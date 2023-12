Chồng cũ bàng hoàng khi Châu Hải My qua đời

Thông tin Châu Hải My qua đời đang phủ sóng mạng xã hội Trung Quốc lẫn Việt Nam. Nhiều khán giả thương tiếc nữ diễn viên tài hoa.

Châu Hải My và Lữ Lương Vỹ kết hôn năm 1988 sau đó chia tay. Ảnh: Sohu.

China Times đưa tin từ khóa "Châu Hải My qua đời" đã trở thành chủ đề nóng nhất trên Weibo. Khán giả thương tiếc khi nữ diễn viên qua đời chỉ vài ngày sau khi đón sinh nhật tuổi 57.

Sau khi tin Châu Hải My đột ngột qua đời được đăng tải, Lữ Lương Vỹ - người có cuộc hôn nhân ngắn ngủi với nữ diễn viên - cũng bày tỏ cảm xúc. Anh cho biết bản thân bàng hoàng, không thể bình tĩnh khi biết tin vợ cũ ra đi.

Lữ Lương Vỹ bày tỏ lòng biết ơn khi suốt thời gian qua, Châu Hải My đã mang lại niềm vui cho mọi người xung quanh. "Mong em tiếp tục nở nụ cười ở một thế giới khác", Lữ Lương Vỹ viết đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình vợ cũ.

Năm 1988, Châu Hải My và nam diễn viên Lữ Lương Vỹ bí mật đăng ký kết hôn tại Las Vegas, Mỹ. Tuy nhiên, hai người ly hôn chỉ sau một năm chung sống. Trong một cuộc phỏng vấn nhiều năm sau đó, Châu Hải My nói cô không hề hối hận về cuộc hôn nhân bí mật.

Theo Châu Hải My, Lữ Lương Vỹ đã chăm sóc, giúp đỡ cô rất nhiều khi cô mới gia nhập ngành giải trí. Tuy nhiên, sau khi kết hôn, hai người nhận ra có nhiều điểm khác biệt trong tính cách.

“Triển Chiêu” Hà Gia Kính và Châu Hải My trở thành bạn tốt sau thời gian đóng chung phim truyền hình. Sau này cả hai thường xuyên tham dự các sự kiện cùng nhau. Về tin tức liên quan tới Châu Hải My, Hà Gia Kính viết ngắn gọn: "Chúc Hải My hành trình mới vui vẻ".

Hình ảnh xinh đẹp thời trẻ của Châu Hải My. Ảnh: China Times.

Tại Việt Nam, nhiều khán giả yêu thích phim Trung Quốc, đặc biệt thế hệ khán giả 8X, 9X cũng đang bàng hoàng trước thông tin Châu Hải My qua đời. Họ tiếc nuối cho một diễn viên nhan sắc và tài năng vẹn toàn.

China Times cho biết Châu Hải My định cư ở Bắc Kinh trong những năm gần đây. Ngoài việc đóng phim và phát trực tiếp, cô thỉnh thoảng tham gia các sự kiện. Truyền thông tiết lộ ngày 21/10, Châu Hải My được mời tham dự một lễ hội âm nhạc tổ chức tại Ma Cao. Tại đây, cô bộc phát cảm xúc, mất kiềm chế và khiến các nhân viên hoảng sợ.

Hành động của Châu Hải My khi đó khiến mọi người cảm thấy bối rối. Châu Hải My đến muộn 2 tiếng, sau đó đổ lỗi cho nhân viên và thậm chí giật bỏ tấm banner quảng cáo có hình cô. Hành động này khiến ban tổ chức tức giận cắt phần biểu diễn của Châu Hải My. Nữ diễn viên xin lỗi ngay sau đó nhưng không thể cứu vãn tình thế, China Times tiết lộ về những ngày cuối đời của nữ diễn viên.

Theo Ettoday, nhà sản xuất Dương Bội Bội - người đã đề nghị Châu Hải My đến Đài Loan quay phim - kể lại nữ diễn viên là người rất tận tâm, dễ hòa đồng. Dương Bội Bội cho biết: "Ngay cả biên kịch Kim Dung cũng nói cô ấy làm rất tốt và thực sự xứng đáng với danh hiệu Chu Chỉ Nhược đẹp nhất màn ảnh”.

Tối 12/12, tờ China Times đưa tin nữ diễn viên Châu Hải My qua đời ở tuổi 57. Studio của Châu Hải My xác nhận thông tin. "Châu Hải My đã rời bỏ chúng tôi vào ngày 11/12 do việc điều trị bệnh không hiệu quả. Cầu mong ở thiên đường, cô ấy không phải chịu đựng bệnh tật và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở kiếp sau".