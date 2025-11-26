Những 'nạn nhân' của Cucurella

|
Rạng sáng 26/11, Lamine Yamal trải qua trận đấu khó khăn nhất sự nghiệp kể từ khi ra mắt Barcelona. Trước sự đeo bám quyết liệt của Cucurella, thần đồng 18 tuổi hoàn toàn bị bóp nghẹt khiến đội khách chịu thua trắng 3 bàn trước Chelsea.
Ở chung kết FIFA Club World Cup 2025, Desire Doue - tài năng trẻ sáng nhất PSG, cũng trở thành "nạn nhân" của Cucurella. Sau trận, nhiều fan Chelsea hài hước bình luận: "Chào mừng đến nhà tù Cucurella - nơi mọi ngôi sao đều phải bó tay". Trận này, nhà đương kim vô địch Champions League thua thảm Chelsea 0-3.
Ở chung kết Europa League mùa vừa qua, Antony bất lực trước Cucurella. Cựu sao MU bước vào trận với hành trang là 9 bàn thắng và 5 pha kiến tạo cho Real Betis chỉ sau nửa mùa. Tuy nhiên, Antony không có nổi một pha qua người nào trước Chelsea, góp phần khiến đội nhà thua đậm 1-4.
Tại Premier League, Mohamed Salah cũng thường xuyên gặp khó khăn khi đối đầu Cucurella. Gần nhất, trong chiến thắng 2-1 của Chelsea trước Liverpool hôm 4/10, "Vua Ai Cập" hoàn toàn im hơi lặng tiếng. Chính Cucurella có tình huống thoát xuống bên cánh của Salah và chuyền cho đồng đội ghi bàn thắng quyết định.
Cucurella từng là cái cớ cho sự giễu cợt tại Chelsea, nhưng màn trình diễn đỉnh cao ở Euro 2024 thay đổi tất cả. Anh thể hiện hình ảnh hoàn toàn khác, điển hình là màn khóa chặt Ousmane Dembele khi Tây Ban Nha thắng Pháp 2-1 ở bán kết.
Tới trận chung kết, Cucurella cũng vô hiệu hóa ngòi nổi Bukayo Saka bên phía tuyển Anh. "Mục tiêu chính của tôi là làm cho cậu ấy cảm thấy không thoải mái", Cucurella nói trước trận và thực tế anh làm được khi khiến Saka biến mất khỏi trận đấu. Tương tự Pháp, tuyển Anh cũng thua 1-2 trước "La Roja".
Cucurella giờ không còn là bản hợp đồng bị chê bai, không còn là kẻ bị nghi ngờ về giá trị. Cựu sao Brighton là hiện thân của sự bền bỉ, thông minh và quả cảm. Có thể khẳng định Cucurella là một trong những hậu vệ trái hay nhất thế giới hiện tại.
