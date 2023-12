Khối tài sản để lại của diễn viên Châu Hải My

Châu Hải My sống trong căn hộ cao cấp rộng 100 m2. Cô dành một phần tài sản làm từ thiện, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Thông tin Châu Hải My qua đời khiến người hâm mộ bàng hoàng. Ảnh: QQ.

Theo tin tức ngày 13/12 của China Times, Châu Hải My làm việc trong ngành giải trí gần 40 năm. Khối lượng công việc của nữ diễn viên giảm bớt do yếu tố sức khỏe trong vài năm qua, nhưng co vẫn kiếm được khoản lợi nhuận lớn từ việc đầu tư và quản lý tài chính.

Một nguồn tin từng tiết lộ khối tài sản ròng của Châu Hải My khoảng 430 triệu Đài tệ (tương đương 13,6 triệu USD ). Châu Hải My sống trong căn biệt thự rộng 100 m2 ở Bắc Kinh.

Thông qua các video do nữ diễn viên đăng tải, China Times nhận xét căn hộ nơi Châu Hải My sống có phòng khách lớn, phòng thay đồ riêng và phong cách trang trí cổ điển châu Âu, mang đến cảm giác phóng khoáng và lộng lẫy. Có nguồn tin cho rằng căn hộ giá 100 triệu NDT, tuy nhiên khi đó Châu Hải My bác bỏ.

Châu Hải My bên cún cưng trong căn hộ cao cấp. Ảnh: China Times.

Cô nói: “Tôi nghĩ tin đồn này thật nực cười. Mọi người ở Bắc Kinh đều biết khu tôi ở không thể có một ngôi nhà sang trọng trị giá hơn 100 triệu NDT".

Theo nguồn tin khác từ QQ, khối tài sản ước tính của cố nghệ sĩ lại lớn hơn với con số khoảng 70 triệu USD , bao gồm bất động sản ở cả Bắc Kinh, Hong Kong, Đài Loan.

Châu Hải My nổi tiếng yêu thích chó. Cô nuôi rất nhiều chó và cô luôn chăm sóc chúng tận tình. Cún cưng của nữ diễn viên có cuộc sống như con người với bồn tắm, đồ ăn nhẹ và căn phòng riêng được trang bị giường đôi, tủ quần áo, theo China Times.

China Times cho biết sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi với Lữ Lương Vỹ, Châu Hải My sống độc thân và không có con. Cô dành một phần tài sản để làm từ thiện, quyên góp cho trại trẻ mồ côi. Châu Hải My từng bày tỏ hài lòng với cuộc sống một mình và mong muốn được cống hiến hết sức lực, khả năng để giúp đỡ trẻ mồ côi.

Châu Hải My nhận nuôi dạy nhiều trẻ em tại nhà phúc lợi Ngôi nhà hy vọng ở Trung Quốc. Thậm chí cô tự bỏ tiền túi chi trả cho các ca phẫu thuật của trẻ mồ côi bị bệnh.

Tối 12/12, tờ China Times đưa tin nữ diễn viên Châu Hải My qua đời ở tuổi 57. Studio của Châu Hải My chia sẻ: "Châu Hải My đã rời bỏ chúng tôi vào ngày 11/12 do việc điều trị bệnh không hiệu quả. Cầu mong ở thiên đường, cô ấy không phải chịu đựng bệnh tật và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở kiếp sau".

Tới trưa 13/12, hồ sơ bệnh án của Châu Hải My lan truyền trên mạng xã hội khiến dư luận phẫn nộ. Các bên đang tiến hành điều tra sự việc.