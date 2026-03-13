Những mẫu xe máy điện tầm giá 20 triệu chạy như xe xăng

Với giá bán khoảng 22 triệu đồng, người dùng đã có thể sở hữu những mẫu xe máy điện có động cơ đủ mạnh tương đương một số mẫu tay ga phổ thông trên thị trường.

Khi xu hướng chuyển đổi sang xe máy điện ngày càng mạnh mẽ, nhiều người dùng dần có những tiêu chuẩn khác nhau trong việc lựa chọn chiến mã điện mới. Với những người có ngân sách thấp, mong muốn tìm kiếm xe máy điện mạnh mẽ, trên 50 phân khối để di chuyển đi làm, đâu sẽ là lựa chọn?

Dưới đây là tổng hợp của Tri Thức - Znews về loạt xe máy điện có giá thấp gần nhất thị trường, vẫn đảm bảo sức mạnh động cơ và tốc độ di chuyển tốt.

VinFast Evo200

Không thể không nhắc đến một trong những mẫu xe máy điện bán chạy nhất của VinFast trong thời gian dài - Evo200. Sản phẩm này thu hút lượng lớn khách hàng nhờ mức giá bình dân.

VinFast Evo200 là một trong những xe máy điện có tốt nhất hiện tại. Ảnh: Bối Hạ.

VinFast Evo200 được trang bị một motor điện inhub đặt ở bánh sau, công suất danh định 1,5 kW. Tốc độ tối đa của xe đạt 70 km/h. Gói pin LFP dung lượng 3,5 kWh cho phép mẫu xe đạt phạm vi hoạt động tối đa 203 km/lần sạc đầy.

Xe đang được bán với giá khoảng 22 triệu đồng, chưa bao gồm hàng loạt chương trình khuyến mại từ VinFast. Đây có thể xem là lựa chọn phù hợp với người dùng có ngân sách thấp, muốn trải nghiệm xe điện bình dân nhưng vẫn chính hãng, uy tín.

Yadea Feliz II

Ngoài Evo200, Yadea Feliz II cũng là mẫu xe có giá bán cạnh tranh và đảm bảo động cơ hoạt động mạnh mẽ.

VinFast Feliz II có thể chay tối đa 156 km/lần sạc. Ảnh: VinFast.

Xe được trang bị động cơ BLDC Inhub công suất khoảng 2 mã lực, tốc độ tối đa 70 km/h, Với bộ pin LFP dung lượng 1,5 kWh, xe di chuyển được khoảng 156 km/lần sạc nếu được lắp đặt đủ 2 pin.

Xe đang được bán với giá 24,9 triệu đồng không kèm pin. Mức giá đi kèm bộ pin tăng lên thành 30,5 triệu đồng.

Yadea Voltguard P-L

Mẫu xe này được xem là "chiến mã" thực thụ của Yadea ở phân khúc giá rẻ nhưng sở hữu ngoại hình hầm hố và khả năng vận hành bền bỉ.

Voltguard P-L có thiết kế sàn để chân rộng rãi, phù hợp cho cả nhu cầu di chuyển cá nhân lẫn chở hàng hóa nhẹ trong đô thị.

Xe sở hữu động cơ Hub-motor với công suất tối đa lên đến 2,8 kW, cho phép đạt tốc độ tối đa 70 km/h, tương đương với các dòng xe máy xăng 110-125 phân khối. Với bộ pin Lithium-ion 72V 24Ah, xe có khả năng di chuyển khoảng 100 km mỗi lần sạc đầy.

Hiện tại, Yadea Voltguard P-L đang có giá bán dao động khoảng 25,9 triệu đồng. Với khả năng tăng tốc ấn tượng và khung gầm chắc chắn, đây có thể xem là lựa chọn đáng tiền cho những ai cần một chiếc xe điện khỏe khoắn để di chuyển hàng ngày với cường độ cao

Selex Motors Camel

Nếu ưu tiên tính đa dụng và khả năng vận chuyển chuyên nghiệp, Selex Camel là cái tên không thể bỏ qua, đặc biệt với nhóm tài xế công nghệ. Đây là mẫu xe máy điện "bán tải" đầu tiên tại Đông Nam Á, nổi bật với khả năng tháo lắp yên sau linh hoạt để chở hàng.

Selex Motor Camel có giá khoảng 21,9 triệu đồng. Ảnh: Selex Motors.

Selex Camel được trang bị động cơ 3 kW, cho tốc độ tối đa 70 km/h và khả năng leo dốc vượt trội so với các đối thủ cùng tầm giá. Điểm đặc biệt nhất của xe là hệ thống 3 khối pin Lithium-ion có thể hoán đổi nhanh, cho tổng quãng đường di chuyển lên đến 150 km sau mỗi lần nạp đầy năng lượng.

Mẫu xe này hiện được bán với giá khoảng 21,9 triệu đồng (chưa bao gồm pin).