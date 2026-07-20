Những hãng xe đang bán chạy nhất Việt Nam

Isuzu (5.385 xe) và Suzuki (3.814 xe) là những hãng còn lại trong danh sách bán chạy nhất Việt Nam nửa đầu năm. Đáng chú ý, phần lớn doanh số của các hãng này đến từ nhóm xe tải và xe van, thay vì ôtô con như loạt thương hiệu phía trên. Nếu chỉ tính riêng trong nhóm ôtô du lịch, Isuzu D-Max và Suzuki XL7 Hybrid lần lượt là những mẫu xe bán chạy nhất của từng hãng. Ảnh: Phúc Hậu.