động sản cả ở cả Bắc Kinh, Hong Kong, Đài Loan.