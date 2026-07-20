Những hãng xe đang bán chạy nhất Việt Nam

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VinFast tạm thời dẫn đầu doanh số toàn thị trường nhờ lượng tiêu thụ 115.916 xe trong nửa đầu năm nay. Limo Green là mẫu xe bán chạy nhất với 27.927 xe đã đến tay khách Việt. Lợi thế của VinFast là danh mục sản phẩm đa dạng, hạ tầng trạm sạc công cộng rộng lớn cùng chính sách miễn phí sạc. Ảnh: VinFast.
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Với 35.410 xe bán ra tại Việt Nam, Toyota là hãng xe bán chạy thứ nhì toàn thị trường, đồng thời là hãng xe xăng sở hữu doanh số tốt nhất trong nửa đầu năm nay. Tương tự VinFast, danh mục sản phẩm đa dạng cũng là ưu thế của Toyota. Lúc này, Toyota Yaris Cross đang là chủ lực doanh số của hãng tại Việt Nam. Ảnh: TMV.
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Lượng tiêu thụ 25.069 xe (bao gồm xe thương mại) đưa Hyundai trở thành thương hiệu bán chạy thứ ba tại Việt Nam trong nửa đầu năm. Bộ đôi SUV đô thị Hyundai Creta và Hyundai Tucson đang là những mẫu xe bán chạy nhất của hãng. Ảnh: TC Motor.
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Mitsubishi đứng thứ tư toàn thị trường xe Việt trong nửa đầu năm nhờ tổng doanh số 21.617 xe. Xpander tiếp tục là mẫu xe bán chạy nhất giai đoạn 6 tháng vừa qua, tuy nhiên vai trò "gánh vác" doanh số đã được san sẻ bớt cho Xforce và Destinator. Ảnh: Mitsubishi.
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Lượng tiêu thụ 21.232 xe (đã bao gồm 1.931 xe Transit) đưa Ford vào vị trí bán chạy thứ năm toàn thị trường xe Việt. Tương tự Mitsubishi, thương hiệu Mỹ có đến 3 mẫu xe đang chia sẻ vai trò "gánh" doanh số tại Việt Nam, gồm Ranger, Territory và Everest. Ảnh: Ford Việt Nam.
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Doanh số 15.732 xe của Kia tại Việt Nam có phần đóng góp lớn nhất từ Kia Seltos, cùng với Kia Sonet, Kia Carens và Kia Carnival. Gần đây, hãng xe Hàn Quốc đẩy mạnh mảng hybrid tại thị trường Việt Nam, đồng thời để ngỏ khả năng ra mắt bán tải để cạnh tranh với Ford và các thương hiệu Nhật Bản. Ảnh: Thaco.
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Đứng thứ bảy trong danh sách bán chạy, Mazda ghi nhận lượng tiêu thụ 15.298 xe tại Việt Nam sau 6 tháng đầu năm. Mazda CX-5 tiếp tục là chủ lực doanh số, tuy nhiên vị thế trong phân khúc SUV cỡ C đang dần bị đe dọa bởi ôtô điện. Thế hệ mới của Mazda CX-5 sẽ chính thức trình làng khách Việt cuối năm nay. Ảnh: Phúc Hậu.
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Với 11.305 xe bán ra tại Việt Nam trong nửa đầu năm, Honda đứng thứ tám danh sách hãng xe bán chạy nhất. Honda CR-V vượt Honda City, trở thành chủ lực doanh số mới của hãng xe Nhật Bản tại thị trường Việt Nam. Danh mục sản phẩm Honda tại Việt Nam hiện có 3 mẫu xe đi cùng tùy chọn hybrid. Ảnh: Phúc Hậu.
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Isuzu (5.385 xe) và Suzuki (3.814 xe) là những hãng còn lại trong danh sách bán chạy nhất Việt Nam nửa đầu năm. Đáng chú ý, phần lớn doanh số của các hãng này đến từ nhóm xe tải và xe van, thay vì ôtô con như loạt thương hiệu phía trên. Nếu chỉ tính riêng trong nhóm ôtô du lịch, Isuzu D-Max và Suzuki XL7 Hybrid lần lượt là những mẫu xe bán chạy nhất của từng hãng. Ảnh: Phúc Hậu.
Sách hay đọc trên xe
Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.