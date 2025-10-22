Những cơn địa chấn làm rung chuyển bóng đá châu Âu

Hôm 21/10, sân Allsvenskan rung chuyển khi Mjallby AIF - đội bóng đến từ làng chài nhỏ Hallevik với dân số chỉ khoảng hơn 1.000 người, vô địch Thụy Điển mùa 2025 trước 3 vòng đấu. Câu chuyện của Mjallby càng kỳ diệu hơn khi người dẫn dắt họ là Anders Torstensson, một… hiệu trưởng trường học, người chưa từng huấn luyện bóng đá chuyên nghiệp cho đến năm 2023. Đội bóng suýt bị xóa sổ khi còn chơi ở giải hạng 3 năm 2016 vì khủng hoảng tài chính.