Địa chấn ở bảng đấu của Thái Lan

  • Thứ sáu, 10/10/2025 09:06 (GMT+7)
Sri Lanka - đội hạng 197 thế giới và yếu thứ 3 châu Á, bất ngờ đánh bại Turkmenistan 1-0 ở bảng D vòng loại Asian Cup 2027 tối 9/10.

Sri Lanka tạo nên bước ngoặt ở bảng D.

Trước lượt trận thứ 3, Thái Lan mới có 3 điểm sau 2 trận - với thất bại 1-3 trước chính Turkmenistan - khiến họ rơi vào thế bất lợi. Đội bóng của HLV Masatada Ishii buộc phải thắng các trận còn lại và đánh bại Turkmenistan với cách biệt lớn để nuôi hy vọng đi tiếp. Nhưng phép màu đến từ Colombo làm thay đổi tất cả.

Trên sân nhà, Sri Lanka chơi trận đấu quả cảm. Họ bị ép sân phần lớn thời gian, song hàng thủ kín kẽ và tinh thần thi đấu ngoan cường khiến Turkmenistan hoàn toàn bế tắc. Bước ngoặt đến ở phút 67 khi thủ môn đội khách mắc sai lầm ngớ ngẩn, để bóng lọt qua tay sau cú sút xa tưởng chừng vô hại, giúp Sri Lanka giành chiến thắng lịch sử 1-0.

Thành tích của đội Nam Á thời gian qua được cải thiện nhờ sở hữu nhiều cầu thủ nhập tịch. Dù vậy, nhóm cầu thủ này chơi ở các hạng đấu thấp tại châu Âu. Trong đội hình Sri Lanka, trung vệ Claudio Kammerknecht được định giá cao nhất, ở mức 400.000 euro. Do đó, việc Sri Lanka đả bại Turkmenistan vẫn được coi là cú sốc lớn.

Sau lượt đấu thứ 3, cục diện bảng D trở nên kịch tính khi Thái Lan, Turkmenistan và Sri Lanka cùng có 6 điểm. "Voi chiến" từ thế bất lợi giờ sáng cửa đi tiếp. Trận đấu tiếp theo với Đài Loan vào ngày 14/10 sẽ là cơ hội để Thái Lan vươn lên dẫn đầu bảng.

Dia chan Sri Lanka anh 1

Cục diện bảng D sau 3 lượt trận.

Cuốn “The Italian Job” do cố danh thủ Gianluca Vialli viết chung với nhà báo nổi tiếng Gabriele Marcotti mang tới độc giả góc nhìn khác biệt về bóng đá Italy, nơi cuộc chơi được coi như đánh trận.

Minh Nghi

