Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Những cơn địa chấn làm rung chuyển bóng đá châu Âu

  • Thứ tư, 22/10/2025 18:00 (GMT+7)
  • 18:00 22/10/2025

Từ Leicester City đến Bayer Leverkusen, và giờ Mjallby của Thụy Điển - bóng đá châu Âu lại chứng kiến thêm một câu chuyện cổ tích mang hơi thở "người tí hon lật đổ gã khổng lồ".

con dia chan anh 1

Hôm 21/10, sân Allsvenskan rung chuyển khi Mjallby AIF - đội bóng đến từ làng chài nhỏ Hallevik với dân số chỉ khoảng hơn 1.000 người, vô địch Thụy Điển mùa 2025 trước 3 vòng đấu. Câu chuyện của Mjallby càng kỳ diệu hơn khi người dẫn dắt họ là Anders Torstensson, một… hiệu trưởng trường học, người chưa từng huấn luyện bóng đá chuyên nghiệp cho đến năm 2023. Đội bóng suýt bị xóa sổ khi còn chơi ở giải hạng 3 năm 2016 vì khủng hoảng tài chính.
con dia chan anh 2

Mùa trước, Mjallby xếp thứ 5, kém nhà vô địch Malmo tới 15 điểm. Nhưng mùa 2025 viết nên chương sử mới cho họ với chức vô địch quốc gia đầu tiên trong 86 năm lịch sử. Không ngạc nhiên khi truyền thông châu Âu ví Mjallby như "Leicester City của Bắc Âu". Và thực tế, lịch sử bóng đá châu Âu chứng kiến không ít cú sốc tương tự, khi những đội bóng nhỏ vượt qua mọi giới hạn để chạm tới đỉnh cao.
con dia chan anh 3

Từ vị trí 14 mùa trước đó, Leicester City bước vào mùa giải 2015/16 với tỷ lệ cược 1 ăn 5.000 – thấp đến mức tưởng như trò đùa. Nhưng dưới bàn tay Claudio Ranieri, cùng phong độ chói sáng của Jamie Vardy, Riyad Mahrez và N'Golo Kante, "Bầy cáo" đã hạ bệ toàn bộ ông lớn và lên ngôi vô địch nước Anh với khoảng cách 10 điểm.
con dia chan anh 4

Giữa thời kỳ Serie A rực sáng với những ngôi sao như Diego Maradona hay Michel Platini, một Hellas Verona vô danh bất ngờ viết lại trật tự bóng đá Italy. Chỉ thua 2 trận suốt mùa 1984/85, Verona vượt mặt Juventus, Napoli, Milan và Inter để giành Scudetto duy nhất trong lịch sử CLB.

con dia chan anh 5

Ngay khi PSG bước vào kỷ nguyên xa hoa và mua sắm rầm rộ, Montpellier bất ngờ cản bước "đế chế dầu mỏ" đang hình thành. Với Olivier Giroud là mũi nhọn chủ lực, họ lên ngôi giải VĐQG Pháp 2011/12, hơn PSG 3 điểm - danh hiệu lớn duy nhất trong lịch sử CLB. Đội bóng này vừa rớt xuống Ligue 2 khi xếp chót bảng mùa 2024/25.
con dia chan anh 6

Kể từ khi giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ ra đời năm 1959, chỉ 4 đội gồm Galatasaray, Fenerbahce, Besiktas và Trabzonspor thay nhau thống trị. Nhưng mùa 2019/20, Basaksehir đã phá vỡ trật tự ấy, giành chức vô địch đầu tiên và duy nhất trong lịch sử.
con dia chan anh 7

Hai năm sau khi rớt hạng, Kaiserslautern trở lại Bundesliga và ngay lập tức... vô địch. Dưới sự dẫn dắt của "Phù thủy" Otto Rehhagel, họ thắng Bayern Munich trong ngày ra quân. Sau cùng, Kaiserslautern vượt "Hùm xám" để lên ngôi với khoảng cách hơn 2 điểm. Mùa 1997/98 cũng lần đầu tiên và duy nhất một tân binh đăng quang tại Bundesliga.
con dia chan anh 8

Sau 11 năm chịu sự thống trị của Bayern Munich, Xabi Alonso cùng Bayer Leverkusen viết lại lịch sử Bundesliga. Khi ông tiếp quản, đội bóng đứng áp chót với 5 điểm sau 8 vòng. Một năm sau, Leverkusen không chỉ vô địch Bundesliga mà còn giành cú đúp quốc nội mà không thua trận nào – chấm dứt biệt danh "Neverkusen" (Không bao giờ vô địch) bằng một mùa giải 2023/24 hoàn hảo.

Địa chấn không tưởng của bóng đá châu Âu

Mjallby - đội bóng nhỏ bé đến từ ngôi làng ven biển Hallevik chỉ khoảng 1.200 dân, viết nên kỳ tích chấn động khi chính thức đăng quang ngôi vô địch Thụy Điển.

11:51 21/10/2025

Tuyển Nhật Bản tạo cơn địa chấn trước Brazil

Tối 14/10, tuyển Nhật Bản gây sốc khi thắng ngược Brazil 3-2 ở trận giao hữu diễn ra tại châu Á.

19:34 14/10/2025

Địa chấn ở bảng đấu của Thái Lan

Sri Lanka - đội hạng 197 thế giới và yếu thứ 3 châu Á, bất ngờ đánh bại Turkmenistan 1-0 ở bảng D vòng loại Asian Cup 2027 tối 9/10.

09:06 10/10/2025

Cuốn tự truyện “Basta: My Life, My Truth” xuất bản năm 2019 của kể lại sự nghiệp Marco van Basten dưới góc nhìn thứ nhất. Huyền thoại người Hà Lan khép lại sự nghiệp ở tuổi 28 khi dính chấn thương mắt cá.

Alvarez muon roi Atletico hinh anh

Alvarez muốn rời Atletico

39 phút trước 18:00 24/10/2025

0

Tiền đạo Julian Alvarez từ chối lời đề nghị gia hạn hợp đồng từ Atletico Madrid, bất chấp việc đội bóng của HLV Diego Simeone đưa ra những điều khoản hấp dẫn.

Minh Nghi

cơn địa chấn Leicester cơn địa chấn Leverkusen Leicester

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý