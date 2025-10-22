Những cơn địa chấn làm rung chuyển bóng đá châu Âu

|
Hôm 21/10, sân Allsvenskan rung chuyển khi Mjallby AIF - đội bóng đến từ làng chài nhỏ Hallevik với dân số chỉ khoảng hơn 1.000 người, vô địch Thụy Điển mùa 2025 trước 3 vòng đấu. Câu chuyện của Mjallby càng kỳ diệu hơn khi người dẫn dắt họ là Anders Torstensson, một… hiệu trưởng trường học, người chưa từng huấn luyện bóng đá chuyên nghiệp cho đến năm 2023. Đội bóng suýt bị xóa sổ khi còn chơi ở giải hạng 3 năm 2016 vì khủng hoảng tài chính.
Mùa trước, Mjallby xếp thứ 5, kém nhà vô địch Malmo tới 15 điểm. Nhưng mùa 2025 viết nên chương sử mới cho họ với chức vô địch quốc gia đầu tiên trong 86 năm lịch sử. Không ngạc nhiên khi truyền thông châu Âu ví Mjallby như "Leicester City của Bắc Âu". Và thực tế, lịch sử bóng đá châu Âu chứng kiến không ít cú sốc tương tự, khi những đội bóng nhỏ vượt qua mọi giới hạn để chạm tới đỉnh cao.
Từ vị trí 14 mùa trước đó, Leicester City bước vào mùa giải 2015/16 với tỷ lệ cược 1 ăn 5.000 – thấp đến mức tưởng như trò đùa. Nhưng dưới bàn tay Claudio Ranieri, cùng phong độ chói sáng của Jamie Vardy, Riyad Mahrez và N'Golo Kante, "Bầy cáo" đã hạ bệ toàn bộ ông lớn và lên ngôi vô địch nước Anh với khoảng cách 10 điểm.
Giữa thời kỳ Serie A rực sáng với những ngôi sao như Diego Maradona hay Michel Platini, một Hellas Verona vô danh bất ngờ viết lại trật tự bóng đá Italy. Chỉ thua 2 trận suốt mùa 1984/85, Verona vượt mặt Juventus, Napoli, Milan và Inter để giành Scudetto duy nhất trong lịch sử CLB.
Ngay khi PSG bước vào kỷ nguyên xa hoa và mua sắm rầm rộ, Montpellier bất ngờ cản bước "đế chế dầu mỏ" đang hình thành. Với Olivier Giroud là mũi nhọn chủ lực, họ lên ngôi giải VĐQG Pháp 2011/12, hơn PSG 3 điểm - danh hiệu lớn duy nhất trong lịch sử CLB. Đội bóng này vừa rớt xuống Ligue 2 khi xếp chót bảng mùa 2024/25.
Kể từ khi giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ ra đời năm 1959, chỉ 4 đội gồm Galatasaray, Fenerbahce, Besiktas và Trabzonspor thay nhau thống trị. Nhưng mùa 2019/20, Basaksehir đã phá vỡ trật tự ấy, giành chức vô địch đầu tiên và duy nhất trong lịch sử.
Hai năm sau khi rớt hạng, Kaiserslautern trở lại Bundesliga và ngay lập tức... vô địch. Dưới sự dẫn dắt của "Phù thủy" Otto Rehhagel, họ thắng Bayern Munich trong ngày ra quân. Sau cùng, Kaiserslautern vượt "Hùm xám" để lên ngôi với khoảng cách hơn 2 điểm. Mùa 1997/98 cũng lần đầu tiên và duy nhất một tân binh đăng quang tại Bundesliga.
Sau 11 năm chịu sự thống trị của Bayern Munich, Xabi Alonso cùng Bayer Leverkusen viết lại lịch sử Bundesliga. Khi ông tiếp quản, đội bóng đứng áp chót với 5 điểm sau 8 vòng. Một năm sau, Leverkusen không chỉ vô địch Bundesliga mà còn giành cú đúp quốc nội mà không thua trận nào – chấm dứt biệt danh "Neverkusen" (Không bao giờ vô địch) bằng một mùa giải 2023/24 hoàn hảo.
